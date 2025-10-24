『wiggle wiggle めじるしアクセサリー』がガシャポンに登場！
2025年10月吉日
株式会社ビーエムスマイルジャパン
韓国発のライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」の日本展開を行う株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）が、株式会社バンダイ（本社：東京都台東区）のオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」とコラボレーションした、『wiggle wiggle めじるしアクセサリー』が2025年10月第4週より順次発売されます。
全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて展開されるほか、WIGGLE WIGGLE ZIP. HARAJUKUでも販売されます。
『wiggle wiggle めじるしアクセサリー』について
wiggle wiggleを代表する人気キャラクターたちが、ポップなカラーとフォルムでガシャポンオリジナルシリーズの“めじるしアクセサリー”として登場！
PVC製の彩色済みマスコットにはカニカンと、シリコン製のわっかパーツが付属し、
バッグやポーチなどに“めじるし”として取り付けられる仕様です。
思わず全種類そろえたくなるラインナップには、wiggle wiggleの世界観を象徴する人気モチーフが勢ぞろい。
商品ラインナップ（全6種）
Wiggle Bear A
Little Play Bunny
３. Wiggle Bear B
４. Wiggle Heart
➄ Smile We Love
６. Rainbow Smile
商品概要
商品名：wiggle wiggle めじるしアクセサリー
発売日：2025年10月第4週より順次
価格：1回400円（税込）
対象年齢：15歳以上
種類数：全6種
商品サイズ：全高約2.7cm
素材彩色済みマスコット：PVC／わっかパーツ：シリコン
生産エリア：中国
発売元：株式会社バンダイ
販売場所：全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店など
商品詳細ページ：https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769867422000
※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。
▶wigglewiggle（ウィグルウィグル）とは
「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。
カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。
韓国で誕生したwiggle wiggleは、現在中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。
また、2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」は連日多くの来店者でにぎわい、SNSやテレビでも“カワイイ！”と話題に。韓国ファンからZ世代まで幅広い層にその世界観が広がっています。
公式オンラインストア :
https://wigglewiggle.jp/
▶BtoB・コラボをご検討の企業様へ
本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。
個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。
▶本件に関するお問い合わせ
株式会社ビーエムスマイルジャパン
担当者: 黒石 奈那
TEL: 090-7393-5776
メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp
● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy
● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/
● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp
● X（旧Twitter）： https://x.com/wigglewiggle_jp