¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤ÎºÇ¹âÊö¤òÁ´»î¹çLIVEÇÛ¿®¡ª¡¡Âè50²ó¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢10·î28Æü³«Ëë

¡¡ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤Îµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤Ç10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÂè50²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¡ÊËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡¢ÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¼çºÅ¡Ë¤ò¡ÖËèÆü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×Æâ¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://www.mainichi.jp/ama-baseball/senshuken2025)¤ÇÁ´31»î¹ç¤òÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤ò´Ý¤´¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÆÀÅÀ¥·ー¥ó¤ä¹¥¥×¥ìー¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¡×¤â¿ï»þ¸ø³«¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎºÇ¹âÊö¤ÎÀï¤¤¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.mainichi.jp/ama-baseball/senshuken2025
¢£¡ÖÃ±ÆÈÆüËÜ°ì¡×¤ÎºÂ¤òÁè¤¦·×12Æü´Ö
¡¡ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¤ÈÊÂ¤Ö¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î2ÂçÂç²ñ¤Î°ì¤Ä¡£1974Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç50²ó¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£½Ð¾ì32¥Áー¥à¤¬¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Í½ÁªÇÔÂà¥Áー¥à¤«¤é¤ÎÊä¶¯Áª¼êÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÃ±ÆÈ¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¥Áー¥à¤Ë¤Ï¾¡¼Ô¤Î¾Ú¤·¤È¤·¤Æ¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É´ú¡×¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ²í±Ñ¤µ¤ó¡á¡ÊC¡Ë¥ì¥¬¥·ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Ï¼Â¶·¡¦²òÀâ¤¬ÉÕ¤¡¢½à·è¾¡¤È·è¾¡¤Î·×3»î¹ç¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¡¦¸µÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¤Î¾®ÎÓ²í±Ñ¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¥¬¥¹¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£¡ÖËëÄ¥¤ÎËÉÇÈÄé¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢¥¯¥íー¥¶ー¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÂç¥êー¥°¤Ç¤â¥×¥ìー¤·¡¢°úÂà¸å¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ä¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥³ー¥Á¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤«¤éÇò鷗Âç¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï³Æ»î¹ç¤Î¡Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡×¤ä¡Ö¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¡×¤ò¥²ー¥à½ªÎ»¸å¤Ë¿ï»þ¥¢¥Ã¥×¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤äÆüÄø¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä³Æ¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ËÇ÷¤ë¿¼·¡¤êµ»ö¤â¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡¢PC¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Âè50²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ
¡ã¼ç ºÅ¡ä
ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡¢ÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ
¡ã¶¦ ºÅ¡ä
Âçºå»Ô
¡ã¼ç ´É¡ä
ÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¶áµ¦ÃÏ¶èÏ¢ÌÁ
¡ã¸å ±ç¡ä
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¡¢Âçºå¥·¥Æ¥£¥Éー¥à¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò
¡ãµå ¾ì¡ä
µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå
¡ã´ü Æü¡ä
2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë～30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë～12Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ãÆü Äø¡ä¢¨»î¹ç³«»ÏÍ½Äê»þ¹ï
¡üÂè1Æü 10/28¡Ê²Ð¡Ë1²óÀï
10:00 Åìµþ¥¬¥¹ vs ¥Þ¥Ä¥²¥óÌ§Åç
14:00 Åì³¤Íý²½ vs ºíµÜÀ½ºî½ê
18:00 Honda vs ¥ß¥¥Ï¥¦¥¹
¡üÂè2Æü 10/29¡Ê¿å¡Ë1²óÀï
10:00 ÆüËÜÀ½Å´Åì³¤REX vs Honda·§ËÜ
14:00 ËÌ³¤Æ»¥¬¥¹ vs JFEÀ¾ÆüËÜ
18:00 SUBARU vs ÆüËÜÀ¸Ì¿
¡üÂè3Æü 10/30¡ÊÌÚ¡Ë1²óÀï
10:00 »°É©¼«Æ°¼Ö²¬ºê vs ÆüËÜÀ½Å´¼¯Åç
14:00 FedEx vs NTTÀ¾ÆüËÜ
18:00 ÅìË®¥¬¥¹ vs »°É©½Å¹©West
¡üÂè4Æü 11/4¡Ê²Ð¡Ë1²óÀï
10:00 TDK vs NTTÅìÆüËÜ
14:00 JRÀ¾ÆüËÜ vs HondaÎë¼¯
18:00 »Í¹ñ¶ä¹Ô vs ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö
¡üÂè5Æü 11/5¡Ê¿å¡Ë1²óÀï
10:00 ÆüËÜÀ½Å´À¥¸ÍÆâ vs JRÅì³¤
14:00 ²¦»Ò vs ÆüËÜÀ½Å´»³¸ý
18:00 ÌÀ¼£°ÂÅÄ vs À¾Ç»±¿Í¢
¡üÂè6Æü 11/6¡ÊÌÚ¡Ë1²óÀï
10:00 À¾Éô¥¬¥¹ vs ¥ä¥Þ¥Ï
2²óÀï
14:00/18:00
¡üÂè7Æü 11/7¡Ê¶â¡Ë2²óÀï
10:00/14:00/18:00
¡üÂè8Æü 11/8¡ÊÅÚ¡Ë2²óÀï
10:00/14:00/18:00
¡üÂè9Æü 11/9¡ÊÆü¡Ë½à¡¹·è¾¡
14:00/18:00
¡üÂè10Æü 11/10¡Ê·î¡Ë½à¡¹·è¾¡
14:00/18:00
¡üÂè11Æü 11/11¡Ê²Ð¡Ë½à·è¾¡
14:00/18:00
¡üÂè12Æü 11/12¡Ê¿å¡Ë·è¾¡
18:00