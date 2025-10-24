絶対やかない『サンカット(R)』のサステナビリティの取り組みとしてウィンドサーファー新嶋莉奈選手と「ビーチクリーン活動」を10月16日に実施

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、日やけ止めブランド『サンカット(R)』のサステナビリティの取り組みとして、スポンサー契約※1をしているウィンドサーファーの新嶋莉奈選手と10月16日に神奈川県鎌倉市材木座海岸で「ビーチクリーン活動」を実施しました。

◇サンカット(R)ブランドサイト https://www.suncut-uv.com/

※1 2025年2月25日発行リリース https://www.kosecosmeport.co.jp/corporate/source/250225_release.pdf(https://www.kosecosmeport.co.jp/corporate/source/250225_release.pdf)

「サンカット(R) パーフェクト UV シリーズ」は、株式会社コーセーが開発した評価法※2に基づき通常の使用方法の範囲でサンゴの生育に影響を与えないことを確かめた処方設計を採用。海水で膜が強くなる成分を配合することで、塗布した日やけ止めが海に流れ出にくく、海の環境に配慮した処方です。「海の競技を通してSDGsへの理解や関心を深める」ことを目標に掲げているウィンドサーファー新嶋莉奈選手と共に材木座海岸でコーセーコスメポート社員24名と清掃活動をすることで、海の環境を守り未来に繋げていく意識を高める機会となりました。今後も、持続可能な社会の実現に向け、環境保全に貢献する取り組みや、啓発活動を推進していきます。

※2 2022年4月13日発行リリース https://corp.kose.co.jp/ja/media/2022/04/20220413.pdf

・サンカット(R) パーフェクト UV シリーズ

・新嶋莉奈さんコメント

コーセーコスメポート様と『サンカット』で契約して頂いたご縁で、今回、社員の方々といつも活動している材木座海岸の清掃活動ができ、とてもありがたいと思いました。20名以上という大人数で清掃するということはめったにないので、嬉しかったですし、楽しい時間になりました。

・新嶋莉奈さん プロフィール

神奈川県鎌倉市出身、1999年11月13日生まれ。4歳からウィンドサーフィンを始める。史上最年少の14歳でユース五輪に出場し、ウィンドサーフィン歴代トップ成績の7位入賞。その後全日本インカレ個人戦優勝、IQFOIL全日本選手権優勝、JWAプロツアー4戦全戦優勝に輝き、23歳でワールドカップ準優勝、アジア大会とプレオリンピックの代表に内定。目標はアジア大会（蒲郡）メダル獲得、ロサンゼルスオリンピックでメダルレース出場。2025IQFOIL全日本選手権優勝。

■『サンカット(R)』について

2009年にデビューした、日やけ止めブランドです。髪を含めた全身の徹底ガードを叶える日やけ止めとして、日常からレジャーのシーンまで幅広く使えるラインナップを豊富に取り揃えています。使用感や肌へのやさしさにこだわった処方で、紫外線ダメージから肌や髪をまもります。世界12の国と地域（日本、中国、香港、マカオ、台湾、モンゴル、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン）で展開しています。

■『コーセーコスメポート』について

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。

