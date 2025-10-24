「こどもちゃれんじ」の『しまじろうパペット』誕生30周年特別企画　ギネス世界記録(TM)に挑戦！しまじろうパペットと一緒の写真を2万枚集めたオンラインフォトアルバムを作成

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：岩瀬大輔）が提供する幼児の教育・成長支援ブランド「こどもちゃれんじ」の『しまじろうパペット』は2026年で誕生から30周年を迎えるにあたり、ギネス世界記録に挑戦します。

1996年に誕生して以来、多くの子どもたちに愛されてきた『しまじろうパペット』、その歴史の振り返りと愛用してくれているお子さまの健やかなる成長を願って、『しまじろうパペット』を持った写真2万枚を集める「ハンドパペットを持った人を写した最大のオンラインフォトアルバム（英：Largest online photo album of people holding hand puppets）」のギネス世界記録へ挑戦します。あわせて全世代・全世界の皆様に楽しんでいただける施策をご用意しています。

【ギネス世界記録へ挑戦の背景】

『しまじろうパペット』は1996年に誕生してから、国内外「こどもちゃれんじ」講座をご受講中のお客様に約1,030万個（※）をお届けしてきました。時代に合わせてリニューアルを繰り返し現在7代目、2026年度から8代目が登場します。「はじめてのおともだち」として出会い、お子さまとともに成長し、ときにはライバル、ときには友だちとして遊びや学びのパートナーとして多くの家庭に笑顔と学びを提供してきました。30周年の節目を迎えるにあたり、これまでの歴史の振り返りと、新たな挑戦を通じてお子さまの健やかな成長を支えていきたいと考えています。

※日本：1996年4月～2004年3月の提供対象講座の4月号在籍数と5月号～3月号新規入会数、2004年4月～2025年10月の生産数／台湾：1998年～2023年の提供対象講座新規入会数／中国・韓国・インドネシア・アメリカ：2006年9月～2025年10月の生産数／これらを合計した数値を四捨五入したもの。当社調べ。

【ギネス世界記録「しまじろうパペットギネス世界記録チャレンジ」の概要】

本企画では『しまじろうパペット』と一緒に写った写真を2万枚集めて、ギネス世界記録に挑戦します。お子さまや大人まで、かつてしまじろうと一緒に大きくなった子どもだった方も含めて、どなたでも参加できます。

■写真投稿期間：

2025年10月24日～2026年1月31日

■参加方法：

１.しまじろうパペットを手にはめて一緒に写真を撮る

２.【公式】しまじろうSNS（XまたはInstagram）をフォロー＆「#しまじろうギネス世界記録」をつけた写真を投稿

■抽選プレゼント：

投稿した方の中から抽選で5,000名様に「しまじろうオリジナルLINEスタンプ」が当たります。

■しまじろうパペットギネス世界記録チャレンジ特設サイト：

https://bc.benesse.ne.jp/nzm/redirect?code=bFbfS6zCpq

※写真アルバム特設サイトに掲載される写真はお一人様につき、1枚となります。SNSの１投稿につき、1枚の写真を投稿してください。１つのアカウントから複数名の写真を複数回に分けて投稿していただくことは可能です。

※ギネス世界記録の認定基準にあわない写真は、特設サイトに掲載されない場合があります。

※LINEスタンプの抽選に参加するためには、【公式】しまじろうのSNS（XまたはInstagram）のフォローが必要です。

※鍵つきアカウントは参加対象外となります。

また、2025年11月1日からはじまる、「しまじろうコンサート2025冬公演」会場にて、ギネス記録挑戦をテーマにした写真撮影コーナーを設置します。会場でのギネス記録参加者には、会場限定のしまじろう記念シールをプレゼントします。

▲記念シール▲写真撮影コーナー

▼チケット販売中「しまじろうとクリスマスのねがいごと」

https://kocha.benesse.ne.jp/kodomo/open/hiroba_concert/winter25/

【30周年記念関連企画】

しまじろうパペット30周年に合わせて、多彩な施策も展開します。

■１．30周年記念ムービー

2025年11月下旬から、WebサイトやYouTubeチャンネルにて、「しまじろうパペット30周年記念ムービー」を公開します。30年の歴史の中で6回のリニューアルがあり、2026年4月に新しくデビューする８代目の『しまじろうパペット』が総出演する特別映像です。

https://bc.benesse.ne.jp/nzm/redirect?code=bFbfS6zCpq

■2．しまじろうパペットのスペシャル投稿！有名人とのコラボも！？

2025年10月から、『しまじろうパペット』のキャラクターのスペシャル投稿を随時実施します。かわいい衣装を着たり、有名人とのコラボも！？画像はSNS（公式インスタグラム・公式X）で不定期に投稿予定です。

▼「しまじろう」公式インスタグラム

https://www.instagram.com/shimajiro.official.jp/

▼「しまじろう」公式X

https://x.com/shima_officia

■「こどもちゃれんじ」 について https://shimajiro.benesse.ne.jp/

1988年に開講した「こどもちゃれんじ」は、育ちに合った遊び・学びで、おうちの方をサポートし、子どもの可能性を広げる商品・サービスを提供し続けています。ブランドキャラクター「しまじろう」と一緒に豊かな体験を通して未来を切り開く力を育む0～6歳向け教材のほか、英語教材、テレビ番組、コンサートなどの成長を支援する商品・サービスを展開しています。