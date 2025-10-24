SBI VCトレード株式会社

SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝、以下「SBIホールディングス」）とその連結子会社で暗号資産交換業を営むSBI VCトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 智彦、以下「当社」）は、2025年10月24日より、「EXPO2025デジタルウォレットNFT『ミャクーン！』1,000万枚突破！ありがとうキャンペーン」を実施することをお知らせいたします。

当社では、大阪・関西万博閉幕に伴い、公式デジタルウォレットアプリは終了することから、閉幕後も引き続き獲得された「ミャクーン！」を保存・閲覧いただけるよう、当社の「SBI Web3ウォレット」に移行できるサービスを開始しております。これは、「ミャクーン！」を引き継ぐことができる唯一のサービスとなります。

「ミャクーン！」引き継ぎサービス https://www.sbivc.co.jp/lp/expo2025/

当社では「ミャクーン！」の1,000万枚突破を記念して、当社の「ミャクーン！」引き継ぎサービスをご利用いただいた方全員に1,000円相当分のXRPをプレゼントするほか、さらに1,000名様に抽選で総額1,000万円相当分のXRPが当たるキャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン概要】

■特典内容

１.対象者全員に、1,000円相当分のXRPをSBI VCトレードの口座にプレゼント

２.対象者の中から抽選で1,000名様に、総額1,000万円相当分のXRPをSBI VCトレードの口座にプレゼント

・10万円相当分のXRP： 10名様

・5万円相当分のXRP： 90名様

・5,000円相当分のXRP： 900名様

■対象となるお客さま

特典１.の場合

キャンペーン期間中に、以下のすべての条件を達成したお客さま

a.2025年10月9日以降にSBI VCトレードの新規口座開設を行い、かつ2026年1月13日までにSBI Web3ウォレットにて「ミャクーン！」引き継ぎを完了したお客さま

b.2026年1月13日までにSBI VCトレードのマイページにて本キャンペーンのエントリーを完了したお客さま

特典２.の場合

a.とb.に加えて、キャンペーン期間中の約定金額が1万円以上のお客さま

※特典１.２.どちらも、「18歳未満の方」の「ミャクーン！」引き継ぎのお客さま、または2025年10月8日以前よりSBI VCトレードの口座を保有していたお客さまは対象外となります。

※マイページURL：https://account.sbivc.co.jp/signin

■キャンペーン期間

2025年10月9日（木）00:00～2026年1月13日（火）23:59

■特典ご提供時期

各特典は以下の時期までにお客さまのSBI VCトレード口座内に付与いたします。

特典１. 「ミャクーン！」の引き継ぎ完了およびエントリー時期に応じて、2回に分けて付与いたします。

・第1回：2025年11月30日までに条件を達成されたお客さま 2025年12月末までに付与

※XRP付与数の決定は、2025年12月20日23:59時点のSBI VCトレードの販売価格に基づき決定いたします。

・第2回：2026年1月13日までに条件を達成されたお客さま 2026年1月末までに付与

※XRP付与数の決定は、2026年1月20日23:59時点のSBI VCトレードの販売価格に基づき決定いたします。

特典２. 2026年2月末までに付与

※XRP付与数の決定は、2026年2月20日23:59時点のSBI VCトレードの販売価格に基づき決定いたします。

キャンペーン詳細は以下のページよりご確認ください。

https://www.sbivc.co.jp/newsview/8s9kum0lx9

■ご注意事項

・本キャンペーン開始前までのお取引は対象外となります。

・本キャンペーン特典の受取には、当社口座開設が完了していることが条件となります。

・当社の「サービス総合約款」に違反する事実が認められると当社が判断した場合には、本キャンペーン特典の受取は出来ませんのでご注意ください。

・当社では法令に基づき、なりすましや名義貸しなどの行為を禁止しております。当該事項に該当すると当社が判断した場合には、本特典の対象外となります。

・その他、不正な方法による申込みであると認められる場合は、本キャンペーン特典の受取は出来ませんのでご注意ください。

・本特典の内容及び期間につきまして、当社の都合により予告なく変更または終了することがございます。

・特典付与時に口座を解約済み、または解約手続き中の方は、本キャンペーンの対象外となります。

・法人のお客さまは、本キャンペーンの対象外となります。

※ 「ミャクーン！」でプレゼントしたNFTは、当社グループが管理するウォレットにおいて保管され、お客様のご自身のウォレットに送付されるわけではありませんのでご注意ください。

※ NFTに紐づけられた画像データに関する著作権は、お客様には移転しません。

※ 「EXPO2025デジタルウォレット」や「ミャクーン！」サイトの閲覧時に発生する回線利用料、通信料等の接続に要する費用は、お客様の負担となります。

※ 「ミャクーン！」でプレゼントしたNFTやご自身で作成いただいたNFTは、第三者への譲渡や換金ができない仕様のNFTとなります。譲渡や換金ができないため、トラブルになりにくく、安心して保持いただけるようになっております。

■SBIホールディングスについて

日本におけるインターネット金融サービスのパイオニアとして、1999年に創業したSBIグループは、証券・銀行・保険事業を運営する「金融サービス事業」、様々な資産運用に関連するサービスを提供する「資産運用事業」、PE投資を含むベンチャーキャピタル投資を行う「PE投資事業」、暗号資産（仮想通貨）の交換・取引サービスを提供する「暗号資産事業」、バイオ・ヘルスケア＆メディカルインフォマティクス事業やWeb3関連、海外の新市場に関する事業を行う「次世代事業」をグローバルに展開するインターネット総合金融グループです。

■SBI VCトレードについて

SBI VCトレードは、「暗号資産もSBI」のスローガンのもと、国内最大級のインターネット総合金融グループであるSBIグループの総合力を生かし、暗号資産取引におけるフルラインナップサービスを提供しております。暗号資産交換業者・第一種金融商品取引業者・電子決済手段等取引業者として高いセキュリティ体制のもと、暗号資産の売買にとどまらない暗号資産運用サービスや法人向けサービスの展開、さらにステーブルコインのユーエスディーシー（USDC）の国内初の取扱い開始など、「顧客中心主義」に基づく革新的なサービス・ビジネスを創出してまいります。

公式サイト：https://www.sbivc.co.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/sbivc_official

当社ではSBIグループが掲げる「顧客中心主義」のもと、お客さま視点に立ったサービスを実現してまいります。今後ともご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

以上

（SBI VCトレード株式会社）

＜暗号資産及び電子決済手段を利用する際の注意点＞

暗号資産及び電子決済手段は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。

暗号資産及び電子決済手段は、価格変動により損失が生じる可能性があります。

外国通貨で表示される電子決済手段については、為替レートの変動により、日本円における換算価値が購入時点に比べて減少する可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。

当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産及び電子決済手段を返還することができない可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。

当社の取り扱う暗号資産及び電子決済手段のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款 」「暗号資産取引説明書（契約締結前交付書面）」「電子決済手段取引説明書（契約締結前交付書面）」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産及び電子決済手段を利用することができず、その価値を失う可能性があります。

商号 ： SBI VCトレード株式会社

第一種金融商品取引業： 関東財務局長（金商）第3247号

暗号資産交換業 ： 関東財務局長 第00011号

電子決済手段等取引業： 関東財務局長 第00001号

加入協会 ： 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（会員番号1011）