「採用AIエージェント」搭載の「採用一括かんりくん」を「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」に出展

HRクラウド株式会社

企業の採用活動を支援するHRクラウド株式会社（所在地：〒102-0094 東京都千代田区 代表取締役：中島悠揮 以下、当社）は、2025年10月29日（水）から31日（金）に幕張メッセで開催される日本最大級のDX総合展「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」（併催：AI World）に出展することをお知らせいたします。

当社のブースでは、「採用AIエージェント」を搭載したクラウド型採用管理システム「採用一括かんりくん」を展示します。「採用AIエージェント」の機能により、AIが採用業務の【集める】【自動化する】【惹きつける】を支援し、全プロセスをサポートできるようになりました。

DX 総合EXPO 2025 秋 東京について

「DX 総合EXPO」は、DX（デジタルトランスフォーメーション）実現のための製品・サービスが一堂に会する日本最大級の総合展です。「ビジネスイノベーション Japan」「AI World」も併催され、企業の生産性向上、業務効率化、そしてAI活用に関わる最新のテクノロジーと情報が集結します。

開催概要

名称 ：DX 総合EXPO 2025 秋 東京

（併催：ビジネスイノベーション Japan／AI World）

会期 ：2025年10月29日(水) ～ 31日(金) 各日10:00-17:00

会場 ：幕張メッセ（１～３・８ホール）

主催 ：DX 総合EXPO 実行委員会

公式HP：https://www.bizclip.jp/expo/dx-tokyo/

HRクラウド 出展ブースについて

当社のブースでは、「採用一括かんりくん」を展示いたします。

ブースでは、実際のデモンストレーションをご覧いただけるほか、貴社の採用DXに関する課題やご相談も承ります。

ブース出展位置（小間番号：S09-46）

HRクラウド株式会社について

会社名 ： HRクラウド株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者 ： 代表取締役 中島悠揮

設立 ： 2014年4月2日

事業内容： クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供

https://www.career-cloud.asia

採用コンサルティング/採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia/bpaas

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社

部署名：HRテック事業部 マーケティンググループ

担当者： プレスリリース 担当 市原

TEL ： 03-6261-5989

E-mail： mk@hr-cloud.co.jp