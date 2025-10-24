次の期末テストの理科はこれで平均点をクリア！どんな問題が解けるようになればいいのか、得点アップの道筋を見開き2ページで示す『中学 短期集中トレ』（理科 中1/中2/中3）が新登場！
株式会社増進堂・受験研究社（本社：大阪市西区、代表取締役：岡本泰治）は、教科書を見てもどこからどう勉強をすればよいかわからない中学生をサポートし、基礎をマスターして定期テストで平均点以上をめざす問題集『中学 短期集中トレ』から「理科 中1/中2/中3」を2025年10月27日より発売いたします。
定期テストの1週間前、教科書を見てもどこからどう勉強をすればよいかわからない。
『中学 短期集中トレ』は、そんな中学生をサポートし、基礎をマスターして定期テストで平均点以上をめざす問題集です。定期テスト対策のほか、日常の学習や長期休みの集中学習、苦手な科目のやり直しなどにも使えます。
＜集中して取り組める1回分・見開き2ページ構成＞
●まずは見開き半分の「ポイントチェック」
定期テストの対策を始める場合、範囲表を確認したら該当する単元のページを開いて、要点をまとめた穴埋め式の問題にまず取り組みます。
教科書の中でも特に重要なポイントや解き方を整理していますので、この「ポイントチェック」のページで基礎を固めることができます。
●次は残り半分の「得点アップ」へ
次は「ポイントチェック」の内容と連動させた問題に進みます。テストのときにどのようによく出題されるのかを問題演習を通じて学んでいきます。
補足説明やヒントも押さえるとよりスムーズに。
●スマホで手軽に答え合わせと復習ができる2種類のQRコード
１.解答入りの紙面にサクッとアクセス。丸つけがカンタンにできます。
２.2週目以降も使いやすく。紙面を出して、解答欄の表示・非表示で反復学習
本文の問題集に書き込みをした後も、くりかえし復習しやすい教材にしました。
●別冊解答で詳しく丁寧に解説
間違えやすい内容についてまとめた「ミスを減らす」や、あと1点アップのコツを整理した「プラスα」をチェックすることで、取り組みの効果をさらに高めます。
学んだ単元を一気におさらいする「要点 総まとめ」や、テスト前に取り組んで自信をつける「定期テスト予想問題」も収録。間違えたところをできるまでくりかえしていくことで、定期テストで平均点をクリアする基礎の力がついていきます。
※紙面のイメージは、配⾊など実際の商品と異なる場合がございます。
■書籍概要
『中学 短期集中トレ』（理科 中1/中2/中3）
判型：B5判 本文56ページ、解答24ページ
発売予定日：2025年10月27日
定価：1,100円（税込）
■書籍の詳細はこちら
理科 中1：https://www.zoshindo.co.jp/junior/cat502/9784424811107.html
理科 中2：https://www.zoshindo.co.jp/junior/cat502/9784424811114.html
理科 中3：https://www.zoshindo.co.jp/junior/cat502/9784424811121.html
■保護者向け教育情報サイト「manavi」
これからを生きる子どもたちに、学び・体験のなかで「！」という感動に出会ってほしい。そして、人生を輝かせてほしい。「manavi」はそんな子どもたちの学びをナビゲートしたいと願う保護者のための教育情報サイトです。
国語・英語・算数の教科ごとに重要な学習テーマを解説するトピックスなどもご紹介していますので、ぜひご覧ください。
https://www.manavi.zoshindo.co.jp
■会社概要
株式会社増進堂・受験研究社
1890年創業の教育系出版社。日本初のドリル型教材や、「知りたいことが何でもわかる」をコンセプトに厚物参考書という新ジャンルを確立し、2700万部・創刊70年のロングセラー『自由自在』シリーズなど、創業以来130年にわたり常に時代に先駆けた教材を開発。“学ぶすべての人に、最良の学びを届ける”をミッションとし、現在は出版にとどまらず、デジタル事業・海外事業・発達に特性のある子どもや外国人の子ども向けの多様な学び事業など、様々な角度から教育事業を推進。AI・VRなどの最新技術の実証研究や、新分野のコンテンツ開発などを行うNEXT LEARNING Labsも運営。
所在地：大阪市西区新町3丁目3番6号
代表者：代表取締役 岡本泰治
http://www.zoshindo.co.jp/
参考書『中学 自由自在』70周年記念サイト：
https://www.zoshindo.co.jp/special/jiyujizai-70th-junior.html
