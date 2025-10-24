世界最大のフードスポーツイベント『World Food Championships 2025』に参戦！バガチャン2025優勝 BRISK STAND（兵庫）など3部門5チームが日本代表として挑戦！

世界最大のフードスポーツ大会『World Food Championships 2025』が

アメリカ・インディアナポリスで開催！

JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 事務局

10月16日（現地時間）より、アメリカ・インディアナポリスで開催された『World Food Championships 2025』。

今年は日本から過去最多となる5名のシェフが、バーガー・BBQ・シェフの3カテゴリーに日本代表として挑みました。

世界各国の料理人が技術と創造性を競うこの大会は、「食のオリンピック」とも称され、連日白熱した戦いが繰り広げられました。

【バーガー部門】バガチャン歴代王者2名が世界のステージへ

BRISK STANDHarry's Junction

バーガー部門には、アメリカ、イタリア、フランス、アラブ首長国連邦、日本の5カ国が参戦。

日本からは、

・2025年優勝 長郷裕哉シェフ（兵庫・BRISK STAND）

・2024年優勝 佐藤賢将シェフ（宮城・Harry’s Junction）

の2チームが出場。

長郷シェフは、店舗の看板メニューである「切ったやつ」を披露。

肉汁をしっかりと吸わせたバンズと、肉の旨みを凝縮したパティが特徴の一品で世界に挑みました。

佐藤シェフは、揚げ春雨や9種のスパイス、3種の肉を組み合わせた個性豊かなバーガーで挑戦。

両者とも高い評価を得ましたが、惜しくも予選敗退という結果となりました。

【BBQ部門】“WAGYU BOYS”が大会初の100点を記録し、総合7位でシード権獲得！

BRISK STAND「The Half」Harry's Junction「Cloud 9 Burger」WAGYU BOYS（左から小嶋亮太シェフ（Weber Japan）・MICRシェフ・木村敦シェフ）日本から輸入した和牛ブリスケットを約15時間かけて焼き、100点を記録した「Golden Wagyu Brisket Box」

BBQ部門では、小嶋亮太シェフ率いる『WAGYU BOYS』が1次予選を突破。2次予選では

"アメリカでレストランを開くなら一番初めに提供するお皿"をテーマにブリスケットや和牛寿司などを重箱スタイルで提供。BBQ部門2次予選で大会史上初となる100点満点を叩き出しましたが、１次と2次の総合点で競うため、94.96点で総合７位を獲得。惜しくも決勝進出はなりませんでしたが、来年のシード権を獲得しました。

THE SMOKE CLUB（左から平野啓介シェフ・平田匡人シェフ・たけだバーベキューシェフ）THE SMOKE CLUB

また、『JAPAN BBQ CHAMPIONSHIP 2025』優勝の平田匡人シェフ（THE SMOKE CLUB／静岡）は、ジャックダニエルとコーラ、バターを使用した「チョコレートBONBONスペアリブ」で挑戦。

92.125点の高得点を記録しましたが、こちらも残念ながら予選敗退となりました。

【シェフ部門】 ヒルトン ジャパン・土谷真敬シェフが決勝進出、総合5位に輝く

ヒルトン ジャパン（左からクリストファー・フォートンシェフ・土谷真敬シェフ・河野明音シェフ）決勝披露「ポップコーンロブスタータルト」

シェフ部門では、土谷真敬シェフ率いる『ヒルトン ジャパン』チームが好成績で予選1位通過。

決勝では"懐かしさ"をテーマに柿の種や海老のフリットを使用した作品を披露。85.25点を獲得し、最終順位は総合5位。

来年のシード権も獲得し、土谷シェフの実力と存在感を世界に示しました。

【日本チーム最終結果】

日本代表５チーム

バーガー部門：長郷裕哉シェフ BRISK STAND（兵庫） 17位

バーガー部門：佐藤賢将シェフ Harry’s Junction（宮城） 10位

BBQ部門 ：平田匡人シェフ THE SMOKE CLUB（静岡）23位

BBQ部門 ：小嶋亮太シェフ WAGYU BOYS 7位 ※来年シード権獲得

シェフ部門 ：土谷真敬シェフ ヒルトン ジャパン 5位 ※来年シード権獲得

世界大会の挑戦を終えた、長郷裕哉シェフ（兵庫・BRISK STAND）が監修の

コラボバーガーが現在全国25店舗のウェンディーズ・ファーストキッチンで販売中！

コラボバーガー『かけちゃったやつ』

2025年『JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP（バガチャン）』で優勝した、

BRISK STAND（兵庫）の長郷裕哉シェフが監修するコラボバーガー「かけちゃったやつ」が販売中。

秋の食材・舞茸を香ばしくグリルし、かけしょうゆで仕上げた“和”を感じる味わいが特徴。

素材の旨みと香りを活かした一品に仕上がっています。

＜商品概要＞

コラボバーガー“かけちゃったやつ” 単品1,580円

水を使わず牛乳だけで仕上げた特製全粒粉バンズに、バガチャンの本大会でも指定食材となったリアル・カリフォルニア・ミルク認証の3種チーズをブレンド。香ばしくグリルした舞茸と足立醸造「かけしょうゆ」が、ビーフとチーズの旨みを引き立てる、贅沢な“和のチーズバーガー”です。

コラボバーガー“かけちゃったやつ”ダブル 単品2,180円

「かけちゃったやつ」を、よりボリューム感のあるダブルバージョンにアレンジ。食べる度にグリル舞茸の食感や3種のチーズの味わいが楽しめるため、ダブルでも最後まで美味しくお召し上がりいただけるバーガーです！

＜商品概要＞

＜販売店舗＞全国２５店舗で期間限定販売！

販売期間：2025年10月15日（水）～2026年1月中旬 予定

[東京都]WFK新宿南口店・WFK自由が丘店・WFK錦糸町店・WFK吉祥寺店・WFK五反田東口店・WFKアクアシティお台場店・WFK日比谷シャンテ前店・WFK上野浅草口店・WFK六本木店・WFK稲城アメリアショッピングセンター店

[神奈川県]WFK川崎店・WFK大船店・WFKスーパービバホーム長津田店・WFKそよら湘南茅ヶ崎店

[埼玉県]WFK桶川ベニバナウォーク店 [群馬県]WFK高崎店 [長野県]WFK長野駅前店

[富山県]WFK富山ファボーレ店 [静岡県]WFK清水エスパルスドリームプラザ店[和歌山県]WFK岩出店

[大阪府]WFK梅田芝田町店・WFK難波戎橋店 WFK天保山マーケットプレース店

[京都府]WFK京都新京極店・WFK京都大丸前店

WFK＝ウェンディーズ・ファーストキッチン

※店舗は変更になる場合がございます。