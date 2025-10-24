TVアニメ『サザエさん』がKONAMIからアーケードゲームになって登場！！

株式会社ADKエモーションズ

株式会社エイケン（本社：東京都荒川区、代表取締役社長：高田 幸郎、以下「エイケン」）は、2024年10月には放送55周年を迎え、「最も長く放映されているテレビアニメ番組」のギネス世界記録を更新したTVアニメ『サザエさん』が、株式会社コナミアーケードゲームスにてアミューズメント施設向けまちがいさがしゲーム『サザエさん まちがいさがし』が2026年春に稼働を開始することをお知らせいたします。

【サザエさん まちがいさがし について】

TVアニメ『サザエさん』が、アーケードゲームで初めて登場します。

タッチパネルによる直感的な操作で、簡単に『サザエさん』の世界観をまちがいさがしゲームでお楽しみいただけます。 ゲーム内の問題はすべて実際に放送されたアニメの中から登場し、難易度は「かんたん」、「ふつう」、「むずかしい」の3段階から 選べます。 1人でもみんなでも楽しめる「ノーマルモード」と、2人で速さを競ってまちがいさがしが楽しめる「対戦モード」、ステージをクリアすることでたくさん遊べる「チャレンジモード」の3種類のモードから選べます。

【サザエさん まちがいさがし ゲームフローについて】

タイトル画面



モード選択画面

なんいど選択画面

コース選択画面

まちがいさがし画面

結果画面

「AMUSEMENT EXPO 2025」への出展について



「AMUSEMENT EXPO 2025」のコナミアーケードゲームスブースに『サザエさん まちがいさがし』を出展します。 当日は『サザエさん まちがいさがし』を試遊することで、実際のプレー中に出題されるまちがいさがしをお楽しみいただける 「『サザエさん まちがいさがし』オリジナルステッカー」をプレゼントいたします。

※ その他にも『サザエさん まちがいさがし』を紹介するステージを実施予定です。

※11月15日(土)のみ配布、無くなり次第配布終了。



▼「AMUSEMENT EXPO 2025」コナミアーケードゲームス特設サイト

https://p.eagate.573.jp/game/event/amusementexpo/

-TVアニメ『サザエさん』について-

TVアニメ『サザエさん』は長谷川町子による漫画を原作とし、1946年から「夕刊フクニチ」「新夕刊」「夕刊朝日新聞」を経て、1951年から「朝日新聞」朝刊で1974年まで連載されました。

そして1969年にアニメ放送が開始されて以来、フジテレビの日曜日18:30の定番として昭和、平成、令和と長く愛され続け、2024年10月には放送55周年を迎え、「最も長く放映されているテレビアニメ番組」のギネス世界記録を更新しました。



■TVアニメ『サザエさん』番組概要

≪放送日時≫

毎週（日）18時30分～19時

≪キャスト≫

サザエ：加藤みどり カツオ：冨永みーな ワカメ：津村まこと タラオ：愛河里花子

フネ：寺内よりえ マスオ：田中秀幸 波平：茶風林 ほか

≪スタッフ≫

原作：長谷川町子

プロデューサー：竹枝義典（フジテレビ） 田中洋一（エイケン）

プロデューサー補佐：小黒凜々花

制作：フジテレビ・エイケン



≪関連サイト≫

サザエさん公式HP https://www.sazaesan.jp/

サザエさん公式ブログ https://eiken-anime.jp/sazaesan/





(C)長谷川町子美術館 (C)Konami Arcade Games