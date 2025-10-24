第104回全国高校サッカー選手権大会と地区大会を「SPORTS BULL」にて10月25日からライブ配信開始

株式会社運動通信社

2025年10月24日

株式会社運動通信社

KDDI株式会社

株式会社運動通信社（本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:若村 祐介、以下 運動通信社）とKDDI株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:松田 浩路、以下 KDDI）および民間放送43社は2025年10月25日から、第104回全国高校サッカー選手権大会と地区大会決勝におけるライブ動画、アーカイブ動画およびハイライト動画を、運動通信社とKDDIが共同で運営するスポーツメディア「SPORTS BULL（スポーツブル）」の特設ページ（URL：https://sportsbull.jp/highschool_soccer/）で配信します。

また、今大会から新たに代表校紹介ページを新設し、注目選手や戦績情報を掲載します。選手や学校の魅力をより深く発信することで大会全体を盛り上げます。

■配信予定について

ライブ配信の予定は以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18536/table/370_1_a8b552af63f489a1001bcad1fa193511.jpg?v=202510250327 ]

※地区大会スケジュールの詳細は「SPORTS BULL」特設ページ（https://sportsbull.jp/highschool_soccer/）をご確認ください。

■視聴機能について

1．マルチビュー機能

同日同時刻に行われている複数の試合を同時に視聴できる機能です。注目したい試合に合わせてメイン画面を切り替えることができます。

2．応援メッセージ機能

ライブ配信を観ながらリアルタイムに選手たちへ応援メッセージを送れる機能です。

3．ピクチャ・イン・ピクチャ機能

他アプリを使用しながらでもライブ配信を継続視聴できる機能です。

■代表校紹介ページを新設

今大会から、選手や学校の魅力をより深く発信し、大会全体を盛り上げることを目的に、新たに「各代表校紹介ページ」を「SPORTS BULL」特設ページ（https://sportsbull.jp/highschool_soccer/area/）内に新設します。

各校に対して独自のアンケートインタビューを実施し、チーム情報や注目選手、チームの主な戦績、スキルマップなど、多角的な切り口で紹介します。ファンが出場校の特色や強みをより深く理解し、地域や学校単位での応援をより楽しめる構成としています。

■「フルマッチ動画DVD」を今年も販売

※代表校決定後、特設ページにて随時公開予定です。

昨年に続き、全国大会で行われる全試合を1試合ごとに収録した「フルマッチ動画DVD」を販売します。「試合の記録を手元に残したい」「家族や仲間ともう一度観たい」といった多くの声にお応えし、今年も全国大会47試合すべてを対象に受注生産で提供します。大会の熱戦をそのままに、高校サッカーの思い出を永久保存できるアイテムとして、選手・保護者・OBをはじめ多くのファンの皆さまにご好評いただいています。

※商品は完全受注生産のため、ご購入からお届けまで1カ月半～2カ月程度かかる場合があります。

※デザインは一部変更となる場合があります。

■「SPORTS BULL RESPECT YOU, au（スポーツブル）」について

「SPORTS BULL」は、スマートフォンアプリおよびウェブブラウザで無料でお楽しみいただけるインターネットスポーツメディアです。年間17,000試合以上の学生スポーツ、アマチュアスポーツのライブ配信を中心に、さまざまな競技のニュース記事を1日約800本配信しています。

さらには、気になる試合結果をリアルタイムに追いかけることができる速報機能に加え、完全オリジナルのスポーツ番組など、スポーツのコアファンからライトファンまで幅広いユーザー様にお楽しみいただけるスポーツコンテンツを多数取り揃えています。

今後もさまざまなコンテンツの拡充を行い、日本のスポーツ界全体の盛り上げを目指していきます。（2025年10月時点）

・サービス名：SPORTS BULL

・対応：iOSアプリ、Androidアプリ、ブラウザ（PC／スマートフォン）

・サービスURL：https://sportsbull.jp

・App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1086719653

・Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.undotsushin&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.undotsushin&hl=ja)

■「ANYTEAM RESPECT YOU, au」について

「ANYTEAM」は、運動通信社とKDDIが共同で提供する、学生スポーツ応援コミュニティです。

「ANYTEAM」の提供を通じて、「学生スポーツを見る人」だけでなく「学生スポーツをする人」「学生スポーツを支える人」もサポートすることで、学生スポーツおよびスポーツ界全体の発展に貢献することを目指しています。

また、学生だけでなくアマチュアスポーツなど全ての「チームに関わる人」を支えることを目指し、2025年3月3日から、カレンダー、写真・動画共有、メッセージなど、チームの運営をサポートするアプリの提供を開始しています。

・サービス名：ANYTEAM

・対応：アプリ・ブラウザ（PC/スマートフォン/タブレット）

・ダウンロードURL：https://anyteam.go.link?adj_t=1lvvcwql

・ANYTEAMサービスページURL：https://anyteam.jp/

■会社概要

【株式会社運動通信社】

所在地：東京都港区西新橋3-16-11 愛宕イーストビル13階

代表取締役社長 CEO：若村 祐介

事業内容：インターネットスポーツメディア「SPORTS BULL」の運営など

URL：https://sportsbull.jp/about/company/

【KDDI株式会社】

所在地：東京都港区高輪2-21-1 THE LINKPILLAR 1 NORTH

代表取締役社長 CEO：松田 浩路

設立：1984年6月1日

URL：https://www.kddi.com

以 上