Cloudflare 日本法人の代表に松本 紗代子が就任

クラウドフレアジャパン株式会社

誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーであるCloudflare（クラウドフレア）は、本日、日本法人であるCloudflare Japan株式会社の日本地域統括バイスプレジデント兼日本代表に松本 紗代子（まつもと・さよこ）が就任したことを発表しました。松本 紗代子は、テクノロジー、クラウドサービス、エンタープライズサービス分野において20年以上にわたる豊富なリーダーシップ経験を持ち、特に複雑な市場参入戦略の実行や、成長に向けた組織構築において実績を積み重ねてきました。Cloudflareは、今後も日本市場における事業成長を推進し、デジタルイノベーションを求める日本の企業・組織へのコミットメントをさらに強化し、事業拡大を目指します。

Cloudflare Japan株式会社の代表に就任した松本 紗代子は、「日本中の企業や組織がAI主導のデジタル戦略を推進しています。Cloudflareは、お客様のセキュリティ、レジリエンス、パフォーマンスの強化をサポートするとともに、コネクティビティクラウドを通じたイノベーションの加速に注力してまいります。そして、日本におけるデジタルトランスフォーメーションをサポートするため、日本のチームの構築とお客様・パートナー様との連携の深化にも取り組んでまいります」と述べています。

Cloudflareは、2010年の創業からわずか数か月で東京にネットワークを拡大し、現在は、アジア太平洋地域の111都市を含む、125か国を超える330以上の都市でグローバルネットワークを展開しています。日本国内においては、2025年第2四半期だけで1日平均4億4,100万件のサイバー脅威をブロックしました。

Cloudflareの収益担当プレジデントであるマーク・アンダーソン（Mark Anderson）は、「日本は、Cloudflareにとって、アジア太平洋地域の中で最も歴史が長く、戦略的にも重要な市場のひとつです。そして、イノベーションとグローバルな影響力という強固な基盤も有しています。日本市場におけるCloudflareが次なる成長を実現するにあたって、テクノロジー分野における豊富な経験とリーダーシップを有する松本は最適な人物です。日本で事業拡大を続ける上で、日本法人のチームの強化、お客様との関係の深化、パートナーエコシステムの拡大に対する彼女の貢献は、非常に重要なものとなるでしょう」と述べています。

詳細は、以下のリソースをご覧ください。

Cloudflareのグローバルネットワーク

https://www.cloudflare.com/ja-jp/network/

Cloudflare キャリアページ

https://www.cloudflare.com/ja-jp/careers/jobs/?department=default&location=Tokyo,%20Japan(https://www.cloudflare.com/ja-jp/careers/jobs/?department=default&location=Tokyo,%20Japan)

Life at Cloudflare

https://www.cloudflare.com/ja-jp/careers/life-at-cloudflare/

Cloudflare（クラウドフレア）について

Cloudflare, Inc.（NYSE:NET / https://www.cloudflare.com/ja-jp/ ）は、より良いインターネットの構築の支援を使命に掲げる、誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーです。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、世界中のあらゆる組織や個人、アプリケーション、ネットワークを高速かつ安全にするとともに、複雑性やコストの削減を実現する、フル機能かつ統一された業界最先端のクラウドネイティブ製品と開発者ツールプラットフォームを提供しています。

世界最大規模かつ最も相互接続されているネットワークのひとつであるCloudflareは、日々何十億もの脅威をオンラインでブロックしており、大企業からスタートアップ、中小企業、非営利団体、人道支援団体、政府機関まで、世界中の何百万もの組織から信頼されています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細については https://www.cloudflare.com/ja-jp/connectivity-cloud/ 、インターネットの最新トレンドとインサイトについては https://radar.cloudflare.com をご覧ください。

