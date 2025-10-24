「ふるなび」で、北海道新十津川町がドローンによるまちづくりを目的としたクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始。

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）が、北海道新十津川町のクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始しました。

【プロジェクト名】町の抱える課題を解決するため、ドローンによるまちづくりを進め、新たな雇用の場の創出や関連交流人口の拡大、移住・定住者の増加、生活の利便性向上を図るプロジェクト

https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=895

《支援の概要》

北海道新十津川町ではドローンを用いたまちづくりに取り組むべく、クラウドファンディングプロジェクトを発足しました。

ドローンは平常時のみならず災害時においても被災状況の確認、物資輸送などで活用できるためフェーズフリーでの利活用を進めています。 ドローン配送においては、避難所、農村地区等へ20ルート以上開通させ、安心して町民が暮らせるまちづくりを進めています。

人口減少や少子高齢化、交通弱者・買い物弱者対策など社会の抱える共通課題に対応するためドローンの活用に取り組み、住民サービスの向上、安心して暮らせるまちづくりを実現するため邁進いたします。新たな技術であるドローンを利活用し、そのノウハウを本町のみならず、他自治体にも横展開し、豊かなまちづくりを進めていきますので応援してくださいますようお願いいたします。

《寄附金の使い道》

このプロジェクトでいただいた寄附金は、ドローンによるまちづくりに活用されます。

■北海道新十津川町（しんとつかわちょう）について

空知のほぼ中央、石狩川の右岸に位置しています。町のほぼ中心に徳富川が流れ、新十津川のシンボル的な山「ピンネシリ」は標高1100メートルと豊かな自然に囲まれた地域です。特Aランクのお米や本場ドイツで金メダルを獲得した世界最高峰のハム・ソーセージをぜひご賞味ください。

■ふるさと納税サイト「ふるなび」について

「ふるなび」では、ふるさと納税を通じて全国の市町村に寄附金を集めることで地域活性化を支援しています。

2024年10月、ユーザーの利便性向上を目的とし、スマートフォンアプリ「ふるなびアプリ」をリリースいたしました。

また、ふるさと納税先にあるホテルや飲食店などで無期限にご利用可能なポイント型返礼品「ふるなびトラベル」は提携店が9,000施設を突破し、より多くの地域の魅力を現地でお楽しみいただけるようになりました。

引き続き、ふるさと納税者及び契約自治体の、「ふるなび」サービス利用満足度の向上を目指してまいります。

【アイモバイルについて】

アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」と、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。

【株式会社アイモバイル 会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル 8階

代表者： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

