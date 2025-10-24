´äÞ¼¿¿Æà¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç2Ï¢Àï¤Ç¡ÖABEMA¡×²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é·èÄê¡ªÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¡¢À¶¿åÍü¼Ó¡¢±óÆ£½ã¡¢¾¾·¦¿¿¿´¤Î4Áª¼ê¤òÃíÌÜ¤Ëµó¤²¤ë¡Ö¼ã¼ê¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¥Áー¥à¡×
¡¡¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç2Ï¢Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´äÞ¼¿¿Æà¤µ¤ó¤¬²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î»î¹ç¤Ï¡¢10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½Àï¤È¡¢10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Î¥ë¥¦¥§ー½÷»ÒÂåÉ½Àï¤Î2»î¹ç¡£¡ÖABEMA¡×¤Î²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë´äÞ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÎÁª¼ê¿´Íý¤ä¥×¥ìー¤Î°Õ¿Þ¤ò¡ÈÁª¼êÌÜÀþ¡É¤ÇÊ¬ÀÏ¡£À¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÀï¤¦¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´äÞ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆ£Ìî¤¢¤ª¤ÐÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¡Ö½êÂ°¥Áー¥à¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê³èÌö¤·¡¢¥Áー¥à¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡£³¤³°2¥·ー¥º¥óÌÜ¤Ç¿ÈÂÎ¤â¶¯¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¤¥É¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¶¿åÍü¼ÓÁª¼ê¤È±óÆ£½ãÁª¼ê¤Î2Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤Î¥µ¥¤¥É¤Î¿¦¿Í¤¬¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î¹¶·â¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÈÎ¾Íã¤ÎÉüµ¢¡É¤¬¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥·ー¥º¥óÆó·å¥´ー¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¾¾·¦¿¿¿´Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¥ì¥¥ì¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¹¥¿ー¥È¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¤âÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼ã¼ê¤Ê¤¬¤é¥Áー¥à¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´äÞ¼¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î2Ï¢Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¼ã¼ê¤È·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤¬¤¦¤Þ¤¯Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¡£2»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×°Ê¹ß¡¢³¤³°¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸Ä¡¹¤ÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤é¤·¤¤¥¹¥Ôー¥É´¶¤ÈÏ¢·ÈÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤È¡¢¥Áー¥à¤Î¿Ê²½¤Ø´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢10·î¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î2Ï¢Àï¤òÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´äÞ¼¤µ¤ó¤ÎÅª³Î¤ÊÊ¬ÀÏ¤È¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óÁª¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ò¸ò¤¨¡¢¶¯¹ë¹ñ¤È¤Î»î¹ç¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤á¤ë²òÀâ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ºÇ¿·¡Ê¢¨¡Ë¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤ÎÆüËÜ¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÊÆ±12°Ì¡Ë¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¡ÊÆ±13°Ì¡Ë¤ÈÏ¢Àï¤ÇÄ©¤àÃíÌÜ¤Î2»î¹ç¡£À®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Èº£¡É¤ò¡¢¤¼¤Ò´äÞ¼¿¿Æà¤Î²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖABEMA¡×¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2025Ç¯8·î7ÆüÈ¯É½
¢£ÊüÁ÷³µÍ×
¡Ø¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óvs¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë1:00～
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/live-event/d9317a47-e36c-4783-99f3-ce1ab8108d00
¡Ø¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óvs¥Î¥ë¥¦¥§ー½÷»ÒÂåÉ½¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë1:45～
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/live-event/5112ad4b-aaf6-4823-a82c-2c1770ed26f4
´äÞ¼¿¿Æà¡Ê¡ÖABEMA¡×²òÀâ¼Ô¡Ë
¢¨ÊüÁ÷ÆüÄø¡¢ÆâÍÆ¡¢ÊüÁ÷·ÁÂÖ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
