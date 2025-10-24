kintone¤ÎAPI¥¯¥¨¥êºîÀ®¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡Ökintone API Query Creator¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
´Ý¹ÈI-DIGIO¥°¥ëー¥×¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥°¥á¥ó¥È¡Ê¥»¥°¥á¥ó¥ÈCEO¡§»³Ãæ¡¡ÌÐÀ¸¡Ë¤Î´Ý¹È¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: º´Æ£ Í³¹À °Ê²¼¡¢MSYS¡Ë¤Ï¡¢RPA¥Äー¥ë¡ÖWinActor(R)¡×¤È¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ökintone¡×¤ÎÏ¢·È¥×¥é¥°¥¤¥ó¡ÖWinActor for kintone¡×¤Ë¡¢API¥¯¥¨¥ê¤òGUI¤Ç´ÊÃ±¤«¤ÄÀµ³Î¤ËºîÀ®¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ökintone API Query Creator¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¢2025Ç¯12·î¤«¤éÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
kintone¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥É¤Ç¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¤ÎºîÀ®¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥Çー¥¿´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢API¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥¯¥¨¥ê¤Ï¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É·¿¤´¤È¤Î±é»»»Ò¤Î°ã¤¤¡¢Ê¸»úÎó¤Î¥¯¥©ー¥È¤ä¥¨¥¹¥±ー¥×¡¢ÆüÉÕ»þ¹ï¤ÎUTCÉ½µ¤Ê¤É¡¢½¬ÆÀ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£WinActor for kintone¤Ë¤â½ÀÆð¤Ê¼«Æ°²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¥«¥¹¥¿¥à¥¯¥¨¥ê¤ò³èÍÑ¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤Ç¥¯¥¨¥ê¤òµ½Ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
kintone API Query Creator¤Ï¡¢¥¯¥¨¥êµ½Ò¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¨¥éー¤Î¤Ê¤¤¥¯¥¨¥ê¤òºîÀ®¡¦¸¡¾Ú¤Ç¤¤ëWindows¸þ¤±¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£RPA¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÀß·×¡¦¸¡¾Ú¤ä¡¢kintone APIÏ¢·È¤Î³«È¯¸úÎ¨²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
WinActor for kintone¤Èkintone API Query Creator¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢API¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢WinActor¤Î¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£²èÌÌ¤Èkintone API Query Creator¤ÎÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤À¤±¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Ê¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤è¤êÄã¥³¥¹¥È¤Ç¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤°ÂÄêÀ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
MSYS¤Ï¡¢kintone API Query Creator¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢WinActor for kintone¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¯¿Ê²½¤µ¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤ÈDX¿ä¿Ê¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î27Æü¡¢28Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖCybozu Days 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢WinActor for kintone¤Èkintone API Query Creator¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÀè¹ÔÅ¸¼¨¡¦¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§
WinActor for kintone¡§https://www.marubeni-sys.com/winactor/msys-library/kintone/
kintone¡§https://www.marubeni-sys.com/kintone/
WinActor Ï¢·È¥¢¥À¥×¥¿ー¾ÒWEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.marubeni-sys.com/winactor/msys-library/
kintone API Query Creator¤Î¥¯¥¨¥êÀßÄê²èÌÌ
1. Ä¾´¶Åª¤ÊGUIÁàºî¤Ç¥¯¥¨¥ê¤ò¼«Æ°À¸À®
¡¡¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÃÎ¼±ÉÔÍ×¤Ç¡¢²èÌÌ¾å¤ÎÁªÂòÁàºî¤À¤±¤Ç¥¯¥¨¥ê¤òºîÀ®
¡¡À¸À®¤µ¤ì¤¿¥¯¥¨¥ê¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½
¡¡kintone¾å¤ÎÂÐ¾Ý¥Çー¥¿¥×¥ì¥Ó¥åー¤Ç¡¢°Õ¿Þ¤·¤¿¹Ê¤ê¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÂ¨ºÂ¤Ë³ÎÇ§²ÄÇ½
2. ¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¿¥¤¥×¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ÊÆþÎÏ»Ù±ç
¡¡³Æ¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê±é»»»Ò¤Î¤ß¤òÉ½¼¨¤·¡¢ÀßÄê¥ß¥¹¤òËÉ»ß
¡¡¥æー¥¶ーÁªÂò¤Ï¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½
¡¡ÆüÉÕ¡¦»þ¹ïÆþÎÏ¤Ï¥«¥ì¥ó¥ÀーUI¤Ç´ÊÃ±ÀßÄê¡ÊUTC¤Ø¼«Æ°ÊÑ´¹¡Ë
¡¡kintone´Ø¿ô¡ÊLOGINUSER()¤Ê¤É¡Ë¤â¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤ÇÁÞÆþ²ÄÇ½
3. ¾ò·ï¿ô¤ÎÀ©¸Â¤ò²ò¾Ã
¡¡AND/OR¾ò·ï¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»²ÄÇ½
¡¡¾ò·ï¿ô¤Ë¾å¸Â¤Ê¤¯¡¢Ê£»¨¤Ê¹Ê¤ê¹þ¤ß¾ò·ï¤Ë¤âÂÐ±þ
¡¡ÊÂ¤ÓÂØ¤¨¡Ê¥½ー¥È¡Ë¤ä¥ª¥Õ¥»¥Ã¥ÈÀßÄê¤â´ÊÃ±¤Ë»ØÄê
4. ¸úÎ¨Åª¤Ê¥¯¥¨¥ê´ÉÍýµ¡Ç½
¡¡ºîÀ®¤·¤¿¥¯¥¨¥ê¤òÊÝÂ¸¡¦ºÆÍøÍÑ²ÄÇ½
¡¡¥¢¥×¥ê¤´¤È¤Ë¥¯¥¨¥ê¤ò´ÉÍý
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿µ¡Ç½¤ÇÉÑÈË¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤ËÁÇÁá¤¯¥¢¥¯¥»¥¹
5. ²÷Å¬¤ÊÁàºî´Ä¶
¡¡¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÆ°ºî
¡¡¥Àー¥¯¥Æー¥ÞÂÐ±þ¤ÇÄ¹»þ´Öºî¶È¤â²÷Å¬
¡¡kintone¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¥¢¥×¥ê°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ²ÄÇ½
<Æ³Æþ¸ú²Ì>
¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤Ç¤âÀµ³Î¤Ê¥¯¥¨¥ê¤òÃ»»þ´Ö¤ÇºîÀ®¤Ç¤¡¢¸½¾ì¼çÆ³¤Î¼«Æ°²½¤òÂ¥¿Ê
¡¦Àß·×¡¦¸¡¾Ú¤Î¼êÌá¤ê¤òºï¸º¤·¡¢RPA¥·¥Ê¥ê¥ª¤äAPIÏ¢·È¤Î³«È¯´ü´Ö¤òÃ»½Ì
¡¦kintone³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ê¡¢WinActor for kintone¤Î±¿ÍÑ²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½
¡Ú´Ý¹ÈI-DIGIO¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
´Ý¹ÈI-DIGIO¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢´Ý¹È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎICTÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È²ñ¼Ò¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î4»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¾¦¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÉý¹¤¤¸ÜµÒ´ðÈ×¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤¿À®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥°¥á¥ó¥È¡§À½Â¤¶È¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
Î®ÄÌ¡¦»º¶È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥°¥á¥ó¥È¡§¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥°¥á¥ó¥È¡§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
IT´ðÈ×¥µー¥Ó¥¹¥»¥°¥á¥ó¥È¡§IT´ðÈ×ÎÎ°è¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ
¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://www.marubeni-idigio.com/
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ê¥×¥ì¥¹´Ø·¸¼ÔÁë¸ý¡Ë¡ä
´Ý¹ÈI-DIGIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥»¥°¥á¥ó¥È¡¡´ÉÍýËÜÉô¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô ¹Êó²Ý
¢©112-0004ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú2ÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈÓÅÄ¶¶¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¿¥ïー
ÅÅÏÃ¡§03-4243-4040
¡ãÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
´Ý¹ÈI-DIGIO¥°¥ëー¥×¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥°¥á¥ó¥È
CX¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô¡¡RPA»ö¶ÈÉô
ÅÅÏÃ¡§03-4243-4320
