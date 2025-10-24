「RICOH Value Presentation 2025 in AKITA」を2025年11月11日～11月12日にリアル開催

リコージャパン株式会社

リコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹）は2025年11月11日(火)～11月12日(水)に、「DX＆GX～AI “壁を壊せ 動き出せ”」をコンセプトに、お客様の課題解決のためのセミナーやExhibition（展示）を行う「RICOH Value Presentation 2025」を、秋田市にぎわい交流館AU（あう）にて開催いたします。

私たちの前には、社会課題という「壁」が立ちはだかっています。労働人口の減少、高度化するセキュリティの脅威、脱炭素の推進など、企業を取り巻く環境は大きく変化し、これらの課題に立ち向かうためには、柔軟かつ持続可能な変革が求められています。本イベントでは、生成AIやDX、福祉、環境・省エネ、セキュリティなど、多様な課題を解決する最新ソリューションを体感いただくブースを多数ご用意し、来場者の皆様に“変革に進みだすきっかけ”をお届けします。

セミナーには、各分野に精通したプロフェッショナルが登壇し、生成AI活用やセキュリティ対策、ESG、ウェルビーイングなオフィス空間構築などの最新の事例や、実践的なノウハウをご紹介します。

【イベント概要】

■名称

RICOH Value Presentation 2025 in AKITA DX & GX ～ AI “壁を壊せ 動き出せ”

■日時

2025年11月11日（火）、12日（水）10:00 ～ 17:30

■会場

秋田市にぎわい交流館AU（あう）（秋田県秋田市中通一丁目４番１号）

■アクセス

・JR秋田駅：西口から徒歩10分

・最寄のバス停：千秋公園入口（広小路側）、中通一丁目または中通二丁目（中央通り側）

・駐車場有 「なかいち駐車場」：1時間につき100円 ※30分まで無料

https://www.akita-nigiwai-au.jp/access

■主催：リコージャパン株式会社 秋田支社

■お申し込み

＜報道関係者のお申込み＞

RICOH Value Presentation 2025 Webサイトからはお申込みせず、

下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。

リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報・ブランディンググループ

E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com

＜報道関係者以外のお申込み＞

下記URLよりお申込みをお願いいたします。

https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/60566

企業情報

■リコージャパン株式会社

■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。

１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）

３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発

