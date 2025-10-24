【摂南大学】大阪府教育委員会と連携協定を締結　10月31日、協定締結式を開催

学校法人常翔学園

摂南大学（学長：久保康之）と大阪府教育委員会（教育長：水野達朗）は、人的・知的資源の交流・活用を図るとともに、お互いの教育の充実・発展に資するため、連携協定を締結します。

【本件のポイント】

● 摂南大学と大阪府教育委員会が連携協定を締結し、教育分野での協力体制を強化

● 双方の人的・知的資源を相互に活用し、教育の充実と発展を図る

【協定締結式 開催概要】

１．日時：2025年10月31日（金）16：30から30分程度

2． 場所：大阪府庁別館６階 委員会議室（大阪市中央区大手前3丁目2－12）

3． 出席者：

＜摂南大学＞

学長 久保 康之

副学長 持永 政人

副学長 佐久間 信至

学長補佐 椎名 隆

理工学部長 西村 仁

事務局長 浦田 直樹

＜大阪府教育委員会＞

教育長 水野 達朗

教育監 大久保 宣明

教育振興室長 内藤 孝彦

教育振興室高校改革課長 吉田 晶子

教育振興室高等学校課長 林田 照男

4． 次第：

・出席者の紹介等

・挨拶

・協定書の締結

・写真撮影

5． 連携・協力内容：

・教育上の諸課題に係る研究及び支援に関すること

・教職員の資質向上のために必要な研修の推進に関すること

・教育上の諸課題解決に係る調査及び研究の実施に関すること

・その他双方が必要と認めること