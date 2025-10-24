株式会社リバティタウンが「住友不動産ベンチャーサミット2025」にブース出展！

株式会社リバティタウン

株式会社リバティタウン（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：本田一世、以下リバティタウン）は、2025年10月29日（水）に新宿住友ビル 三角広場で開催される「住友不動産ベンチャーサミット2025」に出展いたします。

本展示を通じて、各企業のSNSやデジタルマーケティングご担当者様に向けて、SNS運用やインフルエンサータイアップ、IPコラボやグッズ制作などの当社サービスをご紹介させていただきます。

■ 出展概要

イベント名：住友不動産ベンチャーサミット2025

開催日時：2025年10月29日(水) 10:00-20:00（受付開始 9:30）

会場：新宿住友ビル 三角広場（〒163-0290 東京都新宿区西新宿２丁目６－１）

形式： 完全招待制

※参加には招待制登録が必要となります。ブース訪問希望や商談希望の方は、下記、弊社担当までご連絡ください。

イベント詳細：https://f2ff.jp/event/0801

■ 株式会社リバティタウンについて

・会社名：株式会社リバティタウン（LIBERTYTOWN Inc.）

・代表者：代表取締役 本田 一世

・設立：2017年5月9日

・事業内容：株式会社リバティタウンは2017年5月に創業、”創る人に最適な環境を造る”をテーマにクリエイターファームを運営しております。YouTubeのMCNであるリバティタウンだからこそできるマネジメントは、チャンネル開設から最大化まで全面サポートいたします。SNS戦略サポート、動画編集の講習、企業タイアップの提供などクリエイターが『創る』に最大限のチカラを発揮できるプロダクションです。企業タイアップ広告や企業公式アカウント運用についても弊社にお任せください。

・本社所在地：東京都目黒区青葉台3丁目6-28 住友不動産青葉台タワー8F

・URL：https://libertytown.co.jp/

_______________________________________

【お問い合わせ】

株式会社リバティタウン

TEL：03-6690-3321

MAIL：sales@libertytown.co.jp

担当：須田

_______________________________________