オーチス、TIME誌により「世界で最も優れた企業 2025」に選出

日本オーチス・エレベータ株式会社

エレベーターおよびエスカレーターの製造・据付・保守を行う世界的リーディングカンパニー、オーチス(https://www.otis.com/ja/jp/)（NYSE:OTIS）は、TIME誌により「世界で最も優れた企業 2025(https://time.com/collection/worlds-most-sustainable-companies-2025/)」の1社に選出されました。

オーチスが、この権威あるリストに選出されたのは今回が初めてであり、持続的な成長に対する弊社のコミットメントが実証されました。

このリストの中で、TIME誌は以下の3つのカテゴリーに基づき企業を評価しました。

- 社員満足度：50カ国以上の17万人を超える社員を対象とした匿名調査に基づき、雇用主に対する直接的・間接的な推薦度および満足度を測定- 売上成長：過去3年間の相対成長率と絶対成長率を評価- サステナビリティ：人権などの取り組みに対する各種指標、およびGRI、SASBなどの国際基準との整合性を評価

オーチスはこれまでにも「世界で最も賞讃される企業(https://www.otis.com/ja/jp/news?cn=otis-among-world-s-most-admired-companies-for-4th-consecutive-year-japan)」、「世界最高の雇用主(https://www.otis.com/ja/jp/news?cn=otis-named-world-s-best-employer)」、「世界で最も信頼できる企業(https://www.otis.com/en/us/news?cn=newsweek-names-otis-among-world-s-most-trustworthy-companies-for-2nd-year)」に選出されています。オーチスの最近の 受賞・表彰について、詳しくは 「受賞歴(https://www.otis.com/ja/jp/our-company/about-us/our-awards-and-honors)」のページをご覧ください。

オーチスの製品・サービスについて詳しくは、www.otis.com(https://www.otis.com/ja/jp/)をご覧ください。

※TIMEは、Time USA LLCの商標です。

■オーチスについて

オーチスは、より高く、より速く、よりスマートな世界で、人々がつながり、豊かになる自由を提供します。オーチスは、エレベーターとエスカレーターの製造、据付、保守、改修を行う世界的リーディングカンパニーです。世界中で業界最多となる約240万台のエレベーターとエスカレーターをメンテナンスし、毎日24億人がオーチスの製品を利用しています。世界各地の代表的な建築物に加え、居住・商業施設や交通施設など、「人の移動」が関わる様々な場所にオーチスの製品は設置されています。米国コネチカット州に本社を置き、4.4万人のフィールドプロフェッショナルを含む7.2万人の社員を通じて、200を超える国と地域のお客様と利用者様の多様なニーズに応える製品を製造、据付、保守することに尽力しています。詳しくは、www.otis.com(https://www.otis.com/)をご参照ください。また、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/otis_elevators)、YouTube(https://www.youtube.com/@OtisElevatorCo)、Instagram(http://www.instagram.com/otiselevatorco)、Facebook(http://www.facebook.com/otiselevatorco)でオーチスをフォローしてください。