株式会社ボンズコミュニケーション

株式会社ボンズコミュニケーション（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：山本 篤史）は、この度、防水・リフォーム事業を展開する企業様（以下、クライアント）におけるお客様対応業務の外部委託を支援し、コストパフォーマンスとサービス品質を同時に向上させた事例を発表いたします。

本事例は、当社が提供する独自の通話料金体系と、既存の業務システム（kintone等）との柔軟な連携力が、企業の顧客対応の限界突破に貢献したことを紹介します。

導入背景：人手不足による顧客対応の限界と業務の属人化

クライアントは、給湯器や太陽光発電などの設備を取り扱うリフォーム会社であるのと同様に、営業事務担当者が新規顧客対応から既存顧客の点検・アフターフォローまで多岐にわたる業務を担っていました。

しかし、従業員の産休を機に人手不足が深刻化し、特に土日祝日を含む時間外の受信・発信業務の対応が限界に達していました。クライアントは、業務の属人化を解消し、業務品質を維持しつつ効率的に代行できるパートナーを緊急で探していました。

ボンズコミュニケーションが提供したソリューション：コスト効率と柔軟な運用体制の確立

ボンズコミュニケーションは、クライアントが抱える「コスト」「効率」「システム連携」の課題に対し、以下の複合的なソリューションを提案・実行しました。

独自の通話料金体系によるコスト削減 一般的な実費請求方式とは異なり、当社独自の回線に月額6,000円分の無料通話枠を含める料金体系を適用。これにより、クライアントの通話料負担を大幅に軽減し、コストを気にすることなく、積極的な顧客対応に集中できる環境を整備しました。

kintoneを活用した情報管理の改善と段階的移行支援

クライアントが使用する業務システム「kintone」と当社のシステムを連携させ、電話の受信記録や対応内容をリアルタイムで共有する仕組みを構築しました。 また、従来の運用がスプレッドシートベースであったため、まずはスプレッドシートでの代替運用を提案。現場の混乱を防ぎつつ、段階的にkintoneへのデータ移行と運用定着を支援する柔軟な伴走体制を実現しました。

複雑な電話回線の技術的課題解決

クライアントが保有する複数の店舗回線と発信専用回線を、顧客に代表的なフリーダイヤル番号が表示されるよう調整。光コラボレーション回線の制約がある中でも、専門チームが設定サポートを行うことで、スムーズな外部委託を実現しました。

導入効果：トラブルゼロでの安定運用へ、業務効率化を実現

ボンズコミュニケーションのサービス導入後、3ヶ月間の伴走支援期間を設け、毎週の定例ミーティングを通じて課題解決と運用改善に取り組みました。

その結果、トラブルやクレームが発生することなく、安定した顧客対応体制を確立。営業事務担当者の負担を軽減し、コア業務への集中を可能にすることで、業務全体の効率化を実現しました。

ボンズコミュニケーションは、今回の成功事例を防水・リフォーム事業者が直面する顧客対応の課題解決モデルとして位置づけ、今後も同様のニーズを持つ企業を積極的に支援してまいります。

【資料請求・お問い合わせ】

■資料請求

https://bonz-c.co.jp/bousuijirei-wp-dl/

■解決事例ページ

防水・リフォーム事業者の顧客対応業務を最適化!kintone連携と柔軟な運用体制で実現したコスト削減事例(https://bonz-c.co.jp/case/bousuikintonejirei-syoukai/)

■株式会社ボンズコミュニケーション公式サイト

https://bonz-c.co.jp/

■お問い合わせ

https://bonz-c.co.jp/contact/

【会社概要】

会社名：株式会社ボンズコミュニケーション

代表者：代表取締役 山本 篤史

所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-12 共立新横浜ビル2階

設立日：2015年12月24日

主要業務：

・コールセンター代行事業

・DX化サポートコンサルティング事業

・通信販売事業

URL：https://bonz-c.co.jp/