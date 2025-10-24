株式会社アバントグループ

アバントグループでグループ経営管理・連結会計・事業管理のソリューションを提供する株式会社アバント（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：岡部 貴弘、以下 アバント）は、ウォルターズ・クルワーが日本において2025年10月23日に開催したCCH(R) Tagetik Japan inTouch25 カンファレンスにおける日本パートナーアワード授賞式にて「2025年トップ・パフォーミング・リセラー」を受賞したことを発表いたします。

アバントは2022年よりウォルターズ・クルワーが提供する経営管理（CPM）プラットフォーム CCH(R) Tagetikを再販と導入支援を行っております。

この度受賞した「2025年トップ・パフォーミング・リセラー」は、日本におけるCCH Tagetik のライセンス販売において圧倒的な成果を収め、日本におけるビジネス拡大を力強く牽引したためです。さらに販売にとどまらず、大規模プロジェクトを着実に推進し、その実行力と実績が高く評価されました。

ウォルターズ・クルワー CCH Tagetik 日本法人マネージングディレクター 箕輪 久美子 氏より

アバント様は、CCH Tagetikの再販・導入支援パートナーとして、日本市場でのビジネス拡大を力強く牽引してくださっています。確かな実行力と豊富な経験に支えられたご尽力に、心より感謝申し上げます。今後もアバント様とともに、多くの日本企業の経営管理高度化を実現してまいります。

アバント代表取締役社長 執行役員 CEO 岡部 貴弘より

昨年に続き「トップ・パフォーミング・リセラー」として表彰いただけたことを、大変光栄に思います。

当社へご依頼くださったお客様、そして力強いパートナーシップを築いてくださっている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

本年は当社のパートナーステータスが最上位の「プラチナ」へ昇格し、名実ともに、より高度な技術力と体制でお客様へ貢献できるフェーズへと進化いたしました。

これを一つの節目として、今後もお客様の経営管理課題の解決ならびに企業価値向上に貢献してまいる所存です。

CCH Tagetik Intelligent Platformについて

Ask AIを搭載したウォルターズ・クルワーのCCH Tagetikインテリジェントプラットフォームは、AI搭載型経営管理プラットフォームです。CFO組織のデジタル変革を支援し、業務の効率化と正確性の向上を実現するとともに、より戦略的な意思決定を可能にします。進化したAsk AIは、音声・テキストによる多言語対応で、タスクの自動実行から仮説検証、高度な分析まで、経営管理の実務を幅広くサポートします。標準版とSAP HANA版で提供される本プラットフォームは、経営計画、決算・連結、ESGコンプライアンス、規制報告といった経営管理部門の主要業務を統合的に支援し、企業価値向上に貢献します。最先端のAI機能を備えたCCH Tagetik Intelligent Platformは、財務プロセスを統合し、経営管理に携わるプロフェッショナルが有意義な財務データにアクセスしやすくし、これまでにないスピードと自動化により大規模データを管理・制御し、隠れた洞察を引き出し、意思決定を改善・迅速化させます。

詳細を見る :https://www.avantcorp.com/product/cch-tagetik/

アバントは引き続きCCH(R) Tagetikのご提供を通して、お客様の「見えない企業価値の可視化・最大化の実現」を支援してまいります。

関連するプレスリリース

ウォルターズ・クルワーよりCCH(R) Tagetikプラチナパートナーステータスを取得

https://www.avantcorp.com/news/2025/07/15/20891/

【株式会社アバントについて】

経営管理システムのソフトウエア開発および、様々な他社製品の提供を通じてお客様の企業価値向上につながる経営DXを推進しています。これまで1,200社以上の導入実績を通じ、コンサルティング、構築、導入支援、運用・保守をワンストップで支援いたします。

「グループ経営管理」「連結会計」「事業管理」を軸として、経営とIT双方の視点から、経営情報・データの統合、分析、活用を支援し、データドリブン経営を実現します。



社 名 ：株式会社アバント

設 立 ：2013年10月1日（創業：1997年5月26日）

※2022年10月1日 株式会社ディーバから商号変更

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 CEO 岡部 貴弘

本社所在地：東京都港区港南2丁目15番2号 品川インターシティB棟13階

URL ：https://www.avantcorp.com/

事業内容 ：グループ経営管理・連結会計・事業管理領域において、コンサルティングから

システムの企画・構築、導入、運用・保守までワンストップで支援

経営管理システムの自社開発および他社CPMソフトウエアの提供

自社製品 ：企業価値向上のための経営管理システム「AVANT Cruise」

企業価値分析・評価・モニタリングを実現「AVANT Compass」

連結財務諸表を可視化し、シナリオ作成・比較・将来予測「AVANT Chart」

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/



主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

株式会社アバント

株式会社インターネットディスクロージャー

株式会社ジール

株式会社ディーバ

株式会社VISTA