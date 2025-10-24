「採用AIエージェント」搭載の「採用一括かんりくん」を「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」に出展
企業の採用活動を支援するHRクラウド株式会社（所在地：〒102-0094 東京都千代田区 代表取締役：中島悠揮 以下、当社）は、2025年10月29日（水）から31日（金）に幕張メッセで開催される日本最大級のDX総合展「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」（併催：AI World）に出展することをお知らせいたします。
当社のブースでは、「採用AIエージェント」を搭載したクラウド型採用管理システム「採用一括かんりくん」を展示します。「採用AIエージェント」の機能により、AIが採用業務の【集める】【自動化する】【惹きつける】を支援し、全プロセスをサポートできるようになりました。
DX 総合EXPO 2025 秋 東京について
「DX 総合EXPO」は、DX（デジタルトランスフォーメーション）実現のための製品・サービスが一堂に会する日本最大級の総合展です。「ビジネスイノベーション Japan」「AI World」も併催され、企業の生産性向上、業務効率化、そしてAI活用に関わる最新のテクノロジーと情報が集結します。
開催概要
名称 ：DX 総合EXPO 2025 秋 東京
（併催：ビジネスイノベーション Japan／AI World）
会期 ：2025年10月29日(水) ～ 31日(金) 各日10:00-17:00
会場 ：幕張メッセ（１～３・８ホール）
主催 ：DX 総合EXPO 実行委員会
公式HP：https://www.bizclip.jp/expo/dx-tokyo/
HRクラウド 出展ブースについて
当社のブースでは、「採用一括かんりくん」を展示いたします。
ブースでは、実際のデモンストレーションをご覧いただけるほか、貴社の採用DXに関する課題やご相談も承ります。
ブース出展位置（小間番号：S09-46）
HRクラウド株式会社について
会社名 ： HRクラウド株式会社
所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階
代表者 ： 代表取締役 中島悠揮
設立 ： 2014年4月2日
事業内容： クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供
https://www.career-cloud.asia
採用コンサルティング/採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供
https://www.career-cloud.asia/bpaas
【本件に関するお問い合わせ先】
企業名： HRクラウド株式会社
部署名：HRテック事業部 マーケティンググループ
担当者： プレスリリース 担当 市原
TEL ： 03-6261-5989
E-mail： mk@hr-cloud.co.jp