好評につき「情シス主導で進める業務DX！ローコード×ワークフローの最新活用法 」オンデマンドセミナー視聴期間延長

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズ株式会社は、10月15日(水)限定で公開しました「情シス主導で進める業務DX！ローコード×ワークフローの最新活用法 」の視聴期間をご好評につき2026年3月31日(火)

まで延長します。

お申し込みは3月30日(月)まで受け付けています。

業務DXを加速する鍵は、情シス主導の改革にあり。

ローコードとワークフローの融合により、業務効率化・内製化を戦略的に推進する方法を、

intra-martのデモンストレーションを通じて具体的にご紹介します。

業務効率化の可能性を体感いただける内容です。

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/sa250008.html

■セミナー概要

【第1部】ローコードプラットフォームで実現する業務DX

DX推進のために必要な要素を課題も踏まえて解説します。

ローコード開発がどのようにDX・業務改革につながるのか、ローコードプラットフォームに生成AIを掛け合わせることで、どのような未来を描けるのかをご紹介します。



【講師】株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

【第2部】ローコードで変える！受注処理業務のスマート化をデモを交えてご紹介

注文書の受領から金額チェック、承認、注文登録までの業務プロセスをローコード開発で効率化。紙やExcelでの管理を脱却し、リアルタイムで処理できる業務アプリの構築手法をデモを交えてご紹介します。



【説明】NECネクサソリューションズ

■関連情報

intra-mart Accel Platform（イントラマート・アクセルプラットフォーム）ローコード開発

https://www.nec-nexs.com/sl/intramart/lowcode/

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/sa250008.html

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/90_1_f3306a97354b1ee0f515f7dcdd32f6fc.jpg?v=202510250327 ]

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/sa250008.html

■問い合わせ

NECネクサソリューションズ

お客様センター

セミナー担当

メールアドレス：nexstation@nexs.nec.co.jp