NECネクサソリューションズ、株式会社NTTデータ イントラマート主催の「intra-mart LIVE 2025 Infinity」に出展します

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズは、11月6日(木)ザ・プリンス パークタワー東京会場にて開催、

11月7日(金)オンライン開催されます「intra-mart LIVE 2025 Infinity」に出展します。

当社出展の講演オンラインセッションでは、製造DXを推進するintra-mart活用術を事例を交えてご紹介します。

また、展示ブースでは、製造業のお客様に絞って課題解決された導入事例やお客様の生の声から生まれた製造業向けのソリューションについてご紹介します。ぜひ、お立ち寄りください。

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/ev250010.html

■intra-mart Live 2025 Infinity 概要

オペレーショナルエクセレンス最前線繋がる業務データとビジネスAIが企業価値にもたらす無限の可能性

株式会社NTTデータ イントラマート主催による、企業のDX・業務改革の実現をサポートする年間最大級のカンファレンスイベントです。

■当社出展概要

オンラインセッション【11月7日(金)15:50～16:10［講演 2-1550-B-S］】

製造DXを推進するintra-mart活用術

intra-martのパートナーとして20年の実績を持つ当社が、製造業のDX推進を支えるintra-martの活用法をまとめました。これまで部署ごとにサイロ化されていた業務がintra-martの活用により改善した事例をご紹介します。また、クレーム管理やプロジェクト管理など、プロセス改善につながるソリューションについても解説。

intra-martで「今までできなかった」を可能にしませんか？

【講師】NECネクサソリューションズ

展示【11月6日(木)10:00～18:00［ザ・プリンス パークタワー東京会場］】

製造業向けソリューションのご紹介

intra-martを数多く導入させていただいた中で、今回は製造業のお客様に絞って課題解決された導入事例やお客様の生の声から生まれた製造業向けのソリューションについてご紹介します。

製造業のお客様ではよくあるクレームの管理や見積・設計プロセスの標準化、PLMシステムObbligatoとの連携事例などをご紹介します。

オンラインブース（※出展社ごとに動画公開）

【11月6日(木)10:00～11月7日(金)18:00】

１.入力業務効率化ソリューション

AI-OCRとintra-martワークフローの連携により、非定型帳票を含む注文書の取り込み業務を自動化。

作業時間の削減とヒューマンエラーを防止し、業務効率とコスト削減に貢献するソリューションをご紹介します。

２.ショッピングセンター向け契約管理

ショッピングセンターの運営で不可欠な契約書の管理をintra-martで実現します。

売上管理システム(SC-SaaS)や電子サインサービスとの連携で、契約書の作成、締結から賃料各種条件の登録まで一気通貫で管理します。

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/89_1_b7e85c0aa2008ca306677add292c7378.jpg?v=202510250327 ]

■お問い合わせ

お問い合わせ窓口

NECネクサソリューションズ

お客様センター

セミナー担当

メールアドレス： nexstation@nexs.nec.co.jp