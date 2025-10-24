TVアニメ『まついぬ』初のアプリゲーム『まついぬらんど』の大型アップデートが決定！！！

株式会社サクプラス

株式会社サクプラス（本社：東京都千代田区）は、カジュアルゲーム『まついぬらんど』の大型アップデートを、2025年10月24日（金）に行うことをお知らせいたします。

■ダウンロード

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6738835585

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.succplus.matsuinuland

『まついぬらんど』とは

人気TVアニメ『おそ松さん』から生まれた最も可愛いスピンオフ作品「まついぬ」に登場する、かわいい六匹のまついぬたちを主役としたゲームとなります。六匹のなかよしわんこが見せる、なにげない日常のシーンを集めたり、オリジナルのミニゲームを楽しんだりすることが出来るカジュアルゲームとなっております。

そんなまついぬらんどが新機能を追加し、大型アップデートをいたしました！今回はその新機能を、ユーザーの皆様に紹介いたします！

■大型アップデートその１

まついぬたちをもっともっとかわいくできる「着せ替え機能」がついに登場！

ユーザーの皆様からの「かわいいまついぬたちに衣装を着せたい」というご要望にお応えし、まついぬたちの衣装を制作いたしました！

是非かわいいまついぬたちを、もっと可愛くしてあげてください！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=1yfoNZCwnR4 ]

■大型アップデートその2

楽しい瞬間も、癒しのひとときをまるごと残せる「写真機能」がついに登場！

かわいいまついぬたちの「この場面を残したい！」を叶える新機能を搭載いたします！是非自分だけの1枚を残してみてくださいね！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=0To2jNNYCl4 ]

■大型アップデートその3

まついぬたちと自由にふれあえる「じゃれあい機能」がついに登場！

まついぬを好きなだけ撫でたり、好きなアングルで好きなだけ眺めることができる新機能を搭載いたします！さらにまついぬたちへのプレゼントの種類も大幅に増えております！

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=deKsDjdxcQ8 ]

■プレゼントキャンペーン開催

・プレゼントキャンペーンその１

大型アップデートを記念して、まついぬらんどの広告を載せたアドトラックが東京都内を走行予定！

トラックを見つけたら写真か動画を撮影して「＃まついぬ見つけた」をつけて投稿してください

抽選でまついぬグッズなどの賞品をプレゼント

▼キャンペーン詳細

【応募期間】

2025.10.25(土)～2025.10.31(金)

【応募方法】

１.@matsuinu_land（公式X）をフォロー

２.「＃まついぬ見つけた」のハッシュタグをつけて、アドトラックの写真か動画をXに投稿

【走行スケジュール】

2025.10.25(土)～2025.10.31(金)

10月25日(土)池袋周辺

10月26日(日)新宿周辺

10月27日(月)新宿周辺

10月28日(火)渋谷周辺

10月29日(水)秋葉原周辺

10月30日(木)丸の内・銀座周辺

10月31日(金)池袋周辺

※運行スケジュールは変更の可能性があります。

当選者には後日DMにてご連絡いたします

街で見かけたらぜひ参加してみてください！

※プレゼントの詳細は公式Xをチェック！！

・プレゼントキャンペーンその2

大型アップデートを記念して、イベント期間中に累計7日間ログインすると、まついぬ6匹全員の「ピクニック衣装」と豪華な「ふれあいパック」を獲得できます！

※ピクニック衣装は1日1匹分ずつの配布となります。

今後も「まついぬ」の魅力を皆様に伝えられますようアップデートを進めてまいります。

▼「まついぬらんど」の最新情報はこちら

公式X(旧Twitter)：https://x.com/matsuinu_land

▼ゲーム概要

タイトル：まついぬらんど

ゲームジャンル：パズル＋ミニゲームコレクション

対応OS：iOS/Android

大型アップデート：2025年10月24日（金）

価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

権利表記：(C)赤塚不二夫／まついぬ製作委員会 (C)SUCCPLUS

▼会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130739/table/17_1_1ef299b9a5749fd6611b92ec54eb67c4.jpg?v=202510250157 ]

※本サイトに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。

※本情報の掲載及び画像掲載の際は、権利表記の記載をお願いいたします。