「TechGALA Japan 2026」 NIKKEI THE PITCH特別イベント開催！

Central Japan Startup Ecosystem Consortium

一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等で構成され、当地域のスタートアップ・エコシステムの形成を目指す「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」が主催するTechGALA Japan 2026では、メディアパートナーのNIKKEI THE PITCH（日本経済新聞社メディアビジネスのピッチコンテスト事業）と共催でオープンイノベーションを支援するための特別イベントを実施します。

この取り組みでTechGALA Japan 2026は、中日ホール＆カンファレンス、アーバンネット名古屋ネクスタビル、ナディアパーク、松坂屋名古屋南館、STATION Aiに日本経済新聞社名古屋支社ビルでの開催が加わり、6会場を中心とした開催となります。

2026年1月27日（火）から29日（木）まで愛知県名古屋市にて開催する「TechGALA Japan 2026」の会期中となる1月27日（火）、28日（水）に日本経済新聞社名古屋支社の会場で特別イベント「NIKKEI THE PITCH Day in TechGALA」を開催いたします。

■開催概要

NIKKEI THE PITCH Day in TechGALA

日時：1月27日（火）、28日（水）

場所：日本経済新聞社 名古屋支社３F大会議室

内容：Day1；オープンイノベーションセッション

Day2；グローバルセッション

Day1（1月27日）ではNIKKEI THE PITCHプロデュースで「次代のユニコーン」「スタートアップ」「リバースピッチ」などのテーマでセッションやブース相談コーナー、ネットワーク交流会などを開催し、参加するスタートアップの成長に役立つプログラムを予定しています。

Day2（1月28日）はTechGALAプロデュースによる海外のスタートアップが参加するセッションを予定しています。

※プログラムの詳細や応募申し込み方法などは下記URLのTechGALA公式サイトとNIKKEI THE PITCH サイトで、内容が決まり次第お知らせいたします。

TechGALA公式サイトhttps://techgala.jp/

NIKKEI THE PITC公式サイトhttps://pitch.nikkei.com/

■NIKKEI THE PITCHとは

日本経済新聞社メディアビジネスが主催するスタートアップ/アトツギベンチャー/ソーシャルビジネス起業家/起業学生（大学発ベンチャー）/CVC事業支援などオープンイノベーションを創生するプロジェクトです。

●日経のプラットフォームを活用したオープンイノベーションを支援する仕組み

NIKKEI THE PITCHで築き上げた「全国展開・地域展開」を活かし、経産省「J-Startup」8拠点や、東京都や愛知県といった国・自治体とも強固に連携し、全国各地でのピッチ事業やアクセラプログラム、勉強会、交流会などを通じ、起業家・学生支援を行う「次世代支援型プロジェクト」です。また、金融機関やVC/CVCのみなさまとの「出会いと交流を創る」コミュニティ創りも支援しています。

●新聞や電子版、専用サイト、SNSでの情報発信

スタートアップや金融機関、VC・CVCといった有力ステークホルダーが常時閲覧できる専用サイトやSNSでの発信はもちろん、新聞や電子版などでも活動を紹介しています。

NIKKEI THE PITCH公式サイト

https://pitch.nikkei.com/

＜NIKKEI THE PITCHの事業概要＞

NIKKEI THE PITCHに関するお問い合わせ

日本経済新聞社メディアビジネス「NIKKEI THE PITCH」事務局

E-MAIL: thepitch@nex.nikkei.co.jp

■地球の未来を拓く、テクノロジーの祭典「TechGALA」

世界における最先端のものづくりイノベーションの中心地であり、 地球との共生を目指して先進的な取り組みに邁進する、愛知・名古屋・浜松。

TechGALA Japan 2026は、地域や文化、性別や人種、分野の壁を越え、世界中のプロフェッショナルたちが集結する「祭典」。

革新性の高いテクノロジーと刺激的な未来予想図が語られ、新たな事業、新たな連携、 そして新たなイノベーションの火が灯る場(イベント)です。

■会期；1月27日（火）～1月29日（木）

■主催；Central Japan Startup Ecosystem Consortium

■場所；愛知県名古屋市栄地区・鶴舞地区

プログラムについては内容が決まり次第下記公式サイトでお知らせします。

▼公式サイト

TechGALA公式トップページ https://techgala.jp/

▼公式SNS

X https://x.com/TechGALA_Japan

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/techgala-japan

Facebook https://www.facebook.com/share/o6voVBouVoS5YzET/?mibextid=LQQJ4d

Instagram https://www.instagram.com/techgala_japan

▼お問い合わせ一覧

TechGALA全般のお問い合わせ https://business.form-mailer.jp/lp/587e7c96297314

スポンサーお問い合わせ https://business.form-mailer.jp/lp/9aa966a5297348

サイドイベント主催お申し込みフォーム https://business.form-mailer.jp/lp/78248500296146

TechGALAJapan2026主催者情報 Central Japan Startup Ecosystem Consortium

一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等により、当地域のスタートアップ・エコシステムを形成するために組成されたコンソーシアム。広域産学官金が連携し、中部圏に「イノベーションのうねり」をもたらすような、スタートアップ・エコシステムの形成に向けた活動を展開。令和7年6月には、「第２期スタートアップ・エコシステム拠点都市 グローバル拠点都市（広域都市圏型）」として内閣府から選定された。