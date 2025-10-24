「AIエージェントで世界はこう変わる」と題して、株式会社GenesisAI 代表取締役社長／CEO・北陸先端科学技術大学院大学 今井 翔太氏によるセミナーを2025年11月28日(金)に開催!!

生成AI・AIエージェントで世界はこう変わる


～AI技術の発展の見通し～


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25568



[講　師]


株式会社GenesisAI 代表取締役社長／CEO


北陸先端科学技術大学院大学 客員教授


今井　翔太　氏



[日　時]


２０２５年１１月２８日（金）　午前１０時～１２時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


　生成AIはおそらく人類史上最大の技術革命である。2025年現在の生成AIは、博士号取得者並の知識を備え、物理法則を考慮した動画像生成も可能である。また、従来はコンテンツ生成が中心だった生成AIは、長大で複雑な作業ができるAIエージェントに発展し、調査やソフトウェア開発、科学研究の自動化も可能となっている。生産性向上による大きな経済効果の一方で「AIに仕事を奪われる」懸念が現実的になっている。


　本講演では、2025年時点での研究をベースに、これらのAI技術の発展の見通しと社会への影響を解説する。



１．生成AIの最新研究


２．AIエージェントの最新研究


３．Physical AIと世界モデル


４．スケーリング則に基づく今後のAI発展の展望


５．科学研究のためのAI


６．AIと労働


７．質疑応答／名刺交換




新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



