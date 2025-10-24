萩原京平のデジタルPhotoZINEプレゼント！年末RIZINのPPVチケットも勝敗予想で当たる！『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』キャンペーン U-NEXTで実施中

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、11月3日（月）に『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』をライブ配信いたします。

因縁の萩原京平と秋元強真の対戦をはじめ、絶対王者の伊澤星花と大島沙緒里による女子王座戦、そのほかにも摩嶋一整 vs 木村柊也、ケラモフ vs 松嶋こよみといった、大晦日の大会にも繋がると期待される激闘が予定されている『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』。U-NEXTは開催に先立ち、豪華キャンペーンを実施中です。

PPV購入者もれなく全員に萩原京平デジタルPhotoZINEプレゼント！

このたび、U-NEXTでのPPV配信チケットを購入された方全員に、萩原京平のオリジナルPhotoZINE（写真10枚前後）をもれなくプレゼント！PhotoZINEには、普段の表情やトレーニングの舞台裏などファン必見のカットを収録予定。普段とはひと味違う萩原京平の知られざる魅力を、ぜひお楽しみください。

詳細につきましては、PPV購入者のみなさまへU-NEXTサービス内「あなたへのお知らせ」に後日お送りいたします。

年末RIZINの配信チケットがあたる！勝敗予想キャンペーン第3弾開催中

U‑NEXTは、格闘技ファンの皆さんによりお楽しみいただくため、前回に続いて「勝敗予想キャンペーン」第3弾を開催します。U‑NEXTで配信チケット（前売・当日）を購入された方が参加でき、U‑NEXTが指定する10試合の勝敗をすべて当てた方の中から抽選で86名様に年末開催のRIZIN大会配信チケットをプレゼントします。

前回は全問正解がわずか14名にとどまり当選枠（50名）を下回ったため、今回は当選枠を36名増枠し、合計86名様に。より多くの方の挑戦をお待ちしています。応募者の予想状況は、U-NEXT公式格闘技Xで中間発表を予定しています。

詳細・応募フォームは以下からご確認いただけます。

https://help.unext.jp/info-video/detail/info441b

※キャンペーン応募は、大会当日11月3日（月）10:00までです。

DEEP 代表 佐伯繁、金原正徳、伊藤裕樹ら豪華ゲストによる裏トークも配信

大会当日は、通常の実況中継に加えて、U-NEXT恒例の裏トーク配信も実施。今回はDEEP代表 佐伯繁、金原正徳、伊藤裕樹の3名をゲストに迎え、視聴者の皆さんと一緒に観戦しているような臨場感あふれるトークをお届けします。ライブ視聴画面のカメラ切替機能から簡単に視聴可能で、いつもとは一味違った解説をお楽しみいただけます。

『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』

【配信日時】2025年11月3日(月) 11:00 配信開始｜11:30 開演予定

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000009906

【見逃し配信期間】見逃し配信準備完了次第～11月8日（土） 23:59

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp (https://video.unext.jp)

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp (https://square.unext.jp)

※GEM Partners調べ／2025年9月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。