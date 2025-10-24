TuneCore Japanによる新たな大規模ボカロコンテスト『ぶいこん！supported by TimTam』本格始動、楽曲エントリースタート

チューンコアジャパン株式会社


音楽配信ディストリビューションサービスTuneCore Japanを運営するチューンコアジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野田威一郎）は、音声合成ソフトを利用した "ボカロ楽曲" を対象にした楽曲コンテスト「ぶいこん！ supported by TimTam」が開始したことをお知らせいたします。



Tani Yuuki、乃紫、こっちのけんと、HoneyWorks、Chinozo、なきそ、はろける、MIMI、Atena など、サブスクリプション時代の音楽シーンを鮮やかに彩るアーティストのヒット作品が続々と TuneCore Japan を通じて配信されています。


そのような流れの中で、本コンテストでは世界的にも注目を集める“ボカロ楽曲”に焦点を当て、より多くの優れた作品を世の中に発信していくことを目指します。



さらに、本コンテストには本企画の趣旨に賛同いただいた多くの企業・サービスがコラボレーターとして参加。TuneCore Japan はこれらのコラボレーターと共に、アーティストおよびクリエイターの活動を力強く支援し、一人でも多くの才能が輝ける場を創出してまいります。


コンテスト概要

【コンテスト名称】


ぶいこん！supported by TimTam



【エントリー期間】


2025年10月24日(金) ～ 2025年11月23日(日) 23:59まで



【特設ページ】


https://www.tunecore.co.jp/wanted/vcon2025


▼賞一覧

全13個の賞を用意。コラボレーターが "最も魅力的" だと感銘を受けた楽曲へ豪華賞品が贈られます。




1）特別審査員賞


特別審査員を務めるボカロP「かめりあ」が2025年度最も注目すべきアーティストを1組選出。"MV制作費"とTimTam製品を賞品として贈呈
コラボレーター：TimTam(https://www.arnotts.com/brands/tim-tam)



2）トップ10賞


2025年再生数TOP10の楽曲を選出
賞品：有線イヤホン：AZLA / TRINITY
コラボレーター：株式会社アユート(https://www.aiuto-jp.co.jp/)



3）ソニー 360 Reality Audio賞


5組のアーティストを選出
賞品：音源をソニー・ミュージックスタジオにて360 Reality Audio化 (Amazon Music Unlimitedへ配信も）
コラボレーター：ソニー(https://www.sony.net/360RA)



4）VOCALOID賞


1組のアーティストを選出
賞品：VOCALOID6、もしくはVOCALO CHANGER PLUGINの贈呈
コラボレーター：VOCALOID(https://www.vocaloid.com/)



5）OTAIRECORD賞


1組のアーティストを選出
賞品：ACOUSTIC REVIVE / POWER STUDIO 1.5mx1点、ACOUSTIC REVIVE / RCA-SOLID 1.5mx1ペア
コラボレーター：OTAIRECORD(https://www.otaiweb.com/)



6）KORG賞


3組のアーティストを選出
賞品：KEYSTAGE-49（1組）、NANOKEY FOLD（3組）
コラボレーター：株式会社コルグ(https://www.korg.com/jp)



7）サウンドハウス賞


1組のアーティストを選出、以下からお好きな商品を1点贈呈
賞品：AKG / K812、MACKIE / HR824mk2 ペア、AKG / C414 XLII、CLASSIC PRO / CQP305 ピラミッド型吸音材（1ルーム分）
コラボレーター：株式会社サウンドハウス(https://www.soundhouse.co.jp/)



8）寺田てら賞


イラストレーター寺田てらが『ぶいこん！』でエントリーされた楽曲からプレイリストをキュレート。さらに、そこから選ばれた1組のアーティストの次回作以降のジャケットを書き下ろし。
コラボレーター：寺田てら(https://www.teradaterasworld.com/)



9）VoiSona賞


1組のアーティストを選出！以下からお好きな商品を１点贈呈
賞品：VoiSona Chis-A [tʃiːseɪ]、VoiSona 機流音、VoiSona AiSuu、VoiSona MYK-IV
コラボレーター：VoiSona(https://voisona.com/)



10）Native Instruments賞


1組のアーティストを選出！
賞品：Komplete 15 Standard
コラボレーター：Native Instruments(https://www.native-instruments.com/jp/)



11）iZotope賞


1組のアーティストを選出！
賞品：Ozone 12 Standard
コラボレーター：iZotope(https://www.izotope.jp/jp/)



12）Waves賞


1組のアーティストを選出！
賞品：Waves Creative Access: Ultimate 1年間
コラボレーター：Waves(https://wavesjapan.jp/)



13）Apogee賞


1組のアーティストを選出！
賞品：Symphony ECS Channel Strip、Apogee Clearmountain’s Spaces
コラボレーター：Apogee(https://www.minet.jp/brand/apogee/top/)



▼特別審査員


かめりあ / Camellia(https://www.tunecore.co.jp/artists/cametek)


作曲家、編曲家、および作詞家。


制限の無く自由で類を見ない楽曲を作ることで知られており、BEMANIシリーズ・CHUNITHMやプロジェクトセカイ、osu!, Beat Saberなどの音楽ゲームコミュニティで国内外で高い評価を得ている。


ホロライブやにじさんじの国内外アイドル・タレント、VTuberらに楽曲を提供するなどして、国境を超えた活動を行うことで海外のファンを多く持つ。


ボカロPとしても活動をしており、代表曲は「Splatter Party」「ヒアソビ」「生命性シンドロウム」「電光刹歌」など。スーパーで購入したネギを片手に持って帰ることがよくある。






※「VOCALOID(ボーカロイド)」「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。


【TuneCore Japan】


自分で作った楽曲を、利用者であれば、『誰でも』世界中（185ヶ国以上）の配信ストアで販売できる、音楽配信ディストリビューションサービス。2012年10月より、日本でのサービスを開始しており、アーティストへの総還元額は711億円を突破。国内外問わずアーティストが楽曲販売可能な音楽配信ストア及び新機能を追加し続け、積極的に事業展開を行っている。


http://www.tunecore.co.jp/



【会社概要】


会社名：チューンコアジャパン株式会社


設立：2012年2月


代表取締役社長：野田威一郎


資本金：4,500万円