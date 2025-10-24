Âè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¤Î¶¨»¿·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Âè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬µ±¤¯¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê³¹¡¦Åìµþ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÅù¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°ì½ï¤ËÂç²ñ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ºòÇ¯¤Î3·î¤è¤ê¶¨»¿¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö»ö¶ÈÃÄ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤êÂè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¤Î¶¨»¿·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢¶¨»¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¤Ï¡¢¹ç·×135¼Ô141·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¡¶¨»¿´ë¶È¡¦³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÅìµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ê¡ÅÄ¡¡À¿°ì
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー
ÃÄÂÎÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤³¤È¤Ð¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹ñÊ¬»û»Ô
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»ö¡¡ÄÚÅÄ¡¡½¼»Ë
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー
ÃÄÂÎÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä»õ²Ê°å³Ø²ñ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§Íý»öÄ¹¡¡°Â°æ¡¡Íø°ì
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡Ê¶õ¼ê¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§¾Í·Ã³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¼ÅÄ¡¡¾Í·ò
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡Ê¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§When I was young³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÐ¸¶¡¡»Ë¾Ï
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡Ê¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦¥µ¥Ã¥«ー¡¦Âîµå¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥ÐーÅìµþ¥é¥¹¥¯
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÀî¡¡¹À»Ì
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡Ê¼«Å¾¼Ö¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ä»°æ¡¡¿®¹¨
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡Ê¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒArtSpaceDragonFly
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡À¶¿å¡¡Ì±¹Ë
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡ÊÎ¦¾å¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©À½ºî½ê
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò ¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡¡ÆÁ±Ê¡¡½Ó¾¼
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡ÊÎ¦¾å¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÅìµÞ¥ê¥Ð¥Ö¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®ÎÓ¡¡½Ó°ì
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡ÊÂîµå¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥ì¥¾
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»ÖÁÒ¡¡´î¹¬
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡Ê¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Ë
£²¡¡¶¨»¿´ë¶È³Æ¼Ô¥³¥á¥ó¥È
Ê¡ÅÄ¡¡À¿°ì¡ÊÅìµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆüËÜ½é³«ºÅ¤«¤Ä¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯100¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¡×¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤ÁÅìµÞÅÅÅ´¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Ø¡¢³¹¤Ø¡¢Ì¤Íè¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¿Í¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÊë¤é¤¹³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìµÞÀþ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤Å´Æ»¤ò¤á¤¶¤·¡¢±Ø»ÜÀß¤ä¼ÖÎ¾¤Î²þÎÉ¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥ÉÌÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±Ø·¸°÷¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¹¤¹¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥êー¥È¤¬Åö¼Ò±èÀþ¤ò´Þ¤àÅìµþ³Æ½ê¤Î¶¥µ»²ñ¾ì¤Ë½¸¤¤¡¢¸ß¤¤¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢»¾¤¨¹ç¤¦¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÀ®¸ù¤ò´ê¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´·òÆ®¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤½¤Î´¶Æ°¤ò»Ù¤¨¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÚÅÄ¡¡½¼»Ë¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤³¤È¤Ð¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤³¤È¤Ð¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖÂè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¡×¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Ì´¤ÈÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤ÈÍ¦µ¤¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´õË¾¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¿ÍÍÀ¤ÈÊñÀÝ¤ÎÀº¿À¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÆ°¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Âç²ñ¤ÎÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°ÕµÁ¿¼¤100¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ëËÜÂç²ñ¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿ÍÍÀ¤äÁê¸ßÍý²ò¤ÎÂº¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç²ñ¤Î½àÈ÷¤ä±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´¶ìÏ«¤È¤´¿ÔÎÏ¤Ë¿¼¤¯·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢Ìµ»ö¸Î¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶¥µ»¼Ô¤¬»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÁ´¤¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
°Â°æ¡¡Íø°ì¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä»õ²Ê°å³Ø²ñ¡¡Íý»öÄ¹¡Ë
¡¡¡ÖÂè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¡×¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ100¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä»õ²Ê°å³Ø²ñ¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä»õ³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÊÊâ¤ò¿Þ¤ê¡¢²ñ°÷¤ÎÃÎ¼±¤Î¸þ¾å¤È¹ñÌ±¤Î·¼È¯¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Ýー¥Ä°¦¹¥²È¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤òëð²Î¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥Ç¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ç¥ó¥¿¥ë¥Ï¥¤¥¸¥Ë¥¹¥È¡¢¥Þ¥¦¥¹¥¬ー¥É¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬¥Áー¥à¤òºî¤ê¡¢Áª¼ê¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¥Þ¥¦¥¹¥¬ー¥É¤òÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Î³§ÍÍ¤Î³èÌö¤ÈÂç²ñ¤ÎÀ®¸ù¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Â¼ÅÄ¡¡¾Í·ò¡Ê¾Í·Ã³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆüËÜ½é³«ºÅ¤«¤Ä¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯100¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î¡Ö¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡×¤È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤È¤¿¤æ¤Þ¤ÌÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¿¼¤¯·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÂç¤¤ÊÍ¦µ¤¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤äÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤ò¿®¤¸¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥×¥ìー¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾¡ÇÔ¤òÄ¶¤¨¤¿¤½¤Î»ÑÀª¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Âç²ñ¤ÎÀ®¸ù¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î³§ÍÍ¤Î¤´·òÆ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¸¶¡¡»Ë¾Ï¡ÊWhen I was young³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ë¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡Ê¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦Âîµå¡¦¥µ¥Ã¥«ー¡Ë¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤òÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢ÃÎ¤é¤ì¤ë¤Ù¤·Ð±Ä¼Ô¤òÍÌ¾¤Ë¤¹¤ë½Ä·¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ò¼´¤È¤·¤¿SNS±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Î»ö¶È¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¡Ö²ÁÃÍ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¶¨»¿¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ç¥Õ¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÊý¡¹¤Î³èÌö¤¬¤è¤ê¹¤¯À¤¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¤¡¦¤¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤Êý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤è¤ê¤è¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¤È¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯100¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ½é³«ºÅ¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤ËÜÂç²ñ¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀî ¹À»Ì¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥ÐーÅìµþ¥é¥¹¥¯¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡Åìµþ¥é¥¹¥¯¤Ï¡¢Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ø¤ªµÒÍÍ¤Î¡È¿´¤Î¤ª¤Ê¤«¡É¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¹¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²²Û»Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´î¤Ó¤ä¹¬¤»¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿©¤¬¿´¤ÎË¤«¤µ¤ò°é¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÃÃÏ£¤È¥Õ¥§¥¢¤Ê¶¥¤¤¹ç¤¤¤ÏÄ©Àï¤ò³Ú¤·¤à¿´¤ò°é¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤ëÊý¡¹¤Î¡È¿´¤Î¤ª¤Ê¤«¡É¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢½¾¶È°÷°ìÆ±¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç²ñ¤ÎÀ®¸ù¤È¡¢Ì¤Íè¤ØÂ³¤¯¾Ð´é¤ÎÏ¢º¿¤òµ§Ç°¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë³«ºÅ¤Ë·È¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(³ô)¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¡¦¥¹¥Ýー¥Ä ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î»Ù±ç¤äÉáµÚ³èÆ°¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
À¶¿å¡¡Ì±¹Ë¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒArtSpaceDragonFly¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÂè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¡×¤Î¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢100¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤Ë»²²è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤â¡Ö´¶Æ°¤Ï¤Ò¤È¤òÈþ¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤½¤Î¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¥Üー¥À¥ì¥¹·Ý½Ñº×¡×¤ÎÎÏ¤Ç´¶Æ°¤ò¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¡¢´¶Æ°¤¬¿Í¤«¤é¿Í¤Ø¤È¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶Æ°¤Î½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ìÂ¿ÍÍÀ¤ÈÁê¸ßÍý²ò¤¬°é¤Þ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤Ì¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¼ª¤¬¤¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢¤¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤Êý¡¹¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¹ç¿Þ¤ä¼êÏÃ¤Ê¤É¤Î¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¹¥êー¥È¤¬¸øÊ¿¤Ë¶¥µ»¤ØÎ×¤á¤ë´Ä¶¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤è¤ê·É°Õ¤È´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ÆüÎ©À½ºî½ê
¡¡ÆüÎ©¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¤Î¶¥µ»Àº¿À¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüÎ©¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¡×¤³¤½¤¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÈÀ®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤³¤½¤¬¡¢ÆüÎ©¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ã¤¬¤¤¤Î¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬Âº½Å¤µ¤ì¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÀµÀ¤È¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÍ¥Àè¤·¡¢Ç½ÎÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿µ¡²ñ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®¸ù¤¬¡Ö¸Â³¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖºÍÇ½¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ³¤«¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüÎ©¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤Î¿ä¿ÊÌò¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¡¢¥Ç¥Õ¥¹¥Ýー¥Ä¤Î»Ù±ç¤È¡¢¤è¤ê¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡ÖÀ¼¡×¤È¡Ö»ëÅÀ¡×¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ¡¡½Ó°ì¡ÊÅìµÞ¥ê¥Ð¥Ö¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡¡ÖÂè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¡×¤Î¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤ÎÅìµþ½é³«ºÅ¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤Ë¶¨»¿¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤ÈÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤ò·Ç¤²¤ëÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤¤¤¤¤Èµ±¤±¤ëÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä»Ù±ç¤ä¥Ñ¥é¥¢ー¥È¤ÎÈÎÇä»Ù±ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¡ÈÃ¯¤â¤¬¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡É¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âç²ñ¤ÎÀ®¸ù¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦¤«¤é½¸¤¦Áª¼ê¤Î³§ÍÍ¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜÂç²ñ¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬µ±¤¯¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÖÁÒ¡¡´î¹¬¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥ì¥¾¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥ì¥¾¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡Ê¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Ë¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜÂç²ñ¤Ë¶¨»¿¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢AI³«È¯Åù¤ËÉ¬Í×¤ÊGPU¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶È¤òÃÏÊý¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ò¹ñÆâ¤ËÊ¬»¶Å¸³«¤·¡¢°Â²Á¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö·×»»ÎÏ¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢»º¶È¡¦¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ¤Î»Ñ¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ë¤Ï¥Ç¥Õ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëÊÒ»³·ë°¦Áª¼ê¤Î2026Ç¯¿·Â´Æþ¼Ò¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»Áª¼ê¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÅö¼Ò¤Ç¤Î½¢¶È¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿ÊÒ»³Áª¼ê¤òÁ´¼Ò¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÂç²ñ¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¡¢¼Ò²ñ¤Î³èÎÏ¤ä´õË¾¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢Áª¼ê¤Î³§ÍÍ¤Î·òÆ®¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨»¿À©ÅÙ¤Î³µÍ×
¡Ê£±¡ËÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー
ËÜÂç²ñ¤Î½àÈ÷¡¢±¿±ÄÅù¤ÎÁ´ÂÎ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½àÈ÷±¿±ÄËÜÉô¤ËÂÐ¤·¶¨»¿¶â¡¢ÊªÉÊ¡¢ÌòÌ³Åù¤òÄó¶¡Ëô¤ÏÂßÍ¿¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù
¡Ê£²¡ËÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー
ËÜÂç²ñ¤Î½àÈ÷¡¢±¿±ÄÅù¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃÄê¤Î¶¥µ»¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½àÈ÷±¿±ÄËÜÉô¤ËÂÐ¤·¶¨»¿¶â¡¢ÊªÉÊ¡¢ÌòÌ³Åù¤òÄó¶¡Ëô¤ÏÂßÍ¿¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù
¡Ê£³¡ËÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¤ß¤ëTech¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー
ËÜÂç²ñ¤Î½àÈ÷¡¦±¿±Ä¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Êµ»½Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¡¦PR¥¾ー¥ó¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶ÈÃÄ¤ËÂÐ¤·¶¨»¿¶â¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¶¨»¿´ë¶È
´óÉí¡¦¶¨»¿¤ÎÀ©ÅÙ¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½àÈ÷±¿±ÄËÜÉô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡§¥Ç¥Õ(Deaf)¤È¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¼ª¤¬¤¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö¤¤³¤¨¤Ê¤¤¡¦¤¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£4 Ç¯¤Ë1 ÅÙ¡¢²Æµ¨Âç²ñ¤ÈÅßµ¨Âç²ñ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì³«¤«¤ì¡¢¼ª¤Î¤¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Ê¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅìµþÂç²ñ¤Ï100 ¼þÇ¯Âç²ñ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âç²ñ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡§https://deaflympics2025-games.jp/¡Ë