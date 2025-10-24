セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『応募多数の企業には秘訣があった！選ばれる会社になるための求人票改善5つのポイント』セミナーを2025年11月25日（火）12:00～12:30に開催することをお知らせいたします。

概要

「求人を出しても応募が来ない、媒体を変えても結果が出ない」

そんなお悩みをお持ちの方へ。実は「選ばれる企業」になるためには、求人票の“伝え方”に工夫があります。本セミナーでは、応募が集まる企業に共通する求人票改善の5つのポイントを、実際の事例を交えてわかりやすく解説します。

どんな企業でも、魅力を正しく伝えることで求職者の行動は変わります。明日から実践できるコツを持ち帰り、自社の採用力を高めたい方におすすめの30分セミナーです。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202511251/

プログラム

・求人におけるよくあるお悩み

・なぜ”選ばれない“のか？

・5つの改善ポイント

・事例紹介



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2025年11月25日（火）12:00～12:30

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

岡安楓

大学卒業後、金融業界でのキャリアを経て人材サービス会社に入社。様々なクライアントの中途採用を支援する中で、従業員が入社後に能力を最大限に発揮できるような制度設計の必要性を痛感し、セレクションアンドバリエーションに参画。現在は企業規模を問わず、幅広い業種の人事制度設計に従事している。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/