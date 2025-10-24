SyFu とエポスカードが業務提携、“トークンやNFTが獲得できるWeb3ロイヤルティ”を搭載した「SyFu Card」を発行へ

株式会社GINKAN

決済データをデジタル資産へ変換するWeb3ライフスタイルアプリ「SyFu」を運営するUnlock Lab Ltdを傘下に持つ株式会社GINKANは、株式会社エポスカードとの業務提携を発表し、Visaブランドの提携クレジットカード「SyFu Card」を発行します。本日10月24日より、ウェイティングリストの登録受付を開始します。SyFu Cardの詳細は近日中に公開予定で、同時期より申込を開始します。

SyFu Card Webサイト：https://card.syfu.io

SyFuとは - 日常の消費を価値に変えるWeb3アプリ

「SyFu」は、決済データをトークンやNFTへ変換する特許技術を基盤に、日常の消費行動そのものに経済的価値を与えるWeb3ライフスタイルアプリです。

これまでマネーフォワードやSalt Edgeなどとの外部連携を通じ、既存のクレジットカード決済データを活用する仕組みを提供してきました。

SyFuプロジェクト公式サイト：https://syfu.io/

SyFu Card - 現実の支払いをデジタル資産に変える新しいロイヤルティ体験

今回発表する「SyFu Card」は、Visaブランドのクレジットカード機能を備えた日本国内向けWeb3ロイヤルティカードです。

「日常の支払い → GameFi → デジタル資産化」というSyFuの世界観を現実の決済体験に融合し、日々の消費をそのまま価値へと変換する新しいロイヤルティモデルを実現します。



カード利用に応じてトークンやNFTの獲得量や特典が拡大し、従来のポイント還元とは異なり、消費行動をそのままデジタル資産の成長につなげるという革新的な体験を提供します。この仕組みは、現実経済とWeb3の価値創造を結びつける国内でも先進的な取り組みです。

利便性と設計理念

「SyFu Card」はVisaブランドで発行され、国内および海外のVisa加盟店で利用可能です。

さらに、Apple Pay／Google Payによる非接触決済にも対応し、日常生活の利便性を保ちながら、Web3の世界へ自然に接続できる設計となっています。



また、法定通貨（円）ベースのクレジットカードとして設計されており、クリプト決済ではなく、「日常の消費を価値に変える」というSyFuの理念を最も身近な形で体現します。

今後の展開と取り組み

本提携を通じて、エポスカードとSyFuは以下の取り組みを予定し、今後共同で検討を進めてまいります。

コメント

- ロイヤルティプログラムの高度化「SyFu Card」を基盤としたWeb3ロイヤルティのユースケースを拡充。従来のポイント還元に代わり、トークンやNFTが日常的に付与される新しい会員体験を日本市場で確立します。- 提携ブランドとのコラボレーションエポスカードの提携先ネットワークとSyFuのGameFiエコシステムを掛け合わせ、会員限定のコラボNFTや特典の展開を検討します。小売・飲食・エンタメ分野を中心に、順次拡大を視野に入れています。

株式会社GINKAN 代表取締役 CEO 神谷知愛（Kamiya Tomochika）

『SyFu』は、日常の決済データをデジタル資産と信用に変えることで、消費行動そのものを経済貢献として可視化する仕組みをつくってきました。 今回発表する『SyFu Card』は単なる支払い手段ではなく、自分の経済的な足跡を刻む“成長のエンジン”になりWeb3ロイヤルティの新しい標準となります。 エポスカードとの協業を通じ、私たちは、GameFiとクレジットカードを融合させた新たなWeb3ロイヤルティによって、消費体験をアップデートする挑戦を始めます。

ウェイティングリスト（事前登録）について

・ウェイティングリスト登録開始：2025年10月24日

・登録方法：SyFu Card Webサイト（https://card.syfu.io）にてメールアドレスを登録

・事前登録特典：

登録者の中から抽選で5名様に、

「MANEKINEKO Uncommon OG」（NFT／26,000円相当）を進呈いたします。

また、SyFu Card発行申込開始時に最も早くお知らせを配信いたします。

[ SyFu参考情報 ]

・SyFu公式Webサイト：https://syfu.io

・SyFu Card Webサイト：https://card.syfu.io

・X: https://x.com/syfuofficial

・X（JA）: https://x.com/syfujapan

・Discord：https://discord.gg/kPMczw5rfe

[ 株式会社GINKAN会社概要 ]

・会社名：株式会社GINKAN

・所在地：東京都中央区銀座3丁目11-3 LEAGUE銀座7階

・代表者：代表取締役 CEO 神谷知愛

・設立：2015年12月

・URL：https://ginkan.jp