【名古屋・11月】会場一面がオレンジに！？子ども向け大規模イベント「オレンジリボンフェスタin名古屋」開催決定！
あなたと私がつながるオレンジリボンフェスタ in 名古屋フライヤー
オレンジリボンフェスタ in 名古屋
11月30日（日）に、名古屋市港区にあるららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外イベントスペース「デカゴン」にて、名古屋市が認証するオレンジリボンパートナー団体の”スマイルリターン”が、認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク（オレンジリボン事務局）との共催で、日本を代表し、児童虐待の予防・早期発見を目的としたイベント「あなたと私がつながる オレンジリボンフェスタ in 名古屋」を開催します。
来場者特典には、先着189名様に「みかんあめ」を無料でプレゼント！整理券配布時間 １.10：00～ ２.13：00～ （”189”は児童相談所虐待対応ダイヤルの番号です）
【ステージ】
SNSフォロワー100万人超え子育てインフルエンサー・ひろぴーファミリーによるミニトークショーや「名古屋グランパス」の公式マスコット・グランパスくんの登場、その他バンドによる演奏やマジックショーなどの内容盛りだくさんのステージで賑わいます。（出演：Qaijff、Neo Japanesque、Free Hills Jazz Ohchestraほか）
虐待サバイバーであり、ZIP-FMナビゲーターのレディーナナによるオリジナル啓発ソングも初披露！
ひろぴーファミリー
Qaijff
レディーナナ
グランパスくん
【体験ブース】
子ども向けに縁日のエリアや
わなげや手形スタンプなど小さなお子さまでも体験できるブースを用意します。
名古屋市内に拠点を置いている子育て支援団体（行政、託児所など）による相談ができるブースも実施。
【オレンジリボンとのふれあい】
・オレンジリボンに関するクイズ大会（ステージ）
・オレンジリボン啓発ダンスコンテスト（ステージ）
・オレンジリボン型のフラワーモニュメント（本部）
・オレンジリボンの配布
・オレンジリボンのフェイスペイント
・189（児童相談所虐待対応ダイヤル）ナンバーのスポーツカーやオレンジ色のトライクの展示、乗車体験（車両展示エリア）
楽しい中に学びがあり、親子の思い出作りに遊びに来られるコンテンツが盛りだくさん！
オレンジリボン型のフラワーモニュメント
【概要】
日時：11月30日（日）10:00～16:00
会場：ららぽーと名古屋みなとアクルス内 屋外イベントスペース「デカゴン」
住所：愛知県名古屋市港区港明2丁目3-2
入場料：無料
出演者：ひろぴーファミリー/Qaijff/Neo Japanesque/Free Hills Jazz Ohchestra/マジシャンHiromichi/グランパスくん/亜偉瑠/KIGHT（審査員）/TAKAYA（審査員）/Cocori（審査員）/高祖常子（審査員）
総合MC：レディーナナ（ZIP-FMナビゲーター）
主催：スマイルリターン
共催：認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク
後援：こども家庭庁/愛知県/名古屋市/名古屋市教育委員会/ZIP-FM
協賛：トヨタホーム名古屋/HOTAKA/houkaen/貝沼建設
※雨天決行、荒天中止
※来場者数により、混雑する場合は入場制限を設けさせていただく場合があります。ご了承ください。
【お問い合わせ先】
メール：smilereturn.official@gmail.com
Instagram：https://www.instagram.com/smilereturn.official/
HP：https://www.smilereturn.info/