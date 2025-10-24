『wiggle wiggle めじるしアクセサリー』がガシャポンに登場！

株式会社ビーエムスマイルジャパン


2025年10月吉日


株式会社ビーエムスマイルジャパン



韓国発のライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」の日本展開を行う株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）が、株式会社バンダイ（本社：東京都台東区）のオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」とコラボレーションした、『wiggle wiggle めじるしアクセサリー』が2025年10月第4週より順次発売されます。


全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて展開されるほか、WIGGLE WIGGLE ZIP. HARAJUKUでも販売されます。



『wiggle wiggle めじるしアクセサリー』について

wiggle wiggleを代表する人気キャラクターたちが、ポップなカラーとフォルムでガシャポンオリジナルシリーズの“めじるしアクセサリー”として登場！


PVC製の彩色済みマスコットにはカニカンと、シリコン製のわっかパーツが付属し、


バッグやポーチなどに“めじるし”として取り付けられる仕様です。


思わず全種類そろえたくなるラインナップには、wiggle wiggleの世界観を象徴する人気モチーフが勢ぞろい。



商品ラインナップ（全6種）

Wiggle Bear A

Little Play Bunny




３. Wiggle Bear B

４. Wiggle Heart





➄ Smile We Love

６. Rainbow Smile

商品概要

商品名：wiggle wiggle めじるしアクセサリー


発売日：2025年10月第4週より順次


価格：1回400円（税込）


対象年齢：15歳以上


種類数：全6種


商品サイズ：全高約2.7cm


素材彩色済みマスコット：PVC／わっかパーツ：シリコン


生産エリア：中国


発売元：株式会社バンダイ


販売場所：全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店など


商品詳細ページ：https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769867422000


※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。





▶wigglewiggle（ウィグルウィグル）とは


「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。


カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。


韓国で誕生したwiggle wiggleは、現在中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。


また、2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」は連日多くの来店者でにぎわい、SNSやテレビでも“カワイイ！”と話題に。韓国ファンからZ世代まで幅広い層にその世界観が広がっています。




公式オンラインストア :
https://wigglewiggle.jp/


▶BtoB・コラボをご検討の企業様へ


本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。


個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。



▶本件に関するお問い合わせ
株式会社ビーエムスマイルジャパン


担当者: 黒石 奈那


TEL: 090-7393-5776


メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp



● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy


● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/


● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp


● X（旧Twitter）： https://x.com/wigglewiggle_jp