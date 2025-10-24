「AIエージェントで世界はこう変わる」と題して、株式会社GenesisAI 代表取締役社長／CEO・北陸先端科学技術大学院大学 今井 翔太氏によるセミナーを2025年11月28日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

生成AI・AIエージェントで世界はこう変わる

～AI技術の発展の見通し～

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25568

[講 師]

株式会社GenesisAI 代表取締役社長／CEO

北陸先端科学技術大学院大学 客員教授

今井 翔太 氏

[日 時]

２０２５年１１月２８日（金） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

生成AIはおそらく人類史上最大の技術革命である。2025年現在の生成AIは、博士号取得者並の知識を備え、物理法則を考慮した動画像生成も可能である。また、従来はコンテンツ生成が中心だった生成AIは、長大で複雑な作業ができるAIエージェントに発展し、調査やソフトウェア開発、科学研究の自動化も可能となっている。生産性向上による大きな経済効果の一方で「AIに仕事を奪われる」懸念が現実的になっている。

本講演では、2025年時点での研究をベースに、これらのAI技術の発展の見通しと社会への影響を解説する。

１．生成AIの最新研究

２．AIエージェントの最新研究

３．Physical AIと世界モデル

４．スケーリング則に基づく今後のAI発展の展望

５．科学研究のためのAI

６．AIと労働

７．質疑応答／名刺交換

