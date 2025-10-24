Barbour、アジアの文化とタータンを結ぶ新ビデオシリーズを公開

株式会社Barbour partners Japan

英国ライフスタイルブランド Barbour（バブアー） は、ブランドを象徴する「タータン」と、アジア3カ国のローカルカルチャーとを結びつけた新ビデオシリーズを公開しました。

本シリーズでは、「THIS IS HERITAGE」をテーマに、日本、中国、韓国の3名の職人たちが、それぞれのクラフトマンシップを通じて“進化する伝統”を描き出しています。

タータンが紡ぐ、文化を超えたヘリテージ

1894年に創業したBarbourは、スコットランド・エアシャー地方のタータンを基にした独自の

「Barbour Tartan」を制作。

長年、バブアージャケットの裏地として用いられてきたタータンは、自然と人、クラフトマンシップの調和を象徴しています。

Barbourはそのルーツを継承しながら、現代の暮らしに寄り添うスタイルを提案し続けています。

今回のビデオシリーズでは、ブランドの原点である「ヘリテージ」と「進化」を、アジアの文化を通して再解釈。

日本からは、盆栽アーティスト小島鉄平氏、中国は上海の現代茶人Evan Zheng氏 (エヴァン・ジェン)、韓国は料理研究家・シェフ Austin Kang氏(オースティン・カン)の3名が登場し、それぞれの視点で“生き続ける伝統”を表現しています。

TRADMAN'S BONSAI小島鉄平 氏

「根っこを大切にしながら、形を変えて進化する」伝統の美学

TRADMAN’S BONSAIを主宰する小島鉄平氏は、盆栽を“生きるアート”として再定義する存在。

伝統的な技法を尊重しながらも、ミニマルな構成や現代的な展示スタイルを通じて、国内外の若い世代に新しい盆栽の価値を提案しています。

「文化や伝統は受け継ぐものですが、同時に進化しなければなりません。

Barbourのタータンのように、ルーツを大切にしながら進化し継承したい」と小島氏は語ります。

TRADMAN'S BONSAI 小島鉄平 氏

Barbourのタータンと同様に、盆栽もまた“根を張ること”を大切にしながら、時代に合わせて枝を広げていく文化。

両者に共通するのは、長い年月を経てもなお変わらない本質への敬意と、未来への柔軟な視点です。

アジアを舞台に描く「生きるヘリテージ」

中国では茶人エヴァン・ジェン氏が、伝統の茶文化を現代的に再解釈。

韓国ではシェフのオースティン・カン氏が、韓国の伝統的な素材と現代の感性を融合した料理で文化の継承を表現します。

現代茶人Evan Zheng 氏料理研究家・シェフ Austin Kang 氏

Barbourが伝える「未来へ紡ぐヘリテージ」

本シリーズは、伝統を守りながら進化し続けるアジアの職人たちの姿を通して、ヘリテージがいかに生き続けるかを問いかけています。

伝統は過去にとどまらず、今を生き、未来へと紡がれる。

Barbourはその想いをタータンに込め、時代を超えて受け継がれる価値を発信しています。

“THIS IS HERITAGE”

JAPAN MOVIE(https://www.youtube.com/watch?v=ZeLcJ_XU7yo)

ASIA MOVIE(https://www.youtube.com/watch?v=sRWZU428mp0)

About Barbour

1894年にジョン・バブアーが英国北東部の港町サウスシールズで創業。

北海に面した厳しい気候で働く港湾労働者のために撥水性に優れたアウターウェアを提供したのがそのはじまり。英国のカントリーウェアの代名詞であるBarbourのコレクションは、現在、ファッション性の高いライフスタイルブランドとして幅広く展開している。

5代にわたりBarbour一族によって受け継がれ、本年創業130年を迎えたBarbourは、ドイツ、イタリア、スペイン、フランス、アメリカ、日本を含む世界55カ国以上で販売されている。

2020年、Barbourは「Wax for Life（ワックス・フォー・ライフ）」をスタート。

1921年に導入されたリワックスとリペアに加え、2019年からサステナブル活動の一環として、お客様が不要になったワックスジャケットを回収し、廃棄する事無く生まれ変わらせ必要に応じてクリーニング・補修・リワックスを行い再販するアップサイクルプログラム。世界に二つとないジャケットが新たな持ち主へ受け継がれる、サステナブルな活動を実施している。

2024年5月、現5代目会長であるマーガレット・バブアーは、アウターウェア、シューズ、アクセサリーの製造において英国王からロイヤル・ワラントを授与されている。

