バンカーズ（日本）とHelicap（シンガポール）がジョイントベンチャー型ファンド設立へ

株式会社バンカーズ

株式会社バンカーズ（東京都中央区）のグループ会社である株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディング（東京都中央区）とシンガポールの大手フィンテック企業Helicap Pte. Ltd.（本社：シンガポール共和国、 以下「Helicap社」）は、両社の資源と専門性を結集したジョイントベンチャー型ファンド（以下、「本JV ファンド」）を設立することで基本合意（MOU）を締結いたしました。

本JVファンドは、日本の投資家に対し、東南アジアのプライベートクレジット市場へのアクセスを提供し、東南アジアにおける地域経済の成長と金融包摂に貢献することを目指します。

本JVファンド設立の意義・目的- 東南アジアと日本の投資ニーズをつなぐ：東南アジアの資金需要と、日本の個人投資家の資産形成ニーズをつなぐ架け橋となる。- 投資機会の提供：日本の投資家が、透明性と信頼性のあるスキームを通じて、実績のあるプロ向け海外籍ファンドへアクセスできる環境の提供が可能に。- バンカーズによる側面支援：Helicap社の日本市場展開に向けた信頼構築、投資家基盤拡大、金融機関との関係形成支援。- 地域経済への貢献と金融アクセスの拡大：資金調達のハードルが一般的に高い東南アジア中小企業や個人事業者への貸付を通じて、東南アジアにおける地域経済の発展と金融包摂に貢献。Helicap Pte. Ltd. 共同創業者 David Z Wang氏（右から2番目）

Helicap社について

Helicap社は、2018年に設立されたシンガポールを拠点とするフィンテック投資会社であり、世界の投資家と東南アジアのプライベートクレジット投資機会とを結びつけています。創業以来Helicapは1,500万米ドル超の資本（エクイティ）を調達し、ライセンスを保有するグループ会社を通じ東南アジア全域において約5億米ドルの資金を貸付運用してきました。堅調な運用実績と債務不履行ゼロというトラックレコードが高く評価され、Kenanga Investment Bank、クレディセゾン、Tikehau Capital、PhillipCapital、East Ventures、Access Ventures、Voveo Capital、Soilbuild Groupといった有力な機関投資家からの戦略的出資を受けています。Helicap社は、独自のデータ分析基盤を活用することで、効率的かつ持続的な規模拡大が可能な社会的インパクト重視の融資モデルを実現しています。また、同地域において潜在的な借り手約2億人にアクセス可能なプラットフォームパートナーとの戦略的・排他的ネットワークを構築しています。

株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディングについて

株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディングは2010年設立のバンカーズグループの中核会社であり、当社が募集の取扱いを行う匿名組合契約における主要な営業者です。借手企業の審査や投資家への情報開示を徹底し、海外ファンドについても数多く組成してきました。

アドバイザーについて

本JVファンドにおいては、ニッポン・ウエルス・マネジメント合同会社（本社：東京都中央区）の共同創業者である矢上孝之氏がアドバイザーとして参画し、日本および国際的な資産運用・金融スキームに精通した同氏の知見を活かし、ファンド運用体制の策定支援を行っています。

■ 株式会社バンカーズの概要

(1) 名称 ： 株式会社バンカーズ

(2) 設立 ： 1974年8月

(3) 本店所在地 ： 東京都中央区日本橋茅場町一丁目８番１号

(4) 代表者 ： 代表取締役 廣津 朋憲

(5) 資本金 ： 1億円

(6) 株主 ： 株式会社バンカーズ・ホールディング

(7) 事業内容 ： 貸付型クラウドファンディングプラットフォーム『Bankers(バンカーズ)』の運営

(8) 登録・加入協会 ：

第二種金融商品取引業 関東財務局(金商)第3216号

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

(9) URL ： https://www.bankers.co.jp/

■手数料・リスク等の広告記載事項

Bankersをご利用される場合は、下記の内容を事前にご理解の上、ご納得いただいた場合にのみ取引を行ってください。なお、下記の事項は当社が扱う匿名組合契約に伴う典型的なリスク等を簡潔に説明したものであり、当社が取り扱う取引から生じる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。

1.本サービスでは、会員登録および匿名組合出資持分への投資を行うための専用口座の開設、管理および出資に際しての手数料等はいただいておりません。

2.本サービスで募集されたファンドに出資を希望し、営業者と匿名組合契約を締結する場合には、営業者は営業者報酬をお客様に請求し、その請求金額はお客様のファンド出資金額から支払われます。

3.本サービスを利用されるお客様が当社の指定する口座に対し入金する際の振込手数料は、お客様のご負担となります。振込手数料はご利用の金融機関にご確認ください。なお、分配金や償還された元本を出金する際の振込手数料は当社負担です。

4.本サービスで募集するファンドの配当原資となる融資債権は、金融商品市場で取り引きされるものではないため市場価格はありません。なお、本サービスで募集するファンドの持分売却は制限されており、持分譲渡も相続または合併等の場合に限られます。

本サービスで取り扱うファンドは、元本が保証されているものではなく、欠損が生じる可能性があります。各ファンドの条件およびリスクの内容や性質の詳細は、商品毎に異なりますので、当該ファンドの契約締結前交付書面等をよくお読みください。

