「AMUSEMENT EXPO 2025」タイトーブース続報　出展タイトル＆11月15日（土）のユーザーデーイベント情報

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、2025年11月14日（金）・15日（土）に東京ビッグサイトで開催される「AMUSEMENT EXPO 2025（アミューズメントエキスポ ニセンニジュウゴ）」にてタイトーブースを出展いたします。

今年は、遊び尽くせないほどの、「楽しい！」をテーマに、昨年に引き続き、心が躍る、特別な遊び場として、子どもから大人まで楽しめる2日間限定のタイトースペシャルブースを展開いたします。

特設サイトURL：https://www.taito.co.jp/AM-EXPO(https://www.taito.co.jp/AM-EXPO)

- 出展情報

製品名：THE LITTLE BULL 2（仮称）

ジャンル：プライズゲーム

製品について

店頭にぴったりの4サテライトクレーンゲーム機「THE LITTLE BULL」に、モーターアームタイプが新登場。多彩なオプションアームで運営をサポートします。

製品名：THE LITTLE BULL PRISM（新製品）

ジャンル：プライズゲーム

製品について

SNSで人気急上昇中の台湾式クレーンゲームがBULLシリーズに登場。誰でも感覚的に楽しめるワクワク体験を提供します。

製品名：GETTER SPIN D（新製品）

ジャンル：プライズゲーム

製品について

時間貸し機能が好評の直感的に遊べるプライズマシン「GETTER SPIN」に、新バージョンが登場。さらに明るくなり、店内での存在感がアップしました。

製品名：チキンバイクライダー（新製品）

ジャンル：キッズライド

製品について

ペダルを漕いで冒険気分が味わえる爽快ライドゲーム。自動アシスト機能付きなので、小さなお子様でもペダル操作なしで楽しめます。

アトラクション名：あそんで！そだてる！らくがキッズ

ジャンル：体験型アトラクション

アトラクションについて

自分の好きなキャラクターを描き、キャラクターを育て、進化させるキャラクター育成プレイグラウンド。施設のアトラクション（遊具）を遊んでガッツ（パワー）を貯めて、他のキャラクターとバトルさせると自分のキャラクターがどんどん進化。遊びを通して、キャラクターとともに子供たちも進化（成長）していく施設。今回は特別版としてお絵描き体験とバトルを楽しめます。

アトラクション名：「デスゲームへようこそ」特別版

ジャンル：不条理系ホラーアトラクション

アトラクションについて

箱型ルームの全面にゲーム映像を投影し、まるで物語の中にいるような没入体験ができる新感覚アトラクションシリーズ

「デスゲームへようこそ」では、懐中電灯型コントローラーで暗い部屋を探索し、振動ベストでリアルな衝撃と恐怖体験を体感できます。

ブース名：タイトーオンラインクレーン

タイトーオンラインメダル

ジャンル：オンラインクレーンゲーム、オンラインメダルゲーム

ブースについて

24時間いつでもおうちからオンラインでクレーンゲームを楽しめる「タイトーオンラインクレーン（タイクレ）」と、本格的なメダルゲームがオンラインで楽しめる「タイトーオンラインメダル」より、物理的なコースを疾走する8色のビー玉の1着・2着を予想する「マーブルレース」を出展いたします。

会場ではいずれもフリープレイでご体験いただくことができ、参加者にはお菓子を1個プレゼントいたします。

さらに会場で「タイクレ」に新規登録された方には、会場限定のトートバッグをプレゼントいたします。

ブース名：TAITO STATION Tradz BOOTH

ジャンル：プロゲーミングチーム

ブースについて

今冬、BEMANI PRO LEAGUE‐SEASON‐5を迎えるTradz。

初出展となる「アミューズメントエキスポ2025」では、TAITO STATION Tradz 2025 Uniform Special Limited Editionの先行限定販売、選手やストリーマーとの交流機会を「MEET ＆ GREET」などを実施いたします。

タイトル名：『バブルボブル』ヒストリーブース

ブースについて

『バブルボブル』シリーズが、2026年に40周年を迎えることを記念して、ヒストリーブースを出展します。1986年にアーケードに登場した『バブルボブル』の展示や、ユーザーデーには家庭用最新作『バブルボブル シュガーダンジョン』の特別試遊も行ないます。

15日のユーザーデーにはイベントが盛りだくさん！

人気のバブルンがタイトーブースにやってくる！

「バブルン キャラクターグリーティング」

最新作『バブルボブル シュガーダンジョン』の特別な衣装を着たバブルンが、タイトーブースにやってきます！バブルンと一緒に写真を撮れるチャンスです。ぜひカメラを持って遊びに来てください！

バブルン登場時間：11月15日（土）

１.10:15～ ２. 11:45～ ３. 13:15～ ４. 15:00～ ５. 16:30～

※各回とも約15分間の予定です。

登場場所：タイトーブース内

「＃てちぬい」プレゼントキャンペーン

プライズフェア内タイトーブースの『ぬい撮りスポット』で撮影したてちぬいの写真に「#てちぬい」をつけてXまたはInstagramに投稿するとオリジナルハイチュウをプレゼント！

※お一人様につき1個までの配布となります。

開催日時：11月15日（土）

開催場所：プライズフェア内 タイトーブース

タイトーステーション アプリ

「バブ モンスターバブル スッキリFREE」プレゼントキャンペーン

インフォメーションカウンターで「タイトーステーションアプリ（タイステアプリ）」の会員登録画面を見せると、先着で「バブ モンスターバブル スッキリFREE」をプレゼントいたします。

この機会に「タイステアプリ」でぜひゲットください！

開催日：11月15日（土）

開催場所：タイトーブース内

【AMUSEMENT MUSIC FES 2025】

「AMUSEMENT EXPO 2025」ユーザーデー特設ステージでは、アーケード音楽ゲームメーカー4社による音楽ライブ「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」が今年も開催され、コナミアーケードゲームス、セガ フェイブ、タイトー、バンダイナムコグループ（五十音順）がメーカーの枠を超えた夢の競演をお届けします。

開催場所：東京ビッグサイト 東4・5ホール AMUSEMENT MUSIC FES2025 特設ステージ

URL：https://amusementexpo.jp/musicfes/

【AMUSEMENT EXPO 2025開催概要】

開催日時：ビジネスデー 2025年11月14日(金) 10:00～17:00

ユーザーデー 2025年11月15日(土) 9:00～17:00

開催場所：東京ビッグサイト 東4・5ホール

主催：一般社団法人 日本アミューズメント産業協会(JAIA)

URL：https://amusementexpo.jp/