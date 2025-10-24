【摂南大学】大阪府教育委員会と連携協定を締結　10月31日、協定締結式を開催

学校法人常翔学園

　摂南大学（学長：久保康之）と大阪府教育委員会（教育長：水野達朗）は、人的・知的資源の交流・活用を図るとともに、お互いの教育の充実・発展に資するため、連携協定を締結します。


【本件のポイント】


　●　摂南大学と大阪府教育委員会が連携協定を締結し、教育分野での協力体制を強化


　●　双方の人的・知的資源を相互に活用し、教育の充実と発展を図る




【協定締結式　開催概要】


１．日時：2025年10月31日（金）16：30から30分程度



2． 場所：大阪府庁別館６階　委員会議室（大阪市中央区大手前3丁目2－12）



3． 出席者：


　　＜摂南大学＞


　　学長　久保 康之


　　副学長　持永 政人


　　副学長　佐久間 信至


　　学長補佐　椎名 隆


　　理工学部長　西村 仁


　　事務局長　浦田 直樹



　　＜大阪府教育委員会＞


　　教育長　水野 達朗


　　教育監　大久保 宣明


　　教育振興室長　内藤 孝彦


　　教育振興室高校改革課長　吉田 晶子


　　教育振興室高等学校課長　林田 照男



4． 次第：


　　・出席者の紹介等


　　・挨拶


　　・協定書の締結


　　・写真撮影



5． 連携・協力内容：


　　・教育上の諸課題に係る研究及び支援に関すること


　　・教職員の資質向上のために必要な研修の推進に関すること


　　・教育上の諸課題解決に係る調査及び研究の実施に関すること


　・その他双方が必要と認めること