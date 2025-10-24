国際的デザインアワード「NY Architectural Design Awards」中央グリーン開発株式会社の3作品が銀賞を受賞しました

ポラス株式会社

ポラスグループ 中央グリーン開発株式会社（本社：埼玉県越谷市 代表取締役社長：戒能 隆洋）が開発した3作品が、「NY Architectural Design Awards」（主催：International Awards Associate）において、《Silver Winner（銀賞）》を受賞しました。

「NY Architectural Design Awards」は、建築、インテリアデザイン、都市計画、コンセプトデザインにおける世界中の優れた建築デザイン作品を表彰する国際的なデザインアワードです。同アワ-ドは、当社が過去に受賞をしている「MUSE Design Awards」等を主催する「International Awards Associate（IAA）」によって設立されています。

（https://nyarchitectureawards.com/ ）

受賞作品の紹介

The Community of Trees and Wind

デザイナー ： 今井 菜月

受賞部門 ：【銀賞】 Residential Architecture - Affordable Housing 部門

【銀賞】 Residential Architecture - Sustainable and Eco-Friendly Homes 部門

外部環境を取り入れながら快適に暮らせる住環境を目指した全19棟の分譲住宅です。年々深刻化する夏の異常な暑さに着目し、風を取り込む窓計画・中間領域の設計・緑化計画をコンセプトに街並みを設計しました。室内外の両方で緑や風といった自然を感じられる住まいとすることで、街並み全体が心地よく、家族が健やかに育つ家づくりを目指しました。

受賞ページ：https://nyarchitectureawards.com/winner-info.php?id=1175

ブリスト大宮公園 共庭の景

デザイナー ： 剣持 翔太

受賞部門 ：【銀賞】 Residential Architecture - Affordable Housing 部門

【銀賞】 Residential Architecture - Urban Residential Design 部門

少棟の分譲住宅でよく見られる敷地延長※を含む従来型の街区計画において、風致地区の壁面後退範囲と路地上部分の2つの未利用地を2棟の共有のアプローチ空間とする「通り庭」を計画しました。「通り庭」を中心に、公園の風景を借景として取り込み、テラスやデッキ、家庭菜園などを設置することで、プライベートな場所とつながりを育むことを自由にできる3つの庭をつくりました。

※敷地の一部分が通路になっている土地

受賞ページ：https://nyarchitectureawards.com/winner-info.php?id=1173

ビー・グレイス新柏 柏庭園

デザイナー ： 河内 忠夫

受賞部門 ：【銀賞】 Residential Architecture - Affordable Housing 部門

【銀賞】 Residential Architecture - Urban Residential Design 部門

行き止まり道路に面し、高低差2m超の敷地に建つ3棟の分譲住宅です。独立したエントランスを集約し、自然な交流が生まれる「つながりの踊り場」を創出しました。擁壁・建物・外構を一体で設計し、人と車の動線を分け、地域とのつながりと住民同士のコミュニティ形成を促進するデザインです。

受賞ページ：https://nyarchitectureawards.com/winner-info.php?id=1211