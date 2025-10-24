AERA元編集長・ジャーナリスト 浜田 敬子氏登壇！佐賀県主催 「人的資本経営の要は“多様なリーダー”の活躍にあり」 12/5 開催

株式会社サイズラーニング

ダイバーシティ＆インクルージョン・人的資本経営を軸に人材開発・組織開発を支援する株式会社サイズラーニング（本社所在地：福岡県中央区、代表取締役：高見真智子）は、この度、佐賀県「女性活躍推進セミナー委託業務」を受託し、佐賀県内企業や団体の経営者・管理職・人事担当者等を対象に、元AERA編集長／元Business Insider Japan統括編集長のジャーナリスト、浜田敬子氏をゲストに迎えたセミナー「人的資本経営の要は“多様なリーダー”の活躍にあり」を開催します。

「人的資本経営」におけるリーダーの多様性の本質と、その実践が組織をどう変えるのか、報道と経済の両現場で培った知見をもとに、浜田氏にご講演いただきます。多様なリーダーが躍動する組織こそが、変化の時代を生き抜く企業の原動力であることを学ぶ機会です。

■開催概要

「人的資本経営の要は“多様なリーダー”の活躍にあり」

人口減少・人材確保難が進む中、企業が持続的に成長するためには、多様な人材がリーダーとして活躍できる組織づくりが欠かせません。今回のセミナーでは、浜田氏が、人的資本経営の実践とリーダー育成の関係性を、経営戦略の観点から読み解きます。

- 人的資本経営とは：経営戦略の中に多様性を組み込む意義と効果- 女性リーダー育成のリアル： 現場で起きている課題と変革- 変化に強い組織づくり： 多様な視点が生み出す意思決定力と組織の持続性

これらを浜田氏がこれまで取材・分析してきた国内外の先進企業や社会動向も交えながら、

「人的資本経営を実装する経営のあり方」を明快に示します。

日 時：2025年12月5日（金）13：30～15：30（開場13：00）

会 場：佐賀県立男女共同参画センター アバンセ 1階ホール（佐賀市天神3-2-11）

対 象：佐賀県内企業の経営層・管理職・人事担当者 等

定 員：300名（要事前申込・先着順）

参加費：無料

申込締切：11月28日（金）

※同会場では「フェムケアSAGA」展示イベント（13：00～16：30）も同時開催。

生理痛体験ブースやフェムテックサービスの展示等、女性の健康支援を切り口に、働きやすい職場づくりの最新トレンドを紹介します。

■お申込み・詳細

お申し込み・詳細情報は下記ウェブサイトをご覧ください。

お申込み・詳細 :https://psys.info/wp/?p=6060

案内チラシは以下からダウンロードできます。

https://prtimes.jp/a/?f=d126088-22-69248ade26f165a4f075643533442c39.pdf

■お問合せ先

佐賀県女性活躍推進セミナー事務局

（株）サイズラーニング内

メール：seminar_saga@psys.info

TEL：092-791-5442（平日10:00～17:00）

■株式会社サイズラーニングについて

2005年の創業以来、「多様性と学習」をメインテーマとして、人と組織そして地域の価値創造を行うことを使命に、多様性と人的資本経営に関連するコンサルティング、人材開発、学習コンテンツ開発、調査、プロジェクト活動支援、関与者を巻き込むホールシステムアプローチによる組織開発、人的資本経営に関連する情報開示の支援を提供しています。

所在地：〒810-0051 福岡市中央区大濠公園2-35-9階

代表者：代表取締役 高見 真智子

設 立：2005年7月20日（創業2001年）

URL：https://psys.info/