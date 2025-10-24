日鉄物産グループ「エムエムアイ」のワークライフバランスの好事例を紹介

日鉄物産株式会社

日鉄物産株式会社（以下、当社）のグループ会社であり、産業用クレーンなどの設計からアフターサポートまでを手掛ける株式会社エムエムアイ（以下、「エムエムアイ」）では、社員が仕事とプライベートの両面で多彩に活躍しています。

エムエムアイの社員上原靖弘と居川心優は、ストリート系スポーツとして注目されているBMX（バイシクル・モトクロス）フラットランド種目において、国内外の大会で実績を残すとともに、BMX普及活動や大会運営にも積極的に貢献しています。二人で企画して大会を立ち上げるなど、BMX競技界全体の発展にも寄与しています。

上原靖弘（競技歴24年）居川心優（競技歴15 年）

BMXで培った「挑戦力」や「粘り強さ」は、職場での業務にも生かされ、チームワーク向上や仕事への意欲にもつながっています。両名は「ワークライフバランスが充実しているため、BMX活動にも全力で取り組むことができています。働きやすい環境を整えてくれている会社に感謝しています」とコメントしています。

エムエムアイは、健康経営優良法人ブライト500に2年連続で認定され、社員の健康維持と柔軟な働き方に積極的に取り組んでいます。日鉄物産グループは今後も、社員一人一人がやりがいと充実感を持って働ける環境整備を推進し、心身ともに健やかで豊かな社会の実現に向けて、ワークライフバランスのさらなる向上に努めていきます。



＜ご案内＞

11 月に二人が企画した大会が開催されます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39439/table/118_1_9d84c92e7ce4f50d01e8bca3dea76a77.jpg?v=202510250157 ]

