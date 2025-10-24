『wiggle wiggle めじるしアクセサリー』がガシャポンに登場！

株式会社ビーエムスマイルジャパン

2025年10月吉日

株式会社ビーエムスマイルジャパン

韓国発のライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」の日本展開を行う株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）が、株式会社バンダイ（本社：東京都台東区）のオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」とコラボレーションした、『wiggle wiggle めじるしアクセサリー』が2025年10月第4週より順次発売されます。

全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて展開されるほか、WIGGLE WIGGLE ZIP. HARAJUKUでも販売されます。

『wiggle wiggle めじるしアクセサリー』について

wiggle wiggleを代表する人気キャラクターたちが、ポップなカラーとフォルムでガシャポンオリジナルシリーズの“めじるしアクセサリー”として登場！

PVC製の彩色済みマスコットにはカニカンと、シリコン製のわっかパーツが付属し、

バッグやポーチなどに“めじるし”として取り付けられる仕様です。

思わず全種類そろえたくなるラインナップには、wiggle wiggleの世界観を象徴する人気モチーフが勢ぞろい。

商品ラインナップ（全6種）Wiggle Bear ALittle Play Bunny

３. Wiggle Bear B４. Wiggle Heart

➄ Smile We Love６. Rainbow Smile商品概要

商品名：wiggle wiggle めじるしアクセサリー

発売日：2025年10月第4週より順次

価格：1回400円（税込）

対象年齢：15歳以上

種類数：全6種

商品サイズ：全高約2.7cm

素材彩色済みマスコット：PVC／わっかパーツ：シリコン

生産エリア：中国

発売元：株式会社バンダイ

販売場所：全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店など

商品詳細ページ：https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769867422000

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。

▶wigglewiggle（ウィグルウィグル）とは

「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。

カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。

韓国で誕生したwiggle wiggleは、現在中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。

また、2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」は連日多くの来店者でにぎわい、SNSやテレビでも“カワイイ！”と話題に。韓国ファンからZ世代まで幅広い層にその世界観が広がっています。

公式オンラインストア :https://wigglewiggle.jp/



▶BtoB・コラボをご検討の企業様へ

本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。

個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。

▶本件に関するお問い合わせ

株式会社ビーエムスマイルジャパン

担当者: 黒石 奈那

TEL: 090-7393-5776

メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp

● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy

● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/

● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp

● X（旧Twitter）： https://x.com/wigglewiggle_jp