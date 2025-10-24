登壇決定｜NIHONBASHI SPACE WEEK 2025

Star Signal Solutions株式会社

2025年10月29日（水）に開催される「NIHONBASHI SPACE WEEK 2025」のPITCH STAGEにて、スターシグナルソリューションズ株式会社代表・岩城陽大の登壇が決定いたしました。本イベントは、国内外の宇宙関連企業・団体が一堂に会し、宇宙ビジネスの最前線を発信する日本最大級の宇宙ビジネスイベントです。





「日本橋を宇宙交通の起点に Star Signal Solutionsの挑戦」と題し、宇宙ビジネスの発展に伴い深刻化が進む宇宙交通事故の発生リスクに関する問題を取り上げ、弊社が目指す未来の宇宙交通インフラ構想と、技術的・社会的チャレンジについてご紹介いたします。

S-Booster2021審査員特別賞、始動Next Inovator2022シリコンバレー選抜派遣、未来X三井住友海上賞、Think globally Act locally賞(JTB賞)W受賞。TOKYO SUTEAM2025 CIC賞、ユーテック賞、東大IPC賞、Relic賞の４賞同時受賞。兵庫県西宮市出身。

■登壇概要

登壇日時：2025年10月29日（水）14:00～15:00

登壇ステージ：PITCH STAGE

会場：室町三井ホール＆カンファレンス（東京都中央区）

参加費：無料

主催：一般社団法人クロスユー

共催：三井不動産株式会社

後援：内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省、JAXA ほか

■参加方法

イベントの参加は無料となっています。下記からの事前登録が必要です。

申し込み：https://crossu.smktg.jp/public/seminar/view/1123/

参加企業：https://www.crossu.org/spaceweek/pitch-stage/

