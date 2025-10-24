予約からリピートまで一気通貫で実現！「最新・顧客体験設計」セミナー開催

株式会社トレタ

株式会社トレタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：中村 仁）と株式会社MS&Consultingは、2025年11月5日にオンラインにて「予約からリピートまで一気通貫で実現！最新・顧客体験設計」セミナーを共催で開催いたします。飲食店向け予約・顧客管理システムを提供する株式会社トレタと、顧客体験の改善とリテンション支援を専門とする株式会社MS&Consultingが、予約から再来店までを一気通貫で強化する最新の顧客体験設計の実践手法をご紹介いたします。

【セミナー申込ページ】https://www.msandc.co.jp/seminar251105(https://www.msandc.co.jp/seminar251105)

予約は取れているのにリピートにつながらない課題を解決！

注目するのは、多くの飲食店が「予約は取れているのにリピートにつながらない」という共通課題です。新規顧客の獲得には成功しても、再来店やファン化につながらず、集客コストばかりがかさんでしまう...そんな悩みをお持ちの経営者や販促担当者の方は少なくありません。

そこで今回、株式会社MS&Consultingと株式会社トレタが共催で、「予約からリピートまでを一気通貫で強化する顧客体験設計」をテーマにしたセミナーを開催いたします。

セミナーで得られる実践的ノウハウ：

- 予約導線の最適化：新規顧客の来店機会を逃さない予約管理の仕組み- 来店後のエンゲージメント強化：来店顧客をLINEモニターにつなぎ、再来店につなげる方法- リピート率・LTV向上：予約管理とリピート促進の連携による実践手法

予約から来店、そして再来店・ファン化へとつながる顧客体験の全体像を描き、店舗の持続的な成長を実現するヒントをご提供いたします。

こんな方におすすめです：

【 飲食経営者、幹部、営業部長、販促・管理部のご担当者の方】

- 顧客体験（CX）の全体設計に悩んでいる- 新規獲得コストを抑えたい- 既存客のリピート頻度を高めたい

今後もより多くの飲食店がデジタルの力を活かして持続的な成長を実現できるよう、さまざまな活動を通じて飲食業界の皆さまを応援してまいります。

「予約からリピートまで一気通貫で実現！最新・顧客体験設計」セミナーについて

【開催概要】

- イベント名：「予約からリピートまで一気通貫で実現！最新・顧客体験設計」- 開催日時 ： 2025年11月5日 14:00～15:00- 開催形式 ： オンラインセミナー（Zoom配信）- 参加費 ： 無料- 主催 ： 株式会社MS&Consulting、株式会社トレタ- 詳細ページ：https://www.msandc.co.jp/seminar251105

【お申し込み方法】

登壇者情報

- セミナー詳細ページ（https://www.msandc.co.jp/seminar251105）より必要事項を記入しお申し込みください。- お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に後日視聴用のURLをお送りします。染谷 朋江 氏

株式式会社MS&Consulting チーフコンサルタント

顧客満足＆従業員満足を高める組織改革コンサルティングに従事。これまでの累計支援企業数は100社以上。2020年より補助金活用コンサルティングも担当。YouTube「繁盛店研究所のそめちゃん」のメインパーソナリティーを務め、「カジュアルだけど経営層が【今】欲しいコアな情報発信」をモットーに企画からトークまで一貫して担当中。

【企業サイト(https://www.msandc.co.jp/)】

中村 陽太 氏

株式会社トレタ 戦略営業部

飲食店の予約管理システムやモバイルオーダーを提供するトレタの社員として、売上アップ・業務効率化の提案をすると同時に、目黒区祐天寺にて居酒屋を営む。自らの経験を活かした「現場で使える活用方法の提案」を大切にしている。

【企業サイト(https://toreta.in/)】

LBO（エルボ）について

LBO（エルボ）は「LINEを活用したリピート促進」に特化した飲食店向け売上向上支援サービスです。LINE公式アカウントの作成から日々の配信運用まで一貫してサポート。来店顧客をLINE友だちとして獲得し、魅力的な配信を通じて再来店を促進することで、リピート率向上と売上アップを実現します。現場スタッフは本業に専念し、その後のプロモーション企画や配信はエルボが担当することで、店舗の業務負担を大幅に軽減。導入から半年でLINE集客による売上を店舗月間売上の10％まで伸ばした実績もあり、多くの飲食店で既存顧客の囲い込みと継続的な売上拡大に貢献しています。

【LBO（エルボ）ページ】https://www.msandc.co.jp/lbo

【運営会社】

社名：株式会社MS&Consulting

所在地： 東京都中央区日本橋小伝馬町4-9 小伝馬町新日本橋ビルディング

代表者：代表取締役社長 辻 秀敏

事業内容： 顧客満足度・従業員エンゲージメント向上のためのリサーチ及び経営コンサルティングに関する業務

URL：https://www.msandc.co.jp/

トレタ予約台帳について

トレタ予約台帳は「テーブルマネジメント」に特化した飲食店向け予約・顧客管理システムです。予約の配席管理を最適化し、テーブル回転率を高めながら予約事故を防止することで、お客様の満足度向上と売上アップを同時に実現します。飲食店経営者が自ら開発に携わったことで、現場目線の圧倒的な使いやすさを実現。iPadで直感的に操作でき、新人スタッフでもすぐに使いこなせます。特に予約対応が複雑な中価格帯の繁盛店で高い評価を獲得し、多くの飲食店で業務効率化と顧客体験の向上に貢献しています。

【トレタ予約台帳ページ】 https://toreta.in/toreta-daicho(https://toreta.in/toreta-daicho/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=d_seminar_251105)

株式会社トレタについて

【会社概要】

社名：株式会社トレタ

所在地：東京都渋谷区代々木一丁目11番2号 フロンティア代々木4階

代表者：代表取締役 CEO 中村 仁

設立年月：2013年7月1日

資本金：1億円

事業内容：飲食店向け予約・顧客台帳サービスの開発・販売

URL： https://corp.toreta.in/(https://corp.toreta.in/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=d_seminar_251105)

■本件に関するお問い合わせ先

【飲食店関係者様】

セミナーに関するお問い合わせやトレタ予約台帳の詳細については以下までお願いいたします。テーブルマネジメントによる売上向上の具体的手法についてご説明いたします。

お問い合わせURL：https://toreta.in/toreta-daicho/contact/(https://toreta.in/toreta-daicho/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=d_seminar_251105)

【報道関係者様】

株式会社トレタ 広報担当：白鳥

電話：03-6431-9006 メールアドレス：pr@toreta.in