沖縄タイムス社とファミワンの協創プロジェクト「オフィスのやさしい保健室」の参加企業が決定しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）が、株式会社沖縄タイムス社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：瑞慶山秀彦）と連携して運営している、企業向け健康経営サポートサービス「オフィスのやさしい保健室」の参加企業が決定いたしました。

▼プレスリリース全文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-668-b270e29ff822d5db51217241599f905f.pdf■参加企業（順不同）

沖縄セルラー電話株式会社、株式会社オカノ、株式会社ここちホーム、株式会社ざまみダンボール、株式会社サンシャイン、株式会社琉球銀行、宗教法人沖縄創価学会、第一生命保険株式会社、那覇空港ビルディング株式会社、日本電気株式会社

参加企業の皆さまには、ヘルスケアやマネジメント、女性特有の健康課題に関するリテラシー向上のためのe-ラーニングのご提供に加え、9月・11月・1月に開催する勉強会を開催します。また、沖縄タイムス社による紙面及びWebを通じた企業の取り組みの発信・PR、さらに3月に予定しているイベントでの情報発信も予定しています。

年度途中からの参加も随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。

■企業担当者様からの声

株式会社サンシャイン様より

ダイバーシティ推進プロジェクト発足から5年目。

今現在、社内関心度は55％と課題もある中、セミナー参画を通じて正しい知識と実践的視点を深め、社員の「自分ごと」化を促進し、誰もが活躍できる職場づくりをさらに加速させてまいります。

沖縄セルラー電話株式会社様より

沖縄セルラーでは、社長直轄のウェルビーイング室を中心に、生活習慣予防・女性の健康・メンタルヘルス支援に取り組んでいます。本プロジェクトでは勉強会やイベントを通じて、社員の気づきや対話を促し、誰もが安心して働ける職場づくりに活かせる点に期待しています。

株式会社ここちホーム様より

創業当初は男性ばかりの会社でしたが、今では女性が多く活躍しています。

働くお母さんを応戦する工務店として、これからもお母さんの笑顔と健康を大切にできる

家づくりを目指していきます。

株式会社琉球銀行様より

琉球銀行は地域に根差した金融機関として、女性の健康課題への理解と支援を深め、誰もが安心して働ける職場環境の実現を目指します。本企画を通じて、健康経営と女性活躍推進に取り組み、地域社会の活力向上にも貢献してまいります。

那覇空港ビルディング株式会社様より

当社は「オフィスのやさしい保健室」の取り組みに賛同し、協賛企業として参加いたしました。

誰もが安心して働ける職場を目指し、心身ともに健康に働ける環境づくりに、より一層取り組んでまいります。

株式会社オカノ様より

社員が自分らしく力を発揮できる職場づくりを目指し、健康経営の推進に注力しております。

今回の参画を機に、より多様な健康課題への理解を深め、誰もが安心して働ける環境を整えてまいります。

■「オフィスのやさしい保健室」詳細

「オフィスのやさしい保健室」は、企業参加型勉強会として、管理職や人事担当者を対象に女性の健康課題への理解を深めるセミナーを実施し、実践的な職場環境改善の手法を提供します。

また、沖縄タイムスの発信力を活用した特集紙面やメディア発信を通じて、成功事例の紹介や社会全体の理解促進を図るとともに、ファミワンの専門知識を活用した個別企業へのコンサルティングと継続的なフォローアップ体制を整備します。

沖縄タイムスでは2022年から、生理や更年期といった女性特有の健康課題に寄り添う企画を継続して行っており、今回のサービスはこれまでの取り組みをさらに発展させたものです。沖縄での実証を経て、将来的には全国の地方自治体や企業への展開を目指し、地方創生にも貢献していく計画です。

【勉強会日程】

9/24（水）15:00～ タイムスホールにて開催済

11/6（木）11:00～ オンライン開催予定

1/23（金）15:00～ 沖縄タイムスビルにて開催予定

【イベント日程】

3/7（土）～8（日） サンエー浦添西海岸パルコシティ２階センタープラザにて開催予定

■参加企業募集

「オフィスのやさしい保健室」では参加企業を募集しています。詳細については沖縄タイムス社へお問い合わせください。

「オフィスのやさしい保健室ホームページ

https://www.okinawatimes.co.jp/feature/office_yasashii/#

お問合せ：オフィスのやさしい保健室事務局

電話098（860）3572 メールoffice.yasashii@gmail.com

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995