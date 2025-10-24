「AIエージェントで世界はこう変わる」と題して、株式会社GenesisAI 代表取締役社長／CEO・北陸先端科学技術大学院大学 今井 翔太氏によるセミナーを2025年11月28日(金)に開催!!
生成AI・AIエージェントで世界はこう変わる
～AI技術の発展の見通し～
[重点講義内容]
生成AIはおそらく人類史上最大の技術革命である。2025年現在の生成AIは、博士号取得者並の知識を備え、物理法則を考慮した動画像生成も可能である。また、従来はコンテンツ生成が中心だった生成AIは、長大で複雑な作業ができるAIエージェントに発展し、調査やソフトウェア開発、科学研究の自動化も可能となっている。生産性向上による大きな経済効果の一方で「AIに仕事を奪われる」懸念が現実的になっている。
本講演では、2025年時点での研究をベースに、これらのAI技術の発展の見通しと社会への影響を解説する。
１．生成AIの最新研究
２．AIエージェントの最新研究
３．Physical AIと世界モデル
４．スケーリング則に基づく今後のAI発展の展望
５．科学研究のためのAI
６．AIと労働
７．質疑応答／名刺交換
