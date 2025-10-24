愛媛県西予市の観光プロモーション「セイ、いっぱい！西予市」第2弾　市“初”のPRアンバサダー堀田茜さんがオリジナル楽曲に乗せたムービーで西予市の魅力を全力紹介！

愛媛県西予市

愛媛県西予市（市長：管家 一夫）は、西予市初の「せいよスペシャルアンバサダー」を務めるモデルで俳優の堀田茜さんを起用したPRプロモーション「セイ、いっぱい！西予市」の第2弾を2025年10月24日（金）より始動いたします。これに合わせて、オリジナル楽曲に乗せて堀田茜さんが市の魅力を発信するプロモーションムービーを特設WEBサイトおよび西予市公式YouTubeチャンネルにて公開いたします。

・特設WEBサイト：https://www.city.seiyo.ehime.jp/section/seiippai/

●西予市の特産品が“セイ”揃い！オリジナル楽曲に乗せたプロモーションムービー第2弾

「セイ、いっぱい！西予市」は、合併20周年を記念した2024年からスタートしました。「せいよスペシャルアンバサダー」に堀田茜さんを起用し、「清（セイ）な自然」、「盛（セイ）な食」、「勢（セイ）なアクティビティ」といった西予市の魅力的な“セイ”を幅広く伝えるため、表情豊かな顔出しパネルを用いたクリエイティブを展開してまいりました。

プロモーション２年目となる今回は、柑橘類や新鮮な魚介類、米など、西予市が誇る豊富な特産品を活用した、ふるさと納税の返礼品にフォーカスしたムービーを新たに公開。さらにパワーアップした「セイ、いっぱい！」の世界観を堀田茜さんに表現いただきました。「セイ！」の掛け声が印象的なオリジナル楽曲に乗せ、ミュージックビデオとして西予市の魅力をリズミカルに紹介します。思わず口ずさみたくなってしまう歌詞と、堀田茜さんの渾身の表情の七変化で、視覚的にも聴覚的にもインパクトに残るムービーに仕上がっています。

【西予市オリジナル歌詞】 ※一部抜粋

セイ、いっぱい！セイ、いっぱい！みかんで整う、セイ、いっぱい！

セイ、いっぱい！セイ、いっぱい！“整”うと書いて、“セイ”と読む。

みかんがいっぱい、“整（セイ）”いっぱい！

セイ、いっぱい！セイ、いっぱい！お米が盛り盛り、セイ、いっぱい！

セイ、いっぱい！セイ、いっぱい！“盛”ると書いて、“セイ”と読む。

お米がいっぱい、“盛（セイ）”いっぱい！

＜動画公開先＞

・特設WEBサイト：https://www.city.seiyo.ehime.jp/section/seiippai/

・西予市公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCAIB2n8jZn1h4z9hwUKLFRA

●堀田さんコメント

こんにちは！

愛媛県西予市のスペシャルアンバサダーの堀田茜です。

昨年に引き続きアンバサダーとして西予市を応援させていただくことになりました。

地元のみなさまのあたたかい応援を受けて、今まで知らなかった西予市の魅力を発見することができましたし、ますます西予市のことが好きになりました！

みなさまに楽しんでいただける動画をアップしておりますので、是非ご覧になっていただけると嬉しいです。そして映像にも出てくる、西予市ならではのおいしいものや魅力的なものがたくさんあるので、ぜひ手に取って味わっていただきたけると嬉しいです！

これからも「セイ、いっぱい！」の西予市をどうぞよろしくお願いします！

＜堀田茜さんプロフィール＞

1992年東京都生まれ。幼少時より父の出身である西予市を第二のふるさととして育つ。モデル活動をはじめ、NTV「世界の果てまでイッテQ！」などのバラエティー番組やCM、俳優としてドラマ・映画でも活躍中。毎週土曜日14:00～J-WAVE「ENEOS FOR OUR EARTH ～ONE BY ONE～」のラジオナビゲーターを務め、雑誌「CLASSY.」「BARFOUT!」では連載も行っている。

●気になる特産品を購入可能！特設WEBサイトをリニューアル

昨年の公開に引き続き、特設WEBサイトでは、「凄」「勢」「盛」といったあらゆる“セイ”の切り口に合った、西予市の観光情報を掲載しています。今年は、プロモーション2年目を記念し、さらにお使いいただきやすいように特設WEBサイトをリニューアル。プロモーションムービーの中で紹介していた特産品をはじめ、西予市のふるさと納税の返礼品情報を掲載し、新たに直接ポータルサイトに遷移して特産品を選ぶことができるようになりました。寄附によって、生産者をはじめ西予市でがんばる方々を応援することにもつながります。ぜひ、この機会に西予市の特産品をお手元でもご堪能ください。

・特設WEBサイト：https://www.city.seiyo.ehime.jp/section/seiippai/

＜西予市 管家一夫市長のコメント＞

今年も「せいよスペシャルアンバサダー」として、堀田茜さんに当市の魅力をPRいただけること、大変うれしく、心強く思っております。わがまちは、海抜０ｍから1400ｍまでの起伏に富んだ地形があり、新鮮な海の幸やジューシーな柑橘はもちろん、香り高い米や野菜、肉や乳製品など、高品質で多彩な特産品に恵まれております。全国的な知名度は高くはありませんが、地元の生産者が精一杯！真心を込めて育んだ産品はどこにも負けないおいしさがありますので、堀田茜さんをきっかけに当市を知ってくださった方は、ぜひわがまち自慢の産品を「セイ、いっぱい！」満喫ください。

●愛媛県西予市について

2004年に旧5町が合併して誕生した、四国西部に位置する人口3万人余りの市。愛媛県で唯一、日本ジオパークに認定されており、標高差1,400mの地形が多様な産業を生み出しているのが特長。歴史的建造物も多数保存されている。かんきつや魚介類、米、ぶどう、栗、乳製品、畜産品など、多くの特産品がある、全国でも有数の多品目産地。

【本件に関する一般お問い合わせ先】

西予市産業部経済振興課 観光振興係 担当：堀内

MAIL：chiyo.horiuchi@city.seiyo.ehime.jp ／ TEL：0894-62-6408