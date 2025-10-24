自治体の文書校正業務を効率化。「第5回 デジタル化・DX推進展（ODEX）大阪」に2025年10月30日（木） - 31日（金）出展

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、2025年10月30日（木）- 31日（金）にインテックス大阪で開催される「第5回 デジタル化・DX推進展（ODEX）大阪」に出展します。

Tooでは、お客様の業務フローに合わせた多様な校正ソリューションを取り扱い、デジタル化による業務効率化、チェック品質の向上を支援しています。

条例や要綱、予算書などの改訂時、文書量の多さやフォーマットの違いにより、目視での比較作業が負担になっていることが多いのではないでしょうか。ファイル形式が統一されておらず、校正作業が煩雑になってしまうケースもあります。

今回、Tooブースではそのような企業、自治体における新旧比較業務の負担を軽減し、コア業務に専念できる環境をつくるためのツールをご提案します。

また、展示会セミナー会場では、「進化するDX！各種計画修正書類・帳票・広報誌などの校正作業を効率化」と題し、ツールや実際のユーザー事例などをご紹介します。

ぜひお立ち寄りください。

■タイトル

第5回 デジタル化・DX推進展（ODEX）大阪

■詳細はこちら

https://www.too.com/event/2025/odex2025_osaka/

■出展製品

・重要文書の改訂管理ツール「新旧文書」

・ドキュメント差分検出ソフトウェア「Collate Pro」

・高機能＆高精度なPDF比較ツール「Proof Checker PRO」

■特別講演「進化するDX！各種計画修正書類・帳票・広報誌などの校正作業を効率化」

日時：2025年10月30日（木）15:40 - 16:10

場所：インテックス大阪 2号館 セミナー会場B

■第5回 デジタル化・DX推進展（ODEX）大阪 開催概要

主催：デジタル化・DX推進展 実行委員会

日時：2025年10月30日（木）- 31日（金）10:00 - 17:00

場所：インテックス大阪 2号館

Tooブース：小間番号 13-16

オフィシャルサイト：https://odex-expo.jp/osaka/

※展示会無料招待券の登録が可能です。

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too 大阪アカウントセールスチーム

E-Mail osakasales@too.co.jp

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目25－7 江戸堀ヤタニビル