ドバイ不動産市場を牽引するビンガッティ・ホールディングと合同でドバイ 不動産プレミアム説明会を実施
ドバイを代表する不動産デベロッパーのビンガッティ・ホールディングは、2025年上半期において過去最高の業績を記録し、改めて存在感を世界に示しました。
この度、JCME GROUPは、ビンガッティ・ホールディングの新プロジェクト開発責任者を日本に招き、名古屋・福岡の2都市でドバイ 不動産プレミアム説明会を開催いたします。販売即日に完売しやすいスタジオ物件をご用意頂いたため、ぜひご参加ください。
ビンガッティ・ホールディングの2025年上半期 業績ハイライト
ビンガッティ・ホールディングは、ドバイを代表するデベロッパーであり不動産市場の牽引役として世界中の投資家から注目を集めています。2025年上半期には、過去最高の売上を記録しました。
- 売上高：63億ディルハム（約2,666億円）／前年同期比 +189%
- 純利益：18.2億ディルハム（約767億円）／前年同期比 +172%
出典：BINGHATTI「BINGHATTI HOLDING H1’25 FINANCIAL RESULTS」(https://www.binghatti.com/en/pr/binghatti-holding-h1-2025-financial-results)
この業績は、ビンガッティの物件が世界中の投資家から注目を集めている証です。
ビンガッティ・ホールディングの魅力
ビンガッティ・ホールディングは、他のデベロッパーと差別化を図っています。
(1)世界的ブランドとのコラボレーション
ブガッティ、メルセデス・ベンツ、ジェイコブ＆コーなど、世界屈指のラグジュアリーブランドと提携したレジデンス開発により、世界中の注目を集めました。これらのプロジェクトは、ただの住宅ではなく、「ライフスタイルの象徴」や「ステータスを示す資産」として認知され始めました。
(2)圧倒的な価格レンジ
ビンガッティの物件は、数千万円台のスタジオから数億円の超高級ペントハウスまで幅広く展開。
投資初心者の方から富裕層の方まで幅広いニーズに対応しています。
中でもスタジオタイプは、販売開始と同時に完売する例が多く見られ、高い人気を誇っています。
(3)世界での認知拡大
ビンガッティは、国際事業を展開しはじめました。2025年7月16日には、英国ロンドンのナイツブリッジに営業拠点を開設しました。ロンドンの投資家が安心して物件を購入できる場所となっています。このようなグローバルな展開は、ビンガッティのブランド力を高めます。世界各地で認知されれば、賃貸しやすくなり安定収益が見込めるようになることでしょう。
ビンガッティ・ホールディングの新プロジェクトのローンチイベントには、たくさんの方が参加しています。ローンチイベントの様子は下記URLよりご覧いただけます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SmndhTsnSbo ]
ドバイ不動産プレミアム説明会の詳細
JCME GROUPでは、ビンガッティの開発責任者が来日し、最新プロジェクトと市場動向を解説するドバイ不動産プレミアム説明会を下記日程で開催いたします。不動産投資に興味のある方、ブランドレジデンスに関心のある方は、ぜひご参加ください。
◆参加特典◆
説明会の参加者限定で、人気のスタジオタイプ物件を優先的にご案内いたします。
即完売が続く物件を、今回特別にご用意しております。
※数に限りがございます。希望者多数の場合は抽選となる可能性があることをご了承ください。
ご希望の方は、各会場とも事前予約制となっております。
下記申込フォームよりお早めにご登録ください。
https://youtu.be/B4PepNKPhr0?si=FN41PtvrWqjXoOg-
日程
■ 名古屋会場
・日時：2025年11月7日（金）
・受付開始：13:00～
・説明会：13:30～15:00（終了後、個別相談会を実施）
・会場：ヒルトン名古屋
・住所：愛知県名古屋市中区栄1丁目3－3
■ 福岡会場
・日時：2025年11月9日（日）
・受付開始：13:00～
・説明会：13:30～15:00（終了後、個別相談会を実施）
・会場：ザ・リッツ・カールトン福岡
・住所：福岡県福岡市中央区大名2-6-50 福岡大名ガーデンシティ
JCME GROUPについて
JCME GROUPは、日本と中東をつなぐ架け橋として不動産購入から、ドバイでの居住まで幅広くサポートしています。ドバイで日本人が経営する不動産仲介会社です。また、海外進出を検討されている方のライセンス取得、ビザ取得、銀行口座の開設などのサービスを付随して提供しています。
社名：JCME GROUP
本社所在地：#2803, Single Business Tower, Business Bay,
Sheikh Zayed Road, Dubai UAE PO Box 126730
電話番号：+971 4 548 7082
メールアドレス： info@jcme-group.com
代表取締役：深谷忠司
事業内容： 不動産仲介事業
設立： 2021年9月
HP：https://jcme-group.com/