テレQ土曜の夜＝「土~ルデンタイム」始動！｜TVQ九州放送

株式会社TVQ九州放送

テレQ（テレビ東京系列）では、自社制作の3番組「はてなのてん」「たくなる」「ちょっと福岡行ってきました」を放送する土曜日夜6時30分から夜9時を「土~ルデンタイム」と命名し、新たなキャンペーンをスタートします。番組の枠を越え、「時間」に名前を付けることは当社として初の試みです。

土曜日の夜×ゴールデンタイムを掛け合わせた「土~ルデンタイム」。

本日よりビジュアルを解禁、イメージCMの放映や特設サイトもご覧いただけます。

この新しいキャンペーンは、テレQらしさ満載の土曜の夜をたくさんの方に知ってもらうことを目指しています。

ビジュアルイラストは福岡のアーティストNONCHELEEE

メインビジュアルは福岡で活躍するイラストレーター・NONCHELEEEが描き下ろし。

「はてなのてん」出演者の村重杏奈・はじめちゃん、「たくなる」出演者のブルーリバー・パラシュート部隊・中上真亜子・小雪、「ちょっと福岡行ってきました！」のゲスト2名をイラストに入れ込み、特徴的で記憶に残るビジュアルとなっています。ビジュアルに負けないようなインパクトのある番組を作っていきたいというテレQとしての思いも込めています。

■NONCHELEEEプロフィール

福岡を拠点に活動するイラストレーター。鮮やかな色彩と独特の線使いが生み出すユーモラスなキャラクターたちで注目を集める。2014年より活動を開始し、地元の飲食店やショップのアートワークを多数手掛けるほか、渡辺直美プロデュースの〈PUNYUS〉、〈BEAMS JAPAN〉など、ファッションブランドとのコラボレーションも展開。ZEN-LA-ROCKやasuka andoのCDジャケットにもアートを提供するなど、ポップカルチャーとストリート感覚を行き来する自由な表現が持ち味。

https://www.instagram.com/fuguriddim/

イメージCMの出演者は本物の社長と社員!?

社長役の浅見代表取締役社長記者役にはテレQアナウンサーと若手社員

本キャンペーンのイメージCMには、浅見昭彦 代表取締役社長をはじめ、テレQアナウンサーや社員が出演。浅見社長が「土~ルデンタイム」を発表するが多くは語らない…という記者会見風の内容で、他局とはちょっと違うテレQらしさを全面に表現しています。

こちらのイメージCMは特設サイト・テレQ公式YouTubeでも公開していますので是非ご覧ください。

「爆誕！土~ルデンタイム」キャンペーン

『「土~ルデンタイム」爆誕記念！』と題し、11月8日(土)の放送でプレゼントキャンペーンを実施します。「はてなのてん」「たくなる」「ちょっと福岡行ってきました！」の3番組がコラボし、NONCHELEEEとのコラボイラストやロゴが入ったオリジナルグッズを各番組からプレゼント！

参加方法や応募期間などの詳細は当日の各番組内でご紹介。「土～ルデンタイム」特設サイトから応募が可能です。

■プロジェクトチーム

CL：テレQコンテンツ戦略部

Pr：佐々木はるか（株式会社モンブラン）

CD/C：林潤一郎（POOL inc. ）

AD：杉村武則（株式会社楕円形）

I：NONCHELEEE

D（Graphic）：藤松杏月（株式会社楕円形）

D（WEB ）：亀山真櫻（株式会社モンブラン）

FE：大瀬良衣理（株式会社モンブラン）

■各種URL

・特設サイト（11/8キャンペーン情報は随時掲載）

https://www.tvq.co.jp/special/doldentime/

・「土～ルデンタイム」イメージCM

https://youtu.be/pxhYVNrg_XY