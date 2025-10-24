タグホイヤーの新世代コネクテッドウォッチ「TAG Heuer Connected Calibre E5」が導くナイトランイベント「TOKYO NIGHT RUN」を開催

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 タグ・ホイヤー

東京、日本 - 2025年10月23日：スイスの高級時計ブランド、タグ・ホイヤーは、10月23日に東京の街を駆け抜けるランニングイベント「TOKYO NIGHT RUN」を開催しました。本イベントには、TAG Heuer Connected Calibre E5を身に着けた参加者が集い、タグ・ホイヤーが誇る精度、パフォーマンス、そして洗練されたデザインを体感する特別な夜となりました。

このイベントには、ランナーとしても知られ、俳優やタレント、モデル、ラジオパーソナリティとしても幅広く活躍するハリー杉山をはじめ、著名なランニングコミュニティのメンバーなどが参加しました。イベントは、参加者を歓迎するスピーチで幕を開け、ゲストは最新のTAG Heuer Connected Calibre E5とタグ・ホイヤーの特別なランニングウェアに身を包み、ランニングセッションに臨みました。

ゲストはそれぞれのランニングレベルに合わせたランニングコース（ランニングセッション）を選択し、新しく搭載されたウェルネス活動アプリや大幅に向上されたGPSトラッキング機能を活用しながら、表参道から明治神宮外苑へ向かう約5kmのランニングエクスペリエンスを存分に楽しみました。

スイスのクラフツマンシップと最先端のデジタルテクノロジーの融合を体現した本イベントは 、単に時間を測るだけでなく、人間の肉体的、感情的、そして精神的な可能性をも追求するというTAG Heuer Connectedが目指す世界観を体感できるよう設計されました。ランニングセッション後のアフターパーティーでは、ゲストたちは、特別な夜の余韻に浸りながら、いつまでも記憶にのこる感動を分かち合いました。



＜ハリー杉山着用モデル＞

TAG Heuer Connected Calibre E5 x New Balance

https://www.tagheuer.com/SBT8082.EB0394.html



＜その他ゲスト着用モデル（一部）＞

TAG Heuer Connected Calibre E5

https://www.tagheuer.com/SBT8A10.BT6292.html



