「採用AIエージェント」搭載の「採用一括かんりくん」を「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」に出展

HRクラウド株式会社

企業の採用活動を支援するHRクラウド株式会社（所在地：〒102-0094 東京都千代田区　代表取締役：中島悠揮　以下、当社）は、2025年10月29日（水）から31日（金）に幕張メッセで開催される日本最大級のDX総合展「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」（併催：AI World）に出展することをお知らせいたします。




当社のブースでは、「採用AIエージェント」を搭載したクラウド型採用管理システム「採用一括かんりくん」を展示します。「採用AIエージェント」の機能により、AIが採用業務の【集める】【自動化する】【惹きつける】を支援し、全プロセスをサポートできるようになりました。



DX 総合EXPO 2025 秋 東京について


「DX 総合EXPO」は、DX（デジタルトランスフォーメーション）実現のための製品・サービスが一堂に会する日本最大級の総合展です。「ビジネスイノベーション Japan」「AI World」も併催され、企業の生産性向上、業務効率化、そしてAI活用に関わる最新のテクノロジーと情報が集結します。



開催概要

名称　：DX 総合EXPO 2025 秋 東京


　　　　（併催：ビジネスイノベーション Japan／AI World）


会期　：2025年10月29日(水) ～ 31日(金) 各日10:00-17:00


会場　：幕張メッセ（１～３・８ホール）


主催　：DX 総合EXPO 実行委員会


公式HP：https://www.bizclip.jp/expo/dx-tokyo/



HRクラウド 出展ブースについて


当社のブースでは、「採用一括かんりくん」を展示いたします。


ブースでは、実際のデモンストレーションをご覧いただけるほか、貴社の採用DXに関する課題やご相談も承ります。


ブース出展位置（小間番号：S09-46）






HRクラウド株式会社について


会社名　： HRクラウド株式会社


所在地　： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階


代表者　： 代表取締役 中島悠揮


設立　　： 2014年4月2日


事業内容： クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供


　　　　　https://www.career-cloud.asia


　　　　　採用コンサルティング/採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供


　　　　　https://www.career-cloud.asia/bpaas


【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社


部署名：HRテック事業部　マーケティンググループ


担当者： プレスリリース 担当　市原


TEL　： 03-6261-5989


E-mail： mk@hr-cloud.co.jp