³ô¼°²ñ¼ÒArii¡¢¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¥¹¥¿ー¥º¥êー¥°¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿Áí¹ç¾¦¼Ò ³ô¼°²ñ¼ÒArii¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿·°æµ®Íº¡¢°Ê²¼¡ÖArii¡×¡Ë¤Î¥È¥ì¥«¾¦»ö»ö¶ÈÉô¤Ï2026Ç¯3·î28ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥×¥íÌîµå ¥Õ¥¡¥ó¥¹¥¿ー¥º¥êー¥°¤Î¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê¥»¡¿¥Ñ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë²·ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒArii ¥È¥ì¥«¾¦»ö»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¥«¼«ÈÎµ¡¤ÎÄó¶¡¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¥µ¥¤¥È¤Î³«È¯»Ù±ç¡¢¥È¥ì¥«ÀìÌçÅ¹¤ò½¸¤á¤¿¥È¥ì¥«¥âーー¥ë¤Î±¿±Ä¤ä¥È¥ì¥«¥·¥ç¥Ã¥×ÍÍ¸þ¤±¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¥È¥ì¥«¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê»²¹Í¡§https://torecacorp.jp/business¡Ë
º£²ó¤Î²·¼è°ú»ö¶È³«»Ï¤òµ¡¤Ë¾¦ºà¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
◼️È¯ÇäÆü
2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê
1¥Ñ¥Ã¥¯¡§550±ß(ÀÇ¹þ)
1¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê10¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¡Ë¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Õ¥¡¥ó¥¹¥¿ー¥º¥êー¥°¤È¤Ï
¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¹¥¿ー¥º¥êー¥°¡Ù¤Ï¡¢¡È¥ê¥¢¥ë¤È¥¢¥×¥ê¡¢Î¾Êý¤Ç³Ú¤·¤à¡É¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥×¥íÌîµå±þ±ç¥«ー¥É¥²ー¥à¡£ ¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤¿¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤ò½¸¤á¡¢¥«ー¥ÉÎ¢ÌÌ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò¥¢¥×¥ê¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç¤âÆ±¤¸¥«ー¥É¤ò»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥×¥ì¥¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¤Î»î¹çÂ®Êó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿±þ±ç¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢¡È»î¹çÂ®ÊóÏ¢Æ°·¿¡É¥¢¥×¥ê¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥ß¥¹¥¿É÷¤Î±ÇÁü¤Ç»î¹çÂ®Êó¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´»î¹ç¤òAI¥Ü¥¤¥¹¤Ë¤è¤ë²»À¼¼Â¶·ÉÕ¤¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤·¡¢³Æ¥Áー¥à¤ò±þ±ç¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥¹¥³¥¢¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÉ½¼¨¡£Áª¼ê¥Çー¥¿¤äÀ®ÀÓ¤Ê¤ÉËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±þ±ç¤¹¤ë¥Áー¥à¤Î³èÌö¤ä¡¢¥«ー¥É¤¬»ý¤Ä¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¥á¥¤¥ó¥âー¥É¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¹¥¿ー¥º¥êー¥°¡×¤òÅëºÜ¡£ ±þ±ç¤¹¤ë»î¹ç¤òÁª¤Ó¡¢¥¬¥·¥ã¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤äÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«ー¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ç¥Ã¥ºîÀ®¡¢´ÑÀï¤·¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò¶¥¤¦¡£
¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤Ë¤ÏÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤ÇÆ±°ì¤Î¥«ー¥É¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¥«ー¥É¤Ï4ÃÊ³¬¤Î¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Á¡¢ÈþÎï¤Ê²Ã¹©»ÅÍÍ¤È¼ÂºßÁª¼ê¤Î¥¹¥¥ë¥Çー¥¿¤ò¼ýÏ¿¡£¥«ー¥É¤ò½¸¤á¤ë¤Û¤É¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¾º¤·¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤òÁÀ¤¨¤ëÀß·×¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´õ¾¯¤Ê¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê¥«ー¥É¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¥«ー¥É¡×¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤È¶¥µ»À¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê°úÍÑ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000171.000035829.html¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒArii
½êºßÃÏ¡§¢©150-0043¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-10-8
ÀßÎ©¡§2017Ç¯12·î14Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿·°æµ®Íº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¨¥ó¥¿¥á¡¦´á¶ñ¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾¦¼Ò»ö¶È
URL¡§https://arii.jp
¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒArii¡¡¹Êó¡¦IR¼¼
E-mail¡§info@arii.jp¡¡TEL(ÂåÉ½)¡§03-4405-4584
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤Î·×²è¡¦¸«ÄÌ¤·¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£