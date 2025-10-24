Ｓｋｙ株式会社はコーポレートメッセージを「AIとともに、まだ見ぬテクノロジーの空へ。」に変更します

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、コーポレートメッセージ（タグライン）を、従来の「まだ見ぬテクノロジーの空へ。」から「AIとともに、まだ見ぬテクノロジーの空へ。」に変更いたしました。

これは、弊社がこれまで以上にAIに注力し、自社商品へのAI機能の搭載や幅広いお客様へのAI関連技術のご提供を加速するとともに、社内におけるAI活用環境の充実を図り、業務効率向上に取り組み、さらに経営革新にもAIを役立てる「AI経営」に大きく舵を切り、極めるという意志を表したメッセージです。

このメッセージの「AI」には、テクノロジーとしての「AI（エーアイ）」とともに「愛（アイ）」という思いも込められています。

ただ新しいだけでなく、人が人を思いやる、愛あるテクノロジーで社会に貢献できる企業を目指してまいります。

■Ｓｋｙ株式会社のAI活用推進の取り組みについて

詳しくは下記Webページをご覧ください。

Ｓｋｙ株式会社 AI活用推進

すべての社員が業務にAIを活用できる環境を整え、業務改善に取り組んでいます。

また、エンジニアを対象に技術向上施策にも取り組み、常に最新の知見・技術を取り入れています。

https://www.skygroup.jp/recruit/ai.html

生成AIソリューション

現在、生成AIの市場は急速に拡大、成長しています。最新技術を導入することで、顧客対応やコンテンツ生成の効率が大幅に向上し、企業は競争力を維持することができます。

Ｓｋｙ株式会社は、生成AIに関する専門知識と技術力を駆使してお客様のニーズに合わせたカスタマイズソリューションを提供し、ビジネスの成長をご支援します。

https://www.skygroup.jp/software/development/generative-ai.html

AI・画像認識

車載・医療・FA・オフィスなどのさまざまな分野で、AI・画像認識を活用した開発に携わっており、技術やノウハウを蓄積しています。

AI・画像認識の開発についてお困り事があれば、ぜひ一度ご相談ください。

https://www.skygroup.jp/software/ai/

「SKYSEA Client View」Ver.21 新機能 / 改善機能

生成AIの活用で、お客様の課題解決をサポート。

最新のVer.21では、生成AIによるチャットサポートを導入し、管理者の皆さまのお困り事をいつでも解決できるように強化しました。

https://www.skyseaclientview.net/function/new.html

「SKYPCE」AIで変わる営業名刺管理 さらに役立つサービスへ

定期的なバージョンアップで常に進化を続ける、営業名刺管理「SKYPCE」。

今後もAIなどの最新技術を取り入れながら、お客様のビジネスを力強くサポートいたします。

https://www.skypce.net/lp/ai/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

