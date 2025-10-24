【名古屋・11月】会場一面がオレンジに！？子ども向け大規模イベント「オレンジリボンフェスタin名古屋」開催決定！

株式会社メディアサポートコンセーギ

あなたと私がつながるオレンジリボンフェスタ in 名古屋フライヤーオレンジリボンフェスタ in 名古屋

11月30日（日）に、名古屋市港区にあるららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外イベントスペース「デカゴン」にて、名古屋市が認証するオレンジリボンパートナー団体の”スマイルリターン”が、認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク（オレンジリボン事務局）との共催で、日本を代表し、児童虐待の予防・早期発見を目的としたイベント「あなたと私がつながる オレンジリボンフェスタ in 名古屋」を開催します。

来場者特典には、先着189名様に「みかんあめ」を無料でプレゼント！整理券配布時間 １.10：00～ ２.13：00～ （”189”は児童相談所虐待対応ダイヤルの番号です）

【ステージ】

SNSフォロワー100万人超え子育てインフルエンサー・ひろぴーファミリーによるミニトークショーや「名古屋グランパス」の公式マスコット・グランパスくんの登場、その他バンドによる演奏やマジックショーなどの内容盛りだくさんのステージで賑わいます。（出演：Qaijff、Neo Japanesque、Free Hills Jazz Ohchestraほか）

虐待サバイバーであり、ZIP-FMナビゲーターのレディーナナによるオリジナル啓発ソングも初披露！

ひろぴーファミリーQaijffレディーナナグランパスくん

【体験ブース】

子ども向けに縁日のエリアや

わなげや手形スタンプなど小さなお子さまでも体験できるブースを用意します。

名古屋市内に拠点を置いている子育て支援団体（行政、託児所など）による相談ができるブースも実施。

【オレンジリボンとのふれあい】

・オレンジリボンに関するクイズ大会（ステージ）

・オレンジリボン啓発ダンスコンテスト（ステージ）

・オレンジリボン型のフラワーモニュメント（本部）

・オレンジリボンの配布

・オレンジリボンのフェイスペイント

・189（児童相談所虐待対応ダイヤル）ナンバーのスポーツカーやオレンジ色のトライクの展示、乗車体験（車両展示エリア）

楽しい中に学びがあり、親子の思い出作りに遊びに来られるコンテンツが盛りだくさん！

オレンジリボン型のフラワーモニュメント

【概要】

日時：11月30日（日）10:00～16:00

会場：ららぽーと名古屋みなとアクルス内 屋外イベントスペース「デカゴン」

住所：愛知県名古屋市港区港明2丁目3-2

入場料：無料

出演者：ひろぴーファミリー/Qaijff/Neo Japanesque/Free Hills Jazz Ohchestra/マジシャンHiromichi/グランパスくん/亜偉瑠/KIGHT（審査員）/TAKAYA（審査員）/Cocori（審査員）/高祖常子（審査員）

総合MC：レディーナナ（ZIP-FMナビゲーター）

主催：スマイルリターン

共催：認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク

後援：こども家庭庁/愛知県/名古屋市/名古屋市教育委員会/ZIP-FM

協賛：トヨタホーム名古屋/HOTAKA/houkaen/貝沼建設

※雨天決行、荒天中止

※来場者数により、混雑する場合は入場制限を設けさせていただく場合があります。ご了承ください。

【お問い合わせ先】

主催：スマイルリターン

メール：smilereturn.official@gmail.com

Instagram：https://www.instagram.com/smilereturn.official/

HP：https://www.smilereturn.info/