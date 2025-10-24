【新サービス】営業人材のアサインメントサービス「Assign Biz」をリリース

COELU株式会社

COELU株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三浦航太）は、営業・マーケティング支援事業における新たなソリューションとして、営業人材のアサインメントサービス「Assign Biz（アサインビズ）」をリリースいたしました。

本サービスは、営業に特化した育成を受けた即戦力を、貴社の課題に合わせて柔軟にアサインし採用・教育のリードタイムや負担をかけずに、現場の実行力をスピーディに補強できる人材アサインサービスです。

■ サービス開発の背景

COELUはこれまで、170社以上の企業に営業・マーケティング領域の支援を提供してきました。

その中で多くの企業が共通して抱える課題が、「優秀な営業人材を採用・育成できない」「リソース不足により戦略が実行に移せない」という構造的な問題でした。

一方、フリーランスや業務委託といった柔軟な働き方を望む営業人材も急増しており、企業と人材の間には“ミスマッチの溝”が存在しています。

こうした背景から、COELUは両者を最適にマッチングし、事業成長の即戦力となるアサインメントの仕組みを構築しました。

■ Assign Bizの特徴

特徴１.：独自の育成プログラムを修了した精鋭人材をアサイン

営業戦略・マーケティング・顧客対応まで一連の実践スキルを備えた人材のみを派遣。単なる「人手」ではなく、「成果創出の担い手」として現場を支えます。

特徴２.：採用・教育の負担ゼロで、稼働までのリードタイムを短縮

育成コストや教育期間を省略し、事業のスピードを止めずに戦力を補強。最短での立ち上げを実現し、ボトルネックを解消します。

特徴３.：必要な期間・領域だけ柔軟に「実行力」を追加

繁忙期・新規事業・営業強化フェーズなど、必要なタイミングに必要な分だけ。契約期間・稼働時間・担当領域を自由にカスタマイズできます。

■ 会社概要

Assign Biz サービス詳細 :https://www.coelu.co.jp/service/assign-biz

社名：COELU株式会社（コエル）

本社：東京都渋谷区渋谷二丁目9番8号 CIRCLES渋谷8階

代表者：代表取締役社長 三浦航太

事業内容：カンパニーグロース支援事業

TEL：03-6822-2268（代表番号）

URL：https://www.coelu.co.jp/