LifeFitフランチャイズに東京ガスが加盟。24時間無人ジム事業へ参入

フィットネスジム「LifeFit」を運営する株式会社FiT（本社：京都府京都市、代表取締役：加藤 恵多、以下「FiT」）は東京ガス株式会社（取締役代表執行役社長：笹山 晋一、以下「東京ガス」）とフランチャイズ契約を締結し、東京ガスが24時間・無人フィットネスジム事業に参画いたします。

本契約に基づき、10月26日(日)に「LifeFit 大泉学園店」を開業いたします。



FiTは「暮らしにフィットネスを」を目指す世界観に掲げ、フィットネス参加率が低い日本において「健康の民主化」を推進し、健康を起点とした日本の社会課題の解消を目指すヘルステックスタートアップです。



FiTが提供するフィットネスジム「LifeFit」は、リアル空間にIT技術や手軽に通える仕組みをかけ合わせることにより、リーズナブルな料金体系、続けやすい顧客体験で、日本人向けに扱いやすい充実したマシン設備を24時間利用可能としており、利便性と品質を両立した新たなジム運営を実現しています。



一方、東京ガスは、「人によりそい、社会をささえ、未来をつむぐエネルギーになる。」をグループ経営理念に掲げ、1885年の創業以来、首都圏のエネルギー安定供給を担う事業者として技術革新や創意工夫を重ねてきました。エネルギーを起点とした快適で豊かな暮らしの実現に向けて、既存の住宅設備関連サービスに加え、デジタル技術や通信インフラの活用によりさまざまな取り組みを推進しています。

こうした中、住宅設備の更新等に関わりが薄い若年層に向けた新たなサービス開発を進めており、若年層を中心に高まる「時間に縛られない運動ニーズ」に着目しました。「LifeFit」の高品質かつリーズナブルなサービス、ユーザーフレンドリーなアプリ設計に大きな魅力を感じ、加盟を決定しました。東京ガスの地域基盤やデジタル接点を活用することで、より多くの方にフィットネス体験を届けてまいります。

フィットネス事業を通じて、若年層との関係を深めることで、より幅広い世代のウェルビーイングな暮らしの実現に貢献していきます。

詳細は下記をご確認ください。

24時間・無人フィットネスジム「LifeFit 大泉学園店」詳細

1.概要

■施設概要

【所在地】

住所：〒178-0063 東京都練馬区東大泉3-42-6

アクセス： 西武池袋線 大泉学園駅 北口 徒歩7分

【営業時間】

24時間・年中無休（ノースタッフアワーあり）

【開業日】

2025年10月26日(日)

【料金】

入会金・手数料0円

定期チケット（30日プラン）2,980円（税抜）

定期チケット（360日プラン）2,780円（税抜）

お試しチケット（1回）1,000円（税抜）

■大泉学園店について

LifeFit 大泉学園店は、東京都練馬区に位置する24時間フィットネスジムです。

初心者から上級者まで、幅広い年齢層の方々にご利用いただけるよう、カーディオ（有酸素）エリア・マシンエリア・フリーウェイトと充実の設備を取り揃えております！

ぜひ一度お立ち寄りくださいませ！

※参考画像 実際の店舗とは異なります2.プレオープン

施設を特別に開放して、無料で店内のサービス・マシンを体験していただくことができます。

どなたでもお気軽にご参加いただくことが可能です。

是非、ご来店お待ちしております。

開催日：10月24日(金) ～10月26日(日)10:00-17:00

3.LifeFit 大泉学園店 オープニングキャンペーン情報

LifeFit 大泉学園店のオープンを記念して、豪華特典のキャンペーンを開催いたします！

11月30日(日)までにクーポンを使って入会すると、定期チケット(30日間)が100％OFFになります。

クーポンコード：LP251026

※初回100%OFFクーポンは先着300名様までとなります。

※初回100%OFFクーポンでご利用いただくには、本ページに記載のあるクーポンコードの利用が必要となりますので、アプリ内でクーポンコードを入力していただき、初回100%OFFクーポンの取得をお願いいたします。

※クーポンコードは人数に達した時点で予告なく掲載が取り下げられます。

※初回100%OFFクーポンを利用できるのは大泉学園店のみになります。

※取得したクーポンの有効期限は取得から2025年11月30日までとなります。

※90日間のご利用がクーポンの利用条件となります。

※クーポンコードを追加していただく際には、アプリが最新バージョンになっていることを確認の上、ご利用ください。

※クーポンの詳細・その他の利用条件等は「LifeFit 大泉学園店」のWEB サイトでご確認ください。



店舗URL：https://lifefit.tech/store/oizumigakuen

4. 今後の展開について

東京ガスは、「暮らしにフィットネスを」というLifeFitの理念のもと、今後も関東圏のお客様を中心に豊かで健康的な暮らしを提供できるよう、LifeFit事業の展開を進めてまいります。



◎東京ガス株式会社 設備ソリューション開発部長：五明亮輔 コメント

東京ガスグループは、今年で創立140年を迎えました。エネルギーを起点とした快適で豊かな暮らしの実現に向けて、ハウスクリーニングやウォーターサーバーなどにもサービスを拡大するとともに、東京2025世界陸上のサポーター契約など、ウェルビーイングに資する取り組みも進めてきました。

この度はFiT社様とご縁があり、お客さまにフィットネスジムをお届けすることにチャレンジします。

LifeFitはITを活用した24時間無人の運営モデルで、低価格と高品質を両立されています。これを東京ガスの地域基盤およびデジタル接点と組み合わせ、来店されたお客さまに生活サービス情報などをご案内する導線を整えることで、東京ガスが展開するソリューションをより多くの方に認知・ご利用いただく新たな機会創出の取り組みの第一歩になると期待しています。

東京ガスは、これからも幅広い世代との関係を深めることで、お客さまの暮らしをより良いものにするべく取り組んで参りたいと思います。



◎株式会社FiT 代表取締役社長 加藤恵多 コメント

この度、東京ガスグループ様とLifeFit事業による協業をスタートさせていただけますこと大変嬉しく思います。東京ガスグループ様はエネルギーを起点に、弊社FiT社はフィットネスを起点に、それぞれのアプローチを武器にし、豊かな暮らしを提供していくことという共通の目指す社会に向けてサービスの進化を図っていきます。

今後もFiT社は地域社会を支えられている企業様との提携により、単なる無人フィットネスジムの域を超えた、健康インフラを目指し、今後も出店運営サービスの進化を加速させていきます。

■東京ガス 会社概要

社名：東京ガス株式会社

取締役：笹山 晋一

所在地：東京都港区海岸1-5-20

設立年月日：1885年10月1日

事業概要：都市ガスの製造・供給・販売、電力の小売・発電、住宅設備機器の販売・設置、リフォーム、エネルギー関連サービス、海外エネルギー事業、新規ライフサポート事業

東京ガス株式会社は、東京都港区に本社を構える総合エネルギー企業です。都市ガスの製造・供給・販売をはじめ、電力小売や住宅設備機器の販売・設置、リフォーム、エネルギー関連サービスなど多岐にわたる事業を展開し、首都圏を中心に快適で安心な暮らしを支えています。

近年は、電力事業や海外エネルギー事業にも積極的に取り組むほか、デジタル技術を活用した新サービスや健康・暮らしに関わるライフサポート事業など、時代のニーズに応じた新たな価値創出にも力を入れています。

■FiT 会社概要

社名：株式会社FiT

代表者：加藤 恵多

所在地：京都府京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町537番地20 FIS御池ビル405

設立年月日：2020年12月3日

事業概要：24時間フィットネスジムの運営 / システム開発

2020年、代表加藤が京都大学在学中に学生向けジムを開業、2022年にLifeFit 1号店をオープンしました。2025年現在はブランド立ち上げから3年半で190店舗を展開しています。



【LifeFit】

無人運営可能な24時間フィットネスジムです。登録/利用/ポイント管理/店舗検索がアプリで完結します。

初心者向けエリアの併設、安価な料金、ポイント制度など、始めやすく続けやすいジムとなっています。

https://lifefit.tech/



【LifeFit フランチャイズパッケージ】

LifeFit フランチャイズパッケージは内外装デザインの仕様、設備や必要備品、運営オペレーション全てパッケージ化し、単なる投資商品ではなく、「健康側面から社会貢献」「既存事業とシナジーのある新規事業」「人手不足を解消する無人ビジネス」といった、事業課題を解決するプロダクトとなっています。https://fc.lifefit.tech/lp2



【LifeFitの目指すビジョン】

「健康の民主化」を掲げています。誰もが簡単に、安く、いつでもフィットネスにアクセスできるようにすることで、日本のフィットネス参加率を3.5％から20％引き上げます。これにより、健康寿命の延長、社会保険料の削減など日本の社会問題解決を目指します。

■お問い合わせ先

株式会社FiT

名前:上田

メールアドレス：pr@fitinc.jp