クラウド経営管理システム「Loglass」が株式会社オービックビジネスコンサルタント（OBC）の「勘定奉行クラウド」とAPI連携を開始

株式会社ログラス

株式会社ログラス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：布川 友也、以下 当社）は、基幹業務システムを開発・販売する株式会社オービックビジネスコンサルタント（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：和田 成史、以下「OBC」）が提供するクラウド財務会計システム「勘定奉行クラウド」と、当社が提供するクラウド経営管理システム「Loglass」との間で、API連携を開始したことをお知らせします。本連携は、2024年7月に締結したパートナー契約に基づく取り組みの一貫であり、財務会計システムの実績データをLoglassに自動で正確に取り込むことを可能にし、企業の迅速で精度の高い予実分析・予算策定を支援します。

■本連携の背景と目的

従来、多くの企業において、経理部門が管理する財務会計システムの実績データと、経営企画部門などが利用する予算策定・予実分析システムとの間でデータ連携を行う際、CSVでのエクスポート・インポートや手作業でのデータ加工が必要となり、データの正確性を担保しつつ、迅速に経営管理に活かすことが難しいという課題がありました。

これらの課題を踏まえ、ログラスは、2024年7月にOBC社と締結したパートナー契約に伴い、この度「勘定奉行クラウド」とのAPI連携の実現に至りました。

API連携にて機能拡張を図り、アドオン開発を行わずに、自社業務に合ったシステム環境を構築することで、経理部門と経営企画部門が利用するシステム間のデータ連携を自動化することが可能になります。

■ API連携の概要と提供価値

今回のAPI連携により、「勘定奉行クラウド」で管理する実績データを、Loglass内に自動収集することができるようになります。これにより、予実分析のためのデータ突合、プロジェクトや製品ごとの損益分析、実績データを踏まえた将来予測シミュレーションなどを、よりスピーディーに、シームレスな体験として実行できるようになります。なお、「勘定奉行クラウド」で複数事業や子会社の実績データを管理している場合でも、API連携により自動でデータ収集を実行できます。企業によっては、予実分析を週次単位で行なうケースもあり、 API連携によって大きな業務効率化に繋がります。

当社は、今後も随時連携できる財務会計システムを拡充し、ユーザー企業の業務効率化やスピーディーなデータ活用を支援してまいります。

■ 「勘定奉行クラウド」について

勘定奉行クラウドは、中堅・中小企業を中心に幅広く利用されている、SaaS型（クラウド）の財務会計システムです。最新の法改正や税制に自動で対応し、経理業務の効率化と正確性の向上を実現します。伝票入力や仕訳、決算といった会計業務をクラウド上で完結させることで、経理部門の業務負荷を大幅に削減します。また、他の奉行シリーズや外部システムと連携することで、データの一元管理と活用を可能にし、企業のバックオフィスDXを推進します。

製品紹介サイト：

https://www.obc.co.jp/bugyo-cloud/kanjo

■ 株式会社オービックビジネスコンサルタント（OBC）について

代表者：代表取締役社長 和田 成史

設立：1980年12月

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目8番1号住友不動産新宿オークタワー

URL：https://www.obc.co.jp/

事業内容：企業業務（会計・人事・給与等の基幹業務や、それに係る周辺業務）に関するソリューションテクノロジーの開発メーカーとして、パートナー企業を通して、お客様の業務効率化に貢献するクラウドサービス等を提供

■ クラウド経営管理システム「Loglass」について

当社が提供する「Loglass 経営管理」は、企業の中に散在する経営データ（財務数値／KPIの予算・見込・実績）の収集・統合・一元管理までを効率化し、高度な分析を可能にするクラウド経営管理システムです。フォーマットが異なる表計算ファイルや各システムに散在するさまざまなデータを、ローデータのまま取り込んでデータベース化。見たい数値を見たいカットで簡単に可視化・分析できるようになり、経営判断の精度やスピードを高めます。

製品紹介サイト：https://www.loglass.jp/

製品紹介動画：https://youtu.be/4jiRIjcO6Ck

■ 株式会社ログラスについて

「良い景気を作ろう。」をミッションとして掲げ、新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供しています。主なサービスとして、「Loglass 経営管理」「Loglass IT投資管理」「Loglass 販売計画」「Loglass 人員計画」「Loglass サクセスパートナー」を提供しています。

代表者：代表取締役CEO 布川 友也

設立：2019年5月

所在地：東京都港区三田3-11-24 国際興業三田第2ビル 9階

事業内容：新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスの企画・開発・販売

URL：https://www.loglass.co.jp/